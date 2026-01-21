Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Azt hitted, már mindent láttál? Akkor még nem találkoztál a breaktáncoló perzsa cicával. A TikTokon táncoló AI-állatok ellepték a netet.

Az internetet elárasztották a mesterséges intelligenciával generált vonagló kutyák és riszáló cicák. A valósághű AI-állatok a jövő szórakozása, vagy csak egy újabb szöget vertünk a jóízlés koporsójába?

AI-állatok: cuki kutyus és cica vana képen, nagyon valódi, de egyik sem létezik.
Táncoló AI-állatok: Valódinak tűnnek, remekül tácolnak, de nem léteznek.
Forrás:  123rf.com

A táncoló AI-állatok ellepték az internetet

  • Az AI egyetlen fotóból csinál breaktáncost a lusta macskákból.
  • A videók egyszerre cukik és ijesztőek a torz mozgás miatt.
  • Tökéletes vizuális rágógumi az agynak két buszmegálló között.
  • Semmi idomítás, csak tiszta pixelmanipuláció.

Ha az elmúlt hónapokat nem téli álmot alvó medveként töltötted egy barlangban a Bakony mélyén, akkor biztosan szembejött veled pár táncoló AI-állat. A mesterséges intelligencia bármit létre tud hozni: akár egy kutust, ami úgy moonwalkol, mint Michael Jackson fénykorában, vagy lehet akár egy cica, aki rázza a rongyot a legújabb slágerekre. 

@aquilettotrallala NYC #sora #ai #meme #cat #breakdance ♬ suono originale - aquilettotrallala

Hogyan lesz egy háziállatból Micheal Jackson-imitátor?

Az AI már képes a szeretteinket és feltámasztani, de most még tovább fejlődött a technológia. Bár valóságosnak tűnnek a táncoló állatok, de ne dőlj be: ezek az állatok sosem láttak táncparkettet. Csak egy fotót kell az AI-nak feltölteni, egy gombnyomás, és Cirmi cica egyből a táncparkett ördöge lesz. Azért van ebben valami mélyen nyugtalanító. Nézed a videót, és az agyad egyik fele azt mondja: „Jaj, de édi, nézd, hogy mozgatja a kis mancsát!”, a másik fele viszont üvölt, hogy „Fuss az életedért, ez a dolog természetellenes!”. Ez az a pont, ahol a cuki találkozik a digitális horrorral: az anatómia néha feladja a harcot, a végtagok megnyúlnak, a farkak külön életre kelnek, mégis tovább nézzük. Ma már bárki csinálhat ilyet pár kattinttással.  Ez a legújabb szórakoztatás, vagy csak egy újabb vizuális kényszerzubbony az érzékszerveinknek? 

@jazmemas AI dog dancing like Michael Jackson 🕺🐶 #MichaelJackson #dancingdog #viralvideos #justdance #viral ♬ Billie Jean - Micheal Jackson

A generált háziállatnak megvannak az előnyei

  • Nem kér enni.
  • Képes emberszerű mozgásra.
  • Nem kell utána takarítani.
  • Nem karmolja szét a függönyt.
  • Csak táncol és szórakoztat, amíg el nem görgetsz a következő agymenésig.

Amit viszont biztos, hogy nem tud: lassítani a szellemi hanyatlást.

Jön a Dancing with the pets?

A kérdés már csak az, hogy vajon eljön-e majd az az idő, mikor az első AI-kutya táncversenyt nyer, vagy addigra ráununk ezekre és visszatérünk az igaziakhoz?

