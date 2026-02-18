Most akkor ki lesz az új, szexi James Bond? Ezek a nevek kerültek fel a listára

Minden generációnak megvan a kedvenc James Bondja. A legendás filmsorozatot most Denis Villeneuve rendező fogja újragondolni. A film már évek óta készülőben van, és rengeteg férfi illetve női sztár neve felmerült ennek kapcsán. Összegyűjtöttük a legújabb állítólagos jelölteket, és a rajongók reakcióit.
Új James Bond-film van készülőben, és elképesztő a verseny a szerepért
- Az új évben egyre több pletyka kering arról, hogy Jacob Elordi és Callum Turner a legesélyesebbek az új James Bond-filmek főszerepére.
- A férfi főhős mellett, a hírhedt Bond-lány szerepére is megvannak az esélyesek.
- Nézd meg, mit tudunk eddig, a modern James Bond-filmekről!
Az érkező Amazon MGM Studios James Bond-filmeket Denis Villeneuve fogja rendezni, aki eddig olyan mesterműveket alkotott, mint a Dűne, A szárnyas fejvadász 2049 és az Érkezés. Denis eddigi művei azt sejtetik, hogy a 007-es egy új, alternatív és izgalmas átdolgozását fogjuk majd látni a vásznon. Már évekkel ezelőtt elkezdtek terjedni a szóbeszédek az új James Bond-filmekről, de még mai napig nincs meg a végleges stáb. A verseny elképesztően nagy, hiszen egy ilyen nagy múltú franchise bárki karrierjét megdobhatja. A film valószínűleg csak 2028-ban érkezik, de még hivatalos információt erről még nem közöltek. Na, de ki lesz az új James Bond? A következőkben összegyűjtöttük az eddig felmerült neveket.
Jacob Elordi, mint James Bond
2026 elején merült fel Jacob Elordi neve, amikor egy közös megbeszélésen látták Denisszel, a film rendezőjével és producerével. Nem csoda, hogy ezek után elindultak a találgatások, hiszen ő napjaink egyik legfelkapottabb színésze. Az Eufória-sorozat hozta meg számára az áttörést, azóta pedig szerepelt a Saltburnben, a Frankeinsteinben, és a nagy vihart kavart Üvöltő szelekben. Sokan azonban nem örülnek a felvetésnek, mivel Jacob ausztrál származású, James Bond pedig egy brit titkosügynök. Ez azonban önmagában még nem jelenthet akadályt, hiszen George Lazenby is ausztrál volt, aki az Őfelsége titkosszolgálatában című hatodik James Bond-filmben alakította a 007-es ügynököt.
Callum Turner, mint James Bond
Callum Turner a legnépszerűbb jelölt, legalábbis a rajongói szavazatok alapján. Talán ismerős lehet, hiszen ő Dua Lipa vőlegénye, aki nem mellesleg egy nagyon alulértékelt színész. Callum nemcsak elképesztően sármos, de szexi angol akcentusával tökéletes Bond lehetne. Pár napja a berlini filmfesztiválon feltették neki a kérdést, hogy igazak-e a James Bond-pletykák, amire ő csak elmosolyodott, és azt mondta, nem válaszol a kérdésre.
Tom Holland, mint James Bond
Tom Holland is esélyes lehet a szerepre a pletykák szerint, azonban problémát okozhat, hogy az angol sztár már a Pókember-franchise arca. Ugyanakkor egy állítólagos bennfentes szerint 30 év alatti színészeket keresnek a szerepre, aki minimum 15 évig alakítaná a brit titkosügynököt, ennek a kívánalomnak megfelelne a híresség, sokan mégsem tartják valószínűnek, hogy végül ő kapja a szerepet: ő ugyanis túlságosan aranyos egy ilyen komoly, nőcsábász karakter megformálásához.
Harris Dickinson, mint James Bond
A 29 éves angol színész az elmúlt két évben vált igazán ismertté. A Babygirl című erotikus filmben láthattuk, milyen csábos is tud lenni. Ráadásul ő is érdeklődik a szerep iránt: egy podcastben Harris elmondta, érdekesnek találja a 007-es világát, és többre tartja a szuperhősös filmeknél. Harris állítólag a nagyobb esélyesek közé tartozik ezen a bizonyos listán.
Ki lesz az új James Bond lány?
A legújabb híresztelések szerint a problematikus és megosztó Sydney Sweeney neve került a lista elejére. Amikor a szőke színésznőt arról kérdezték, hogy elvállalná-e szerepet a következőt mondta: „Ez a forgatókönyvtől függ. Szerintem James Bond szerepében jobban érezném magam." Más belső híresztelések szerint azonban Florence Pugh, Ariana Grande és Emma Mackey neveit vettették fel az új Bond-lány szerepére.
