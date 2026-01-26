139 éves rejtélyt oldott meg egy tudós: leleplezte a Coca-Cola titkos receptjét

A Coca-Cola titkos receptje hosszú évtizedek óta a világ egyik legjobban őrzött üzleti titka. Most egy tudós azt állítja, hogy megfejtette a 139 éves formula titkát, és kiderült, hogy az ital több mint 99 százalékban cukorból áll.

Egy tudós megfejthette, mi a Coca-Cola titkos receptje

Zach Armstrong, a LabCoatz YouTube-csatorna vezetője szerint az ikonikus üdítőital különleges ízét különböző aromák adják, azonban ezek mindössze 1 százalékát teszik ki a Coca-Cola titkos receptjének, miközben a maradék 99 százalék szinte kizárólag cukorból áll. A tudós egy évig tartó kísérletezés és kémiai elemzés után állította össze saját, szinte mindenben az eredetivel megegyező receptjét, amellyel bizonyította az elméletét.

Egy liter Coca-Cola üdítőben körülbelül 110 gramm cukor, koffein, foszforsav és karamell színezék található, ami egybevág Armstrong elképzeléseivel. A valódi rejtélyt azonban az úgynevezett „természetes aromák” jelentik, amelyek évtizedek óta találgatások tárgyai és amiket a „kólás cég” nem hajlandó felfedni – számolt be a Daily Mail.

Zach Armstrong tömegspektrometriával fejtette vissza az eredeti Coca-Cola receptjét, összetételét. A kutatása szerint az ital jellegzetes ízét rendkívül pontos arányban kevert illóolajok adják, amelyek között megtalálható a citrom-, narancs-, lime-, koriander-, fahéj- és szerecsendióolaj, valamint egy „fenyős aroma” is. A keverék rendkívül koncentrált, egyetlen adag akár 5 ezer(!) liter kóla elkészítésére is elegendő. Az igazi áttörést annak felismerése hozta, hogy a friss, enyhén fanyar ízjegyekért az úgynevezett tanninok felelősek. Ezek ugyan nem mutathatók ki hagyományos mérésekkel, mégis kulcsszerepet játszanak az ízélményben. Ennek hozzáadásával a kész ital a kutatásba bevont kóstolók szerint szinte megkülönböztethetetlenné vált az Coca-Cola eredeti ízétől. Bár nagy tételben olcsón előállítható, a tudós figyelmeztet: egyes vegyületek veszélyesek lehetnek, ezért az otthoni kísérletezés kockázatos.