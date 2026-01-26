Hollywood short kingjei: ezek a sztárpasik vannak együtt magasabb nőkkel

A közösségi médiában népszerűvé vált a short king kifejezés, amely tulajdonképpen az alacsony férfiakat takarja. A magasságkülönbség sokak számára tabutéma, de ezt a sztereotípiát a hollywoodi sztárok teljesen megdöntik. Mutatjuk azokat a férfi hírességeket, akik magasabb nőkkel randiznak vagy randiztak az évek során.

Hollywood short kingjei és magas párjaik.

Forrás: Getty Image

Hollywood imádott short kingjei Mind imádjuk Zendaya és Tom Holland párosát, és évek óta elolvadunk Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley közös képeitől. Hollywoodban már nem tabu, ha egy férfi alacsonyabb párjánál.

A magasságkülönbség már nem szabhat határt a szerelemben. Már nem kellenek férfi magasított cipők vagy a trükkfelvételek.

Nézd meg galériánkban a sztárvilág short kingjeit!

Amíg még Tom Cruz és Nicole Kidman kapcsolatának idején minél jobban takargatták a magasságkülönbséget, ma már az alacsony férfihírességek büszkén vállalják magasságukat. Tom Holland és Zendaya az élő példája, hogy egy magas lány igenis hordjon magassarkút párja méreteitől függetlenül. A internet short king kifejezése, azokra a férfiakra utal, akik nem panaszkodnak alacsonyságuk miatt, nem próbálják meg titkolni és nem a komplexusuk irányítja őket.

Tom Holland szerint az, hogy ez problémát jelentene egy kapcsolatukban csupán ostoba feltételezés. Zendaya azonban tovább is ment, rámutatva, hogy a magasságkülönbségük valójában teljesen normális. „Ez is normális” – mondta. „Anyukám magasabb, mint apukám. Anyukám magasabb, mint bárki más.” Egy másik interjúban Tom Holland így nyilatkozott a témáról: „Nem is annyival magasabb. Tisztázzuk ezt a kérdést. Talán legfeljebb 5-6 centiméterrel. De így is az emberek olyanokat kérdeztek tőlem, hogy hogyan csókolóztok? Biztosan nagyon nehéz megoldani." Pedig ekkora különbség igazán nem ad okot, ezekre a rosszindulatú megjegyzésekre.