Sisi sötét titka: többet költött a hajára, mint a népére

Sisi haja, az a földig érő gesztenyebarna hajkorona nem csupán a császári méltóság jelképe volt, hanem egy valóságos birodalmi teher, amelynek fenntartása vetekedett egy hivatal költségvetésével. Miközben a birodalom népe gyakran a mindennapi betevőért küzdött, a Hofburg falai között mai szemmel is megdöbbentő mértékű rongyrázás folyt.

Ha ma élne, így nézne ki a királyné. Sisi haja rendkívüli törődést élvezett ami rengeteg pénzébe került a királyi udvarnak.

Forrás: Shutterstock

Erzsébet Amália Eugénia magyar királyné, vagyis Sisi szépsége már életében, a 19. századi Európában is legendás volt. Mind kiderült, a lázadó királyné, nem vetette meg az élvezeteket, és uralkodó létére meglehetősen extravagáns szokásai voltak. Az udvar megrökönyödésére egy horgonyt tetováltatott a vállára egy görög kikötőben, láncdohányos volt, kokainnal kezelte a fájdalmait és azzal csökkentette az éhségét is, hogy minél vékonyabb legyen. De a legdurvább függősége nem a drog volt, hanem a saját haja, ami a királyi teendőiről is elvitte a fókuszt.

Sisi haja eszméletlen összegekbe került A fodrásza nélkül nem ment sehova

Tojásos-konyakos pakolás, ami a királyt is elüldözte

Éhezés és nyers hús a szépség oltárán

Egyéb extrém szokások

A fodrász, aki több fizetést kapott, mint egy egyetemi professzor

A királyné korának divatikonja volt, ám ez meglehetősen sokba került. Sisi szépség iránti megszállottsága miatt hajkoronája külön entitássá, egy pénzfaló szörnyeteggé változott. A mániás hajápolásának köszönhetően a szörny idomárja, Fanny Feifalik, a császári fodrász olyannyira nélkülözhetetlen lett az udvarban, hogy Erzsébet a hivatalos megjelenésekre sem volt hajlandó elmenni, ha mellőznie kellett a társaságát. Fanny évi 2000 osztrák guldent kapott szolgálataiért, ami akkoriban egy elismert egyetemi tanár éves bérének felelt meg. Ez az összeg a korabeli átlagember számára elképzelhetetlen vagyonnak számított. Fanny azonban megdolgozott a pénzéért és jól ismerte úrnője minden rezdülését. Mivel tudta, hogy Sisi retteg a hajhullástól, ezért a fésülés során kihullott hajszálakat titokban a köténye alá rejtett ragasztószalagra tapasztotta, hogy a rituálé befejeztével tiszta maradjon a fésű, megkímélve a királynőt a dührohamoktól.