Hollywood meghallgatta a rajongók imáit: Meryl Streep visszatérhet a Mamma Mia 3. részében - Videó

Jól olvastátok! Újra magára öltheti mindenki kedvenc Donnájának szerepét Meryl Streep. A Mamma Mia harmadik részében ugyanis a pletykák szerint visszatér a második részben elhunyt karakter. Most a készülő folytatás egyik nagyágyúja, Stellan Skarsgard kotyogta ki, hogy a filmezés világában nem ritka, hogy egy korábban kiírt szereplő újra megjelenjen a vásznon.

Meryl Streep visszatérése hatalmasat szólna a Mamma Mia 3. részében

Forrás: Northfoto

Meryl Streep karaktere szomorú lezárást kapott a második részben

Hatalmas siker volt a Mammai Mia első epizódja, ami újra a csúcsra jutatta a musicaleket. Nem volt hát kérdés, hogy szükség van további folytatásokra. Néhány évvel később a második részben ismét lenyűgöző produkciót rakott össze Hollywood, azonban a lezárás keserédesre sikeredett. Donna karaktere ugyanis egy rejtélyes betegség következtében életét veszítette. Most azonban kiderült, hogy ez nem jelenti azt, hogy soha többet ne szerepelne a nevével fémjelzett filmszériában!

