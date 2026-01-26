Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
felfedezés

139 éves rejtélyt oldott meg egy tudós: leleplezte a Coca-Cola titkos receptjét

123RF - MARC TRAN
felfedezés titkos recept coca cola
Simon Benedek
2026.01.26.
A „kólás cég” a kezdetektől fogva titokban tartja, hogy pontosan milyen összetevőkből és milyen eljárással készül az ikonikus üdítőitaljuk. Egy tudós most azt állítja, hogy sikerült rájönnie, mi is a Coca-Cola titkos receptje.

A Coca-Cola titkos receptje hosszú évtizedek óta a világ egyik legjobban őrzött üzleti titka. Most egy tudós azt állítja, hogy megfejtette a 139 éves formula titkát, és kiderült, hogy az ital több mint 99 százalékban cukorból áll.

Egy lány Coca-Cola fogyasztás közben; a coca-cola titkos receptje
Kiderült, hogy mit tartalmaz a Coca-Cola titkos receptje. 
Forrás: 123RF
  • Egy tudós visszafejtette a Coca-Cola eredeti receptjét. 
  • A kutatás eredményeként rájött, milyen vegyületeket tartalmaz a titkos formula.
  • Mutatjuk, hogy mi található a Coca-Colában, amitől olyan finom!

Egy tudós megfejthette, mi a Coca-Cola titkos receptje

Zach Armstrong, a LabCoatz YouTube-csatorna vezetője szerint az ikonikus üdítőital különleges ízét különböző aromák adják, azonban ezek mindössze 1 százalékát teszik ki a Coca-Cola titkos receptjének, miközben a maradék 99 százalék szinte kizárólag cukorból áll. A tudós egy évig tartó kísérletezés és kémiai elemzés után állította össze saját, szinte mindenben az eredetivel megegyező receptjét, amellyel bizonyította az elméletét.

Egy liter Coca-Cola üdítőben körülbelül 110 gramm cukor, koffein, foszforsav és karamell színezék található, ami egybevág Armstrong elképzeléseivel. A valódi rejtélyt azonban az úgynevezett „természetes aromák” jelentik, amelyek évtizedek óta találgatások tárgyai és amiket a „kólás cég” nem hajlandó felfedni – számolt be a Daily Mail

Mi található a Coca-Colában, amitől olyan finom?

Zach Armstrong tömegspektrometriával fejtette vissza az eredeti Coca-Cola receptjét, összetételét. A kutatása szerint az ital jellegzetes ízét rendkívül pontos arányban kevert illóolajok adják, amelyek között megtalálható a citrom-, narancs-, lime-, koriander-, fahéj- és szerecsendióolaj, valamint egy „fenyős aroma” is. A keverék rendkívül koncentrált, egyetlen adag akár 5 ezer(!) liter kóla elkészítésére is elegendő. Az igazi áttörést annak felismerése hozta, hogy a friss, enyhén fanyar ízjegyekért az úgynevezett tanninok felelősek. Ezek ugyan nem mutathatók ki hagyományos mérésekkel, mégis kulcsszerepet játszanak az ízélményben. Ennek hozzáadásával a kész ital a kutatásba bevont kóstolók szerint szinte megkülönböztethetetlenné vált az Coca-Cola eredeti ízétől. Bár nagy tételben olcsón előállítható, a tudós figyelmeztet: egyes vegyületek veszélyesek lehetnek, ezért az otthoni kísérletezés kockázatos.

Ezek is érdekelhetnek a Coca-Colával kapcsolatban:

Igazi örömhír a Coca-Cola háza tájáról: vége a környezetszennyező csomagolásnak

A multicég évi közel 230 tonnával csökkenti a műanyagfelhasználását az országban.

A Coca-Cola karácsonyi videója olyan megható lett, hogy biztos megkönnyezed

Mutatjuk!

Itt a zöld kóla, a Coke Life

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu