Most akkor ki lesz az új, szexi James Bond? Ezek a nevek kerültek fel a listára

Minden generációnak megvan a kedvenc James Bondja. A legendás filmsorozatot most Denis Villeneuve rendező fogja újragondolni. A film már évek óta készülőben van, és rengeteg férfi illetve női sztár neve felmerült ennek kapcsán. Összegyűjtöttük a legújabb állítólagos jelölteket, és a rajongók reakcióit.

Egyre több pletyka kering az új James Bond-filmekről, íme a legfrissebb jelöltek.

Forrás: Getty Images Europe

Új James Bond-film van készülőben, és elképesztő a verseny a szerepért Az új évben egyre több pletyka kering arról, hogy Jacob Elordi és Callum Turner a legesélyesebbek az új James Bond-filmek főszerepére.

A férfi főhős mellett, a hírhedt Bond-lány szerepére is megvannak az esélyesek.

Az érkező Amazon MGM Studios James Bond-filmeket Denis Villeneuve fogja rendezni, aki eddig olyan mesterműveket alkotott, mint a Dűne, A szárnyas fejvadász 2049 és az Érkezés. Denis eddigi művei azt sejtetik, hogy a 007-es egy új, alternatív és izgalmas átdolgozását fogjuk majd látni a vásznon. Már évekkel ezelőtt elkezdtek terjedni a szóbeszédek az új James Bond-filmekről, de még mai napig nincs meg a végleges stáb. A verseny elképesztően nagy, hiszen egy ilyen nagy múltú franchise bárki karrierjét megdobhatja. A film valószínűleg csak 2028-ban érkezik, de még hivatalos információt erről még nem közöltek. Na, de ki lesz az új James Bond? A következőkben összegyűjtöttük az eddig felmerült neveket.

Jacob Elordi, mint James Bond

2026 elején merült fel Jacob Elordi neve, amikor egy közös megbeszélésen látták Denisszel, a film rendezőjével és producerével. Nem csoda, hogy ezek után elindultak a találgatások, hiszen ő napjaink egyik legfelkapottabb színésze. Az Eufória-sorozat hozta meg számára az áttörést, azóta pedig szerepelt a Saltburnben, a Frankeinsteinben, és a nagy vihart kavart Üvöltő szelekben. Sokan azonban nem örülnek a felvetésnek, mivel Jacob ausztrál származású, James Bond pedig egy brit titkosügynök. Ez azonban önmagában még nem jelenthet akadályt, hiszen George Lazenby is ausztrál volt, aki az Őfelsége titkosszolgálatában című hatodik James Bond-filmben alakította a 007-es ügynököt.