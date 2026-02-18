Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Edd magad szerencsésre a Tűz Ló évében: 2026-ban ez a zöldségféle aktiválja a tűzenergiát

asztrológia kínai asztrológia szerencse
A kínai hagyományos orvoslás másként tekint az ételekre, mint a nyugati világ. Mindegyik másfajta energetikával rendelkezik. Nem lepődhetünk meg tehát, hogy a Tűz Ló éve szempontjából is megvannak az ajánlott finomságok.

Idén minden megváltozik körülöttünk. A kínai asztrológia szerint ugyanis a 2026-os Tűz Ló éve lendületet, szenvedélyt és intenzív energiákat hoz magával. Az ősi hagyományok szerint azonban nemcsak a döntéseink, hanem az étrendünk is hatással lehet arra, mennyire tudjuk meglovagolni ezt az időszakot. Vonzd be a szerencsét a tányéroddal. Mutatjuk, hogyan csináld!

tűz ló éve, szerencse, étel
Tűz Ló éve: így hozd be az életebe a szerencsét a tányérodon.
Forrás: 123.rf.com

Ezt edd, hogy szerencsés legyen a Tűz Ló éve!

A kínai holdújév minden esztendőben új energiákat hoz magával. A Tűz Ló éve különösen erőteljes időszaknak számít, hiszen a tűz elem dinamizmust, változást és aktivitást hordoz. A keleti szemlélet szerint ebben az évben érdemes olyan ételeket fogyasztani, amelyek egyszerre támogatják a belső stabilitást, és segítenek egyensúlyban tartani a felfokozott energiákat.

A hagyományos kínai orvoslás az ételeket nem csupán tápláléknak, hanem energetikai hatással bíró elemeknek is tekinti. A Tűz Ló éve tele van felfokozott dinamikával, de ahhoz, hogy ezek valóban pozitív irányba tarthassanak, fontos, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. A szerencse bevonzásához különösen a gyökérzöldségek ajánlottak, amelyek földelő, melegítő hatásuk révén segíthetnek kiegyensúlyozni a tüzes minőséget.

Mik azok a gyökérzöldségek, és miben segítenek?

A gyökérzöldségek közé tartozik minden olyan növény, amelynek ehető része a föld alatt fejlődik. Ilyen például a sárgarépa, a burgonya, a cékla, a hagyma vagy a fokhagyma. Ezek az alapanyagok nemcsak a magyar konyhában számítanak alapdarabnak, de a kínai táplálkozási szemléletben is kiemelt szerepet kapnak.

kínai hagyományos orvoslás - gyökérzöldség
A kínai hagyományos orvoslás szerint a Tűz Ló évében minél több gyökérzöldséget érdemes fogyasztani.
Forrás: 123.rf.com

A holisztikus megközelítés szerint a növény gyökere a stabilitás, az alap és a megtartó erő szimbóluma. Amikor gyökérzöldségeket fogyasztunk, gyakorlatilag átvesszük ezt: a test és a lélek is „gyökeret ereszthet”.  Marissa Wiewall holisztikus egészségügyi coach szerint ezek az ételek támogatják az állóképességet, erősítik a kitartást, és segítenek abban, hogy ne sodorjanak el bennünket az intenzív érzelmi hullámzások.

A Tűz Ló éve a melegítő hatású fogásokról kell, hogy szóljon, hiszen ezek a szerencse és az előremozdulás szempontjából is előnyösek lehetnek. A lassan főtt zöldséglevesek, a sült céklás vagy édesburgonyás ételek, a fokhagymával és hagymával gazdagított fogások nemcsak a testet melegítik, hanem energetikailag is támogatják a tűz elem harmonikus működését.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a szerencse nem csupán az étrenden múlik. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a tudatos életmód és a mentális stabilitás együtt teremthetnek olyan alapot, amelyre bátran építhetünk 2026-ban. Azzal, hogy beépítjük a gyökérzöldségeket az étrendünkbe egyszerű, mégis szimbolikus lépést teszünk a virágzóbb jövőnk felé.

Szerencse a tányéron?

A Tűz Ló éve lendületes, szenvedélyes időszakot ígér. A gyökérzöldségek fogyasztása a hagyományos kínai orvoslás szerint segíthet földelni és melegíteni a testet. Bár a szerencsét nem lehet garantálni, a tudatos választásokkal – akár a tányérunkon is – támogathatjuk saját egyensúlyunkat és jólétünket.

Ezek is érdekelhetnek:

Próbáld ki te is a kínai holdújév szerencsehozó rituáléját: nem kell sokat tenned a bőségért

A holdújév napján sokan narancsot gurítanak be a bejáraton, hogy gazdagságot, jólétet és friss energiát hívjanak az otthonukba. Mutatjuk, mit jelent pontosan az aranyban gurulás, és hogyan csináld jól ezt a szerencsehozó rituálét!

Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve a kínai jegyed szerint: nagy lehetőségek érkezhetnek

Sásdi Bernadett, kínai asztrológus lerántja a leplet a Tűz Ló évéről.

Draco Malfoy menti meg a 2026-os Tűz Ló évet − még ma szerezz be róla egy fotót

Ezt nem láttuk jönni! A Harry Potter-univerzum szőke rosszfiúja lett a kínai holdújév 2026-os kabalája.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
