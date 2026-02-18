Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Most akkor ki lesz az új, szexi James Bond? Ezek a nevek kerültek fel a listára

Moviepix/Getty Images - Keith Hamshere
világsztárok James Bond Hollywood pletyka
Sydney Sweeney, mint Bond-lány? Már több világsztár neve is felmerült az új James Bond-filmek kapcsán. Összegyűjtöttük az eddigi megszólalásokat, pletykákat és esélyes színészeket a 007-es szerepére.

Minden generációnak megvan a kedvenc James Bondja. A legendás filmsorozatot most Denis Villeneuve rendező fogja újragondolni. A film már évek óta készülőben van, és rengeteg férfi illetve női sztár neve felmerült ennek kapcsán. Összegyűjtöttük a legújabb állítólagos jelölteket, és a rajongók reakcióit.

Ki lesz az új James Bond Daniel Craig után?
Egyre több pletyka kering az új James Bond-filmekről, íme a legfrissebb jelöltek.
Forrás: Getty Images Europe

Új James Bond-film van készülőben, és elképesztő a verseny a szerepért

  • Az új évben egyre több pletyka kering arról, hogy Jacob Elordi és Callum Turner a legesélyesebbek az új James Bond-filmek főszerepére. 
  • A férfi főhős mellett, a hírhedt Bond-lány szerepére is megvannak az esélyesek. 
  • Nézd meg, mit tudunk eddig, a modern James Bond-filmekről!

Az érkező Amazon MGM Studios James Bond-filmeket Denis Villeneuve fogja rendezni, aki eddig olyan mesterműveket alkotott, mint a Dűne, A szárnyas fejvadász 2049 és az Érkezés. Denis eddigi művei azt sejtetik, hogy a 007-es egy új, alternatív és izgalmas átdolgozását fogjuk majd látni a vásznon. Már évekkel ezelőtt elkezdtek terjedni a szóbeszédek az új James Bond-filmekről, de még mai napig nincs meg a végleges stáb. A verseny elképesztően nagy, hiszen egy ilyen nagy múltú franchise bárki karrierjét megdobhatja. A film valószínűleg csak 2028-ban érkezik, de még hivatalos információt erről még nem közöltek. Na, de ki lesz az új James Bond? A következőkben összegyűjtöttük az eddig felmerült neveket.

Jacob Elordi, mint James Bond

2026 elején merült fel Jacob Elordi neve, amikor egy közös megbeszélésen látták Denisszel, a film rendezőjével és producerével. Nem csoda, hogy ezek után elindultak a találgatások, hiszen ő napjaink egyik legfelkapottabb színésze. Az Eufória-sorozat hozta meg számára az áttörést, azóta pedig szerepelt a Saltburnben, a Frankeinsteinben, és a nagy vihart kavart Üvöltő szelekben. Sokan azonban nem örülnek a felvetésnek, mivel Jacob ausztrál származású, James Bond pedig egy brit titkosügynök. Ez azonban önmagában még nem jelenthet akadályt, hiszen George Lazenby is ausztrál volt, aki az Őfelsége titkosszolgálatában című hatodik James Bond-filmben alakította a 007-es ügynököt. 

Jacob Elordi mint James Bond?
Jacob Elordi is lehet az új James Bond.
Forrás: Getty Images Europe

Callum Turner, mint James Bond

Callum Turner a legnépszerűbb jelölt, legalábbis a rajongói szavazatok alapján. Talán ismerős lehet, hiszen ő Dua Lipa vőlegénye, aki nem mellesleg egy nagyon alulértékelt színész. Callum nemcsak elképesztően sármos, de szexi angol akcentusával tökéletes Bond lehetne. Pár napja a berlini filmfesztiválon feltették neki a kérdést, hogy igazak-e a James Bond-pletykák, amire ő csak elmosolyodott, és azt mondta, nem válaszol a kérdésre. 

Callum Turner James Bond
Callum Turner a legesélyesebb az új James Bond-filmekre.
Forrás:  Getty Image

Tom Holland, mint James Bond

Tom Holland is esélyes lehet a szerepre a pletykák szerint, azonban problémát okozhat, hogy az angol sztár már a Pókember-franchise arca. Ugyanakkor egy állítólagos bennfentes szerint 30 év alatti színészeket keresnek a szerepre, aki minimum 15 évig alakítaná a brit titkosügynököt, ennek a kívánalomnak megfelelne a híresség, sokan mégsem tartják valószínűnek, hogy végül ő kapja a szerepet: ő ugyanis túlságosan aranyos egy ilyen komoly, nőcsábász karakter megformálásához. 

Tom Holland James bond
Tom Holland túl aranyos lehet a James Bond-szerepre.
Forrás: Getty Images North America

Harris Dickinson, mint James Bond

A 29 éves angol színész az elmúlt két évben vált igazán ismertté. A Babygirl című erotikus filmben láthattuk, milyen csábos is tud lenni. Ráadásul ő is érdeklődik a szerep iránt: egy podcastben Harris elmondta, érdekesnek találja a 007-es világát, és többre tartja a szuperhősös filmeknél. Harris állítólag a nagyobb esélyesek közé tartozik ezen a bizonyos listán. 

Harris Dickinson James bond
Harris Dickinson az egyik erős jelölt az új James Bond-filmre.
Forrás: Getty Images North America

Ki lesz az új James Bond lány?

A legújabb híresztelések szerint a problematikus és megosztó Sydney Sweeney neve került a lista elejére. Amikor a szőke színésznőt arról kérdezték, hogy elvállalná-e szerepet a következőt mondta: „Ez a forgatókönyvtől függ. Szerintem James Bond szerepében jobban érezném magam." Más belső híresztelések szerint azonban Florence Pugh, Ariana Grande és Emma Mackey neveit vettették fel az új Bond-lány szerepére

Sydney Sweeney James Bond
Sydney Sweeney, mint az új James Bond-lány.
Forrás: WireImage

