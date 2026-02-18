Van, akinek nem ajánlott a szemhéjplasztika: minden tudnivaló a beavatkozásról

A szem körüli bőr különösen vékony és érzékeny terület, ezért az öregedés jelei itt jelennek meg először. A bőr rugalmasságának csökkenése, a kollagéntermelés mérséklődése és a genetikai adottságok mind hozzájárulhatnak a felső vagy alsó szemhéj megereszkedéséhez. A szemhéjplasztika célja nem csupán a fiatalosabb megjelenés visszaállítása, hanem a funkcionális problémák kezelése is.

Nem mindenkinek ajánlott a szemhéjplasztika.

Forrás: 123rf.com

Mikor merül fel a szemhéjplasztika szükségessége?

A szemhéjplasztika leggyakoribb oka a felső szemhéj megereszkedése. Amikor a bőrfelesleg ráborul a pillákra, az nemcsak fáradt tekintetet eredményez, hanem a látóteret is szűkítheti. Sok páciens ilyenkor tudattalanul homlokráncolással próbál kompenzálni, ami fejfájást és állandó feszülést okozhat.

Az alsó szemhéjon megjelenő zsírtáskák inkább esztétikai panaszt jelentenek, de súlyosabb esetben a szem irritációját vagy könnyezést is fokozhatják. A szemhéjplasztika előtt minden esetben részletes konzultáció szükséges, amely során a sebész felméri a bőr minőségét, a zsírszövet elhelyezkedését és az általános egészségi állapotot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szemhéjplasztika nem mindenkinél javasolt. Különböző betegségek esetén (pajzsmirigybetegség, súlyos szemszárazság vagy bizonyos autoimmun állapotok) egyéni mérlegelés szükséges.

Hogyan történik a szemhéjplasztika?

A szemhéjplasztika általában helyi érzéstelenítésben, ambuláns körülmények között történik. A felső szemhéj esetén a metszés a természetes redőben helyezkedik el, így a heg később alig látható. Az alsó szemhéjnál a metszés történhet a szempillasor alatt vagy a kötőhártya felől, attól függően, hogy bőrfelesleg vagy zsírtöbblet eltávolítása szükséges.

A beavatkozás során eltávolítják a felesleges bőrt, szükség esetén a zsírszövetet is átrendezik vagy csökkentik. A szemhéjplasztika célja a természetes arányok megőrzése, nem pedig a túlzott feszesítés. A műtét időtartama általában egy-két óra.

A felépülés és a várható eredmény

A szemhéjplasztika után duzzanat és véraláfutás jelentkezhet, amely néhány napon belül fokozatosan csökken. A varratszedés rendszerint egy héten belül történik. A végleges eredmény néhány hét alatt alakul ki, amikor a duzzanat teljesen leapad.