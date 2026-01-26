Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hollywood meghallgatta a rajongók imáit: Meryl Streep visszatérhet a Mamma Mia 3. részében - Videó

Komáromi Bence
2026.01.26.
Javában zajlik a Mamma Mia 3. részének forgatása. Most pedig a film egyik ikonikus szereplője kikotyogta, hogy Meryl Streep is visszatérhet a folytatásban.

Jól olvastátok! Újra magára öltheti mindenki kedvenc Donnájának szerepét Meryl Streep. A Mamma Mia harmadik részében ugyanis a pletykák szerint visszatér a második részben elhunyt karakter. Most a készülő folytatás egyik nagyágyúja, Stellan Skarsgard kotyogta ki, hogy a filmezés világában nem ritka, hogy egy korábban kiírt szereplő újra megjelenjen a vásznon. 

Meryl Streep karaktere szomorú lezárást kapott a második részben

Hatalmas siker volt a Mammai Mia első epizódja, ami újra a csúcsra jutatta a musicaleket. Nem volt hát kérdés, hogy szükség van további folytatásokra. Néhány évvel később a második részben ismét lenyűgöző produkciót rakott össze Hollywood, azonban a lezárás keserédesre sikeredett. Donna karaktere ugyanis egy rejtélyes betegség következtében életét veszítette. Most azonban kiderült, hogy ez nem jelenti azt, hogy soha többet ne szerepelne a nevével fémjelzett filmszériában!

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogyan térhetne vissza az új filmben Meryl Streep, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

Hoppá! Meryl Streep is visszatérhet a Mamma Mia 3. részében

Örülhetnek a Mamma Mia! rajongói. A készülő harmadik részben egyre komolyabb a pletyka Meryl Streep visszatéréséről, aki a legendás Donnát alakította.

