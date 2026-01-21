Az internetet elárasztották a mesterséges intelligenciával generált vonagló kutyák és riszáló cicák. A valósághű AI-állatok a jövő szórakozása, vagy csak egy újabb szöget vertünk a jóízlés koporsójába?

Táncoló AI-állatok: Valódinak tűnnek, remekül tácolnak, de nem léteznek.

Forrás: 123rf.com

A táncoló AI-állatok ellepték az internetet Az AI egyetlen fotóból csinál breaktáncost a lusta macskákból.

A videók egyszerre cukik és ijesztőek a torz mozgás miatt.

Tökéletes vizuális rágógumi az agynak két buszmegálló között.

Semmi idomítás, csak tiszta pixelmanipuláció.

Ha az elmúlt hónapokat nem téli álmot alvó medveként töltötted egy barlangban a Bakony mélyén, akkor biztosan szembejött veled pár táncoló AI-állat. A mesterséges intelligencia bármit létre tud hozni: akár egy kutust, ami úgy moonwalkol, mint Michael Jackson fénykorában, vagy lehet akár egy cica, aki rázza a rongyot a legújabb slágerekre.

Hogyan lesz egy háziállatból Micheal Jackson-imitátor?

Az AI már képes a szeretteinket és feltámasztani, de most még tovább fejlődött a technológia. Bár valóságosnak tűnnek a táncoló állatok, de ne dőlj be: ezek az állatok sosem láttak táncparkettet. Csak egy fotót kell az AI-nak feltölteni, egy gombnyomás, és Cirmi cica egyből a táncparkett ördöge lesz. Azért van ebben valami mélyen nyugtalanító. Nézed a videót, és az agyad egyik fele azt mondja: „Jaj, de édi, nézd, hogy mozgatja a kis mancsát!”, a másik fele viszont üvölt, hogy „Fuss az életedért, ez a dolog természetellenes!”. Ez az a pont, ahol a cuki találkozik a digitális horrorral: az anatómia néha feladja a harcot, a végtagok megnyúlnak, a farkak külön életre kelnek, mégis tovább nézzük. Ma már bárki csinálhat ilyet pár kattinttással. Ez a legújabb szórakoztatás, vagy csak egy újabb vizuális kényszerzubbony az érzékszerveinknek?

A generált háziállatnak megvannak az előnyei Nem kér enni.

Képes emberszerű mozgásra.

Nem kell utána takarítani.

Nem karmolja szét a függönyt.

Csak táncol és szórakoztat, amíg el nem görgetsz a következő agymenésig. Amit viszont biztos, hogy nem tud: lassítani a szellemi hanyatlást.

Jön a Dancing with the pets?

A kérdés már csak az, hogy vajon eljön-e majd az az idő, mikor az első AI-kutya táncversenyt nyer, vagy addigra ráununk ezekre és visszatérünk az igaziakhoz?