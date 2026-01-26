A rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálának körülményeiről

Újabb részletek derültek ki Jákli Mónika haláláról. Boráros Gábor exfelesége szerdán szenvedett halálos autóbalesetet Szlovákiában, a tragédiával kapcsolatban pedig továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés. A bizonytalanságot csak tetézi, hogy a közösségi médiában számtalan találgatás és hamis információ terjed a balesetről. A szlovák rendőrség ezért most közleményt adott ki az incidenssel kapcsolatban.
Mit lehet tudni eddig Jákli Mónika balesetének körülményeiről?
- Jákli Mónika 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között.
- A tragédia körülményeit a szlovák hatóságok vizsgálják.
- A baleset után a figyelem Mónika volt párjára, Boráros Gáborra irányult.
- Nyilvánosságra került, hogy a dunaszerdahelyi járásbíróság 2025 szeptemberében ideiglenes távoltartást rendelt el Boráros ellen.
- A végzést Mónika kérhette, állítólag a fenyegető és zaklató üzenetek miatt, saját és gyermekük védelmében.
- Boráros Gábor visszautasítja a vele szembeni vádakat.
- Az MMA-harcos nyilvánosan Jákli Mónika vőlegényét vádolta bántalmazással és zsarolással.
- Jákli Mónika családja közleményben cáfolta, hogy a tragédia előtt üldözés vagy erőszak történt volna.
- Boráros Gábor vasárnap este bejelentette: hétfőn fontos közleményt tesz közzé az üggyel kapcsolatban.
- Hangsúlyozta, számára most a legfontosabb közös kislányuk, Zora jövőjének biztosítása.
- Miközben Gábor beszámolójára vártunk, a rendőrség váratlanul közleményt adott ki a tragédiával összefüggésben.
Jákli Mónika halálát továbbra is közlekedési balesetként kezeli a rendőrség
Hétfő délután a szlovák hatóságok a Parameter.sk számára megerősítették, hogy az elhunyt influenszer ügyét továbbra is közlekedési balesetként kezelik.
„A közlekedésrendészek eddig a tragikus eset – amely során egy 31 éves sofőr életét vesztette – kivizsgálása során számos szükséges intézkedést elvégeztek, és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek, amelyek alapján a történteket továbbra is közlekedési balesetként vizsgálják. Eddig az ügy kapcsán más személy jogellenes magatartása nem került megállapításra” – tájékoztatta a lapot Zlatica Antalová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője. Egyúttal leszögezte, hogy az interneten terjedő összeesküvés-elméletek rendkívül károsan hathatnak a család tagok lelkiállapotára és a nyomozás menetére is:
„Felhívjuk a nyilvánosság figyelmét, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen és félrevezető információkat az online térben, mivel ezek megnehezítik a tragikus közlekedési baleset kivizsgálását, és kérjük, legyenek tekintettel az elhunyt családjára is” - zárta sorait a szóvivő.
