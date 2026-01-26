Lépj be a varázslat világába: megérkeztek az első fotók a szentendrei Harry Potter-kiállításról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Potter-fanok figyelem! Már csak pár napot kell aludnunk és Magyarországon is megnyitja kapuit a világhírű utazó produkció. A Harry Potter-kiállítás ugyanis Szentendrére költözött.

Készülj a fantasztikus élményre! A Harry Potter: A Kiállítás hamarosan megnyitja kapuit a lelkes rajongók előtt. A Harry Potter filmek csodálatos világát bemutató, eddigi legnagyobb és legátfogóbb utazó kiállítása, 2026. február 6-án nyílik meg a Green Event Hallban, Szentendrén.

Látogass el te is a Harry Potter kiállításra! Most közelebb van, mint hinnéd
Forrás: Imagine

Harry Potter kiállítás Szentendrén

A Szentendre-Hungary varázslatos kiállítással ünneplik Harry Potter világát. A látogatók igazán varázslatos élményben részesülhetnek: választhatnak saját patrónust,megtanulhatják a mesés varázslatokat, kipróbálhatják ügyességüket a kviddicsben, sőt bájitalt is keverhetnek.

A Harry Potter: A Kiállítás most először érkezik Magyarországra,Szentendrére, a Kalászi út 3. szám alá. A belépőjegyek 11 900 forinttól elérhetők felnőttek számára. A látogatók emellett választhatnak különleges, rugalmas belépőket is, amelyek extra élményeket is kínálnak, például külön belépősávot és emléktárgyakat. A kiállítás teljes nyitvatartása és látogatási időpontjai megtalálhatók a Harry Potter: A Kiállítás hivatalos weboldalán, ide kattintva.

Ki ne szeretne bájitalt keverni, vagy patrónust megídézni? A Harry Potter kiállításon mindenre lesz lehetőséged
Forrás: Imagine

A kulisszák mögé kalauzoló kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, szereplőit, helyszíneit és varázslatos lényeit ünnepli, valamint bemutatja a Harry Potter kiterjesztett világának csodáit is,beleértve a Tony®-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket. A látogatók gyönyörűen megalkotott díszletek között járhatnak, amelyek felidézik a filmek felejthetetlen jeleneteit, és közelről is megcsodálhatják az eredeti jelmezeket, kellékeket ésvarázslatos tárgyakat. A tárlat egyéni, személyre szabott élményt kínál, amely során a vendégek lenyűgöző, interaktív galériákon haladnak végig, ahol a legmodernebb technológia segítségével életre kel a varázslatos képzelet világa.

Elképesztő látványvilág vár a kilátogatókra a Harry Potter: a Kiállítás helyszínén
Elképesztő látványvilág vár a kilátogatókra a Harry Potter: a Kiállítás helyszínén
Fotó: Imagine

A kiállítást aWarner Bros. Discovery Global Experiences hozta létre a Imagine Exhibitions, Inc.és az Eventim Live együttműködésében. A rajongókat arra biztatjuk, hogy kövessék Harry Potter: The Exhibition, a Facebookon és Instagrammon.

