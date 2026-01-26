Beethoven mégsem volt rideg zseni? Titkos szeretőjéről szólhat ez a rejtélyes levél

A világ valaha élt egyik leghíresebb zeneszerzőjének, Ludwig van Beethovennek a magánéletéről még ma is keveset tudunk. A hétköznapi emberek szemében Beethoven egy kifejezetten rideg, érzelemmentes zseninek tűnhet, azonban nemrég kiderült, hogy lehetett egy titokzatos szerelme. A titokzatos „halhatatlan kedvesről” ezúttal egy levél is előkerült, és szűkült a lista is, hogy kinek írhatta a reménytelen szerelmes költeményét.

Ludwig van Beethoven portréja.

Forrás: Getty Images

Beethoven halála után előkerült egy titokzatos szerelmes levél, amit a tudósok azóta sem fejtettek meg.

A levél 1812-ből származik, és egy bűnös viszonyról árulkodik.

A nyomok egy házas nőre utalnak, aki egyidőben élt Prágában, mint Beethoven.

A legtöbb bizonyíték szerint ez a nő a „Halhatatlan Kedves”, akinek a levelek is szólnak.

Ő lehetett Beethoven szerelme

Egy nemrég előkerült szerelmes levél felfedte, milyen mély vágyakozás élt Beethovenben „halhatatlan kedvese” iránt. A tudósok azóta is próbálják összeilleszteni a nyomokat, hogy kiderítsék, ki lehetett ez a titokzatos nő, akiért odáig volt a zeneszerző. Noha Beethoven a zenében elmondhatatlanul nagy sikereket ért el, de a szerelemben nem volt szerencsés: sorozatos kudarcok érték.

A levél felfedezése és jelentősége

Ludwig van Beethoven halála után egy szenvedélyes szerelmes levelet találtak, amelyet a zeneszerző soha nem küldött el. A levél „Halhatatlan Kedvesemnek” szólt, és mély, viszonzott érzelmekről tanúskodott. Felfedezése óriási felhajtást keltett: ki lehetett ez a titokzatos nő? Az 1812. július 6-ra datált levél azóta is a zenetörténet egyik legizgalmasabb rejtélye, amely olyan megszólításokat tartalmaz, amik kizárják, hogy csupán plátói vagy egyoldalú vonzalomról lett volna szó.

Nehéz azonosítani a nőt

Beethoven gyakran szeretett bele elérhetetlen, társadalmi státuszuk alapján „nem hozzá illő” nőkbe. A zeneszerző életmódja nem volt elfogadható a magasabb származással bíró, előkelő hölgyeknek. A kutatók összesen 13 potenciális „Halhatatlan Kedvest” tartanak számon, azonban a listát nemrég leszűkítették, és megvan a legvalószínűbb jelölt.