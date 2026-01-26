Ezt az 5 dolgot figyeld, ha megismernéd egy sofőr valós jellemét

A gépkocsi vezetése fokozott felelősséggel jár, így nem mindegy, milyen sofőr mellé ülünk be. Bizonyos mintákat megfigyelve könnyedén kideríthetjük, milyen vezető az illető valójában, hisz mindenkiből más reakciót váltanak ki a vezetési szituációk. Lássuk hát, mit érdemes figyelni!

A sofőr valódi személyisége előbb-utóbb felszínre kerül.

Autóvezetők jellemének titkai Bizonyos közlekedési szituációk előhozzák minden sofőr valódi énjét.

Autóvezetés során érdemes figyelni miként viselkedik a gyalogosokkal, amikor várnia kell, vagy ha konfliktusba kerül

Árulkodó lehet még a térben való mozgásuk, parkolási szokásaik.

5 dolog, amiből azonnal megismered a sofőr valós természetét

Alapvetés, hogy közúti közlekedés során betartjuk a KRESZ szabályait, hisz az mindenki biztonságos közlekedését szolgálja. Ha egy sofőr „kreatívan értelmezi” a közlekedési szabályokat, az nem imponáló, hanem az egyik legnagyobb red flag, amit egy sofőr csinálhat. Amint lehet, meneküljünk.

1. Hogyan bánik a gyalogosokkal?

Amikor autóba ülünk, nemcsak a többi autóval, de egyéb közlekedési eszközökkel, sőt, még a gyalogosokkal is egyazon szabályrendszer vonatkozik ránk. Erről azonban sokan hajlamosak megfeledkezni a volán mögött, ami balesetekhez, összetűzésekhez vezethet. Ha egy sofőr nem adja meg az elsőbbséget, közel gurul a gyalogosokhoz, türelmetlenkedik, esetleg testi épségüket veszélyezteti, azzal azt jelzi, hogy roskatag önbizalmát csak a hatalom fitogtatása tartja össze.

2. Miként viseli a várakozást?

Az autóvezetés nem a türelmetlenek sportja, hisz dugók, lámpák, forgalmi akadályok bármikor előfordulhatnak. Ilyenkor érkezik el a gépkocsi tulajdonos rugalmasságának, önuralmának valódi tesztje: ha képes venni egy mély levegőt és megvárni, míg megoldódik a helyzet, átment a vizsgán. Amikor valaki alig két másodperccel azután a dudára könyököl, az annak a jele, hogy képtelen elviselni, ha a dolgok nem úgy alakultak, ahogy kitalálta, kontrollmániás és nem csapatjátékos.

3. A parkolási verseny győztese

Autóvezetés gyakorlásakor nemcsak azért kell rendesen megtanulni a helyes parkolást, hogy a többi autó is épségben maradjon, hanem azért is, mert másokért is felelősséggel tartozunk. Egyes sofőrök számára a szabályos pakolás, felfestések figyelembe vétele mintha csupán afféle tanács lenne, amit kedvükre áthághatnak. Az ilyen személyek nem törődnek sem a többi autóssal, de még utasaikkal sem, egocentrikus viselkedésük pedig bajba is sodorhat másokat.

Egy sofőr, aki még néhány kósza centit is kijavít, jó eséllyel a volánon kívül is figyelmes, körültekintő.

4. Sofőrök és a konfliktuskezelés

Az autós etikett alapszabálya, hogy felelősséget vállalunk tetteinkért, ha pedig hibát vétünk, illik bocsánatot kérni. Hogyha konfliktusba kerülünk az utakon, az adrenalin miatt előfordulhat, hogy hevesebben reagálunk, mint szoktunk, ugyanakkor ilyenkor is fontos az önuralom. Hogyha valaki hibázik, de állandóan saját igazát bizonygatja, az annak a jele, hogy érzelmileg éretlen, képtelen felelősséget vállalni, torz az önképe. Képtelenek elviselni a kudarcot, minden esetben önmagukat helyezik piedesztálra.