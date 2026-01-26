Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nyomozás

A rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálának körülményeiről

nyomozás Jákli Mónika Boráros Gábor
Komáromi Bence
2026.01.26.
Számtalan pletyka és rosszindulatú találgatás övezi Boráros Gábor exfeleségének halálát. Most a szlovák rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálos autóbalesetéről.

Újabb részletek derültek ki Jákli Mónika haláláról. Boráros Gábor exfelesége szerdán szenvedett halálos autóbalesetet Szlovákiában, a tragédiával kapcsolatban pedig továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés. A bizonytalanságot csak tetézi, hogy a közösségi médiában számtalan találgatás és hamis információ terjed a balesetről. A szlovák rendőrség ezért most közleményt adott ki az incidenssel kapcsolatban.

Boráros Gábor exfelesége, Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos autóbaleset
Boráros Gábor exfelesége, Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos autóbaleset
Forrás: Mediaworks

Mit lehet tudni eddig Jákli Mónika balesetének körülményeiről?

  • Jákli Mónika 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között.
  • A tragédia körülményeit a szlovák hatóságok vizsgálják.
  • A baleset után a figyelem Mónika volt párjára, Boráros Gáborra irányult.
  • Nyilvánosságra került, hogy a dunaszerdahelyi járásbíróság 2025 szeptemberében ideiglenes távoltartást rendelt el Boráros ellen.
  • A végzést Mónika kérhette, állítólag a fenyegető és zaklató üzenetek miatt, saját és gyermekük védelmében.
  • Boráros Gábor visszautasítja a vele szembeni vádakat.
  • Az MMA-harcos nyilvánosan Jákli Mónika vőlegényét vádolta bántalmazással és zsarolással.
  • Jákli Mónika családja közleményben cáfolta, hogy a tragédia előtt üldözés vagy erőszak történt volna.
  • Boráros Gábor vasárnap este bejelentette: hétfőn fontos közleményt tesz közzé az üggyel kapcsolatban.
  • Hangsúlyozta, számára most a legfontosabb közös kislányuk, Zora jövőjének biztosítása.
  • Miközben Gábor beszámolójára vártunk, a rendőrség váratlanul közleményt adott ki a tragédiával összefüggésben.

Jákli Mónika halálát továbbra is közlekedési balesetként kezeli a rendőrség

Hétfő délután a szlovák hatóságok a Parameter.sk számára megerősítették, hogy az elhunyt influenszer ügyét továbbra is közlekedési balesetként kezelik. 

„A közlekedésrendészek eddig a tragikus eset – amely során egy 31 éves sofőr életét vesztette – kivizsgálása során számos szükséges intézkedést elvégeztek, és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek, amelyek alapján a történteket továbbra is közlekedési balesetként vizsgálják. Eddig az ügy kapcsán más személy jogellenes magatartása nem került megállapításra” – tájékoztatta a lapot  Zlatica Antalová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője. Egyúttal leszögezte, hogy az interneten terjedő összeesküvés-elméletek rendkívül károsan hathatnak a család tagok lelkiállapotára és a nyomozás menetére is:

„Felhívjuk a nyilvánosság figyelmét, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen és félrevezető információkat az online térben, mivel ezek megnehezítik a tragikus közlekedési baleset kivizsgálását, és kérjük, legyenek tekintettel az elhunyt családjára is” - zárta sorait a szóvivő.

További megrázó részleteket az üggyel kapcsolatban itt tudsz elolvasni:

Szívszorító: így van most Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya, Zora – Fotó

Boráros Gábor exe tragikus halála óta egyedül gondoskodik közös gyermekükről, Zoráról. Jákli Mónika kislánya még nem tudja, hogy édesanyja soha többet nem megy haza.

Nem bírták tovább a találgatásokat, közleményt adott ki Jákli Mónika családja

Egyre több a rejtély a fitneszmodell halála körül. Eltűnt mobiltelefon, korábbi üzenetek, távoltartási végzés... Jákli Mónika balesetét egyelőre vizsgálja a rendőrség, testvére a Facebookon írta le, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményével pontosan tisztában vannak.

Gyanús körülmények, sok kérdőjel Jákli Mónika halálával kapcsolatban – Mi történt valójában a fitneszmodellel a végzetes éjszakán?

Boráros Gábor sejtelmes Instagram posztot tett közzé. Jákli Mónika tragikus halála egyre több megválaszolatlan kérdést vet fel.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu