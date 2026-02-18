Edd magad szerencsésre a Tűz Ló évében: 2026-ban ez a zöldségféle aktiválja a tűzenergiát

Idén minden megváltozik körülöttünk. A kínai asztrológia szerint ugyanis a 2026-os Tűz Ló éve lendületet, szenvedélyt és intenzív energiákat hoz magával. Az ősi hagyományok szerint azonban nemcsak a döntéseink, hanem az étrendünk is hatással lehet arra, mennyire tudjuk meglovagolni ezt az időszakot. Vonzd be a szerencsét a tányéroddal. Mutatjuk, hogyan csináld!

Tűz Ló éve: így hozd be az életebe a szerencsét a tányérodon.

Forrás: 123.rf.com

Ezt edd, hogy szerencsés legyen a Tűz Ló éve!

A kínai holdújév minden esztendőben új energiákat hoz magával. A Tűz Ló éve különösen erőteljes időszaknak számít, hiszen a tűz elem dinamizmust, változást és aktivitást hordoz. A keleti szemlélet szerint ebben az évben érdemes olyan ételeket fogyasztani, amelyek egyszerre támogatják a belső stabilitást, és segítenek egyensúlyban tartani a felfokozott energiákat.

A hagyományos kínai orvoslás az ételeket nem csupán tápláléknak, hanem energetikai hatással bíró elemeknek is tekinti. A Tűz Ló éve tele van felfokozott dinamikával, de ahhoz, hogy ezek valóban pozitív irányba tarthassanak, fontos, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. A szerencse bevonzásához különösen a gyökérzöldségek ajánlottak, amelyek földelő, melegítő hatásuk révén segíthetnek kiegyensúlyozni a tüzes minőséget.

Mik azok a gyökérzöldségek, és miben segítenek?

A gyökérzöldségek közé tartozik minden olyan növény, amelynek ehető része a föld alatt fejlődik. Ilyen például a sárgarépa, a burgonya, a cékla, a hagyma vagy a fokhagyma. Ezek az alapanyagok nemcsak a magyar konyhában számítanak alapdarabnak, de a kínai táplálkozási szemléletben is kiemelt szerepet kapnak.

A kínai hagyományos orvoslás szerint a Tűz Ló évében minél több gyökérzöldséget érdemes fogyasztani.

Forrás: 123.rf.com

A holisztikus megközelítés szerint a növény gyökere a stabilitás, az alap és a megtartó erő szimbóluma. Amikor gyökérzöldségeket fogyasztunk, gyakorlatilag átvesszük ezt: a test és a lélek is „gyökeret ereszthet”. Marissa Wiewall holisztikus egészségügyi coach szerint ezek az ételek támogatják az állóképességet, erősítik a kitartást, és segítenek abban, hogy ne sodorjanak el bennünket az intenzív érzelmi hullámzások.

A Tűz Ló éve a melegítő hatású fogásokról kell, hogy szóljon, hiszen ezek a szerencse és az előremozdulás szempontjából is előnyösek lehetnek. A lassan főtt zöldséglevesek, a sült céklás vagy édesburgonyás ételek, a fokhagymával és hagymával gazdagított fogások nemcsak a testet melegítik, hanem energetikailag is támogatják a tűz elem harmonikus működését.