A rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálának körülményeiről

Újabb részletek derültek ki Jákli Mónika haláláról. Boráros Gábor exfelesége szerdán szenvedett halálos autóbalesetet Szlovákiában, a tragédiával kapcsolatban pedig továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés. A bizonytalanságot csak tetézi, hogy a közösségi médiában számtalan találgatás és hamis információ terjed a balesetről. A szlovák rendőrség ezért most közleményt adott ki az incidenssel kapcsolatban.

Boráros Gábor exfelesége, Jákli Mónika szerda hajnalban szenvedett halálos autóbaleset

Mit lehet tudni eddig Jákli Mónika balesetének körülményeiről? Jákli Mónika 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között.

A tragédia körülményeit a szlovák hatóságok vizsgálják.

A baleset után a figyelem Mónika volt párjára, Boráros Gáborra irányult.

Nyilvánosságra került, hogy a dunaszerdahelyi járásbíróság 2025 szeptemberében ideiglenes távoltartást rendelt el Boráros ellen.

A végzést Mónika kérhette, állítólag a fenyegető és zaklató üzenetek miatt, saját és gyermekük védelmében.

Boráros Gábor visszautasítja a vele szembeni vádakat.

Az MMA-harcos nyilvánosan Jákli Mónika vőlegényét vádolta bántalmazással és zsarolással.

Jákli Mónika családja közleményben cáfolta, hogy a tragédia előtt üldözés vagy erőszak történt volna.

Boráros Gábor vasárnap este bejelentette: hétfőn fontos közleményt tesz közzé az üggyel kapcsolatban.

Hangsúlyozta, számára most a legfontosabb közös kislányuk, Zora jövőjének biztosítása.

Miközben Gábor beszámolójára vártunk, a rendőrség váratlanul közleményt adott ki a tragédiával összefüggésben.

Jákli Mónika halálát továbbra is közlekedési balesetként kezeli a rendőrség

Hétfő délután a szlovák hatóságok a Parameter.sk számára megerősítették, hogy az elhunyt influenszer ügyét továbbra is közlekedési balesetként kezelik.

„A közlekedésrendészek eddig a tragikus eset – amely során egy 31 éves sofőr életét vesztette – kivizsgálása során számos szükséges intézkedést elvégeztek, és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek, amelyek alapján a történteket továbbra is közlekedési balesetként vizsgálják. Eddig az ügy kapcsán más személy jogellenes magatartása nem került megállapításra” – tájékoztatta a lapot Zlatica Antalová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője. Egyúttal leszögezte, hogy az interneten terjedő összeesküvés-elméletek rendkívül károsan hathatnak a család tagok lelkiállapotára és a nyomozás menetére is: