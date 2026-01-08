Hollywood forrong, Leonardo DiCaprio is kiakadt az AI-ra: „Nincs benne semmi emberi”

Leonardo DiCaprio a Time magazinnak adott interjút, amelyben beszélt legújabb filmjéről, valamint a mesterséges intelligencia filmvilágban való használatáról is. Utóbbiról úgy vélekedett az Oscar-díjas színész, hogy bár kétségtelenül használható, de sok mindenre képtelen, amire egy ember igen, ezért nem tekinthető hiteles művésznek.

Leonardo DiCaprio fenntartásokkal kezeli a mesterséges intelligenciát.

Forrás: Getty Images North America

Hollywood nagyjai nem rajonganak az MI-ért A mesterséges intelligenciát már Hollywoodban is alkalmazzák.

Leonardo DiCaprio szerint az AI nem elég emberi.

Több színész és rendező is kifejezte az aggályait az AI használatával kapcsolatban.

A mesterséges intelligencia a filmszakmában dolgozó szakemberek munkáját is fenyegeti.

Leonardo DiCaprio szerint az AI-nak nincs helye Hollywoodban

Leonardo DiCaprio a Time magazinnak adott interjút, miután őt választották az év előadójának 2025-ben. A színész többek között a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is megosztotta a gondolatait a beszélgetés során. Az Egyik csata a másik után című film főszereplője elismerte, hogy az AI hasznos lehet a hollywoodi filmk készítéséhez, de szerinte sosem lehet valódi művésznek tekinteni. Az Oscar-díjas színész különösen sajnálja, hogy a mesterséges intelligencia miatt tehetséges emberek elveszíthetik a munkájukat. A színész mindenkit óvatosságra intett: szerinte az AI használata a filmekben nem jó irány.

„Az AI segíthet a filmeseknek nagyobb dolgokat alkotni, de úgy gondolom, hogy bármi, amit hitelesen művészetnek lehet nevezni, az embertől kell, hogy származzon” – mondta a színész, aki kitért azokra az MI-vel készült dalokra is, amelyek néhány perc hírnév után érdektelenné válnak.

„Egy ilyen dal 15 perc hírnév után eltűnik, aztán egyszerűen elenyészik az internet bugyraiban. Nincs benne semmiféle kapaszkodó. Nincs benne semmi emberi, bármennyire is okos” – mondta a színész, amiből arra következtetünk, hogy nem látunk egyhamar AI-megoldásokat Leonardo DiCaprio filmjeiben.

Több hollywoodi sztár is felszólalt már az AI ellen

Az utóbbi időben sok hollywoodi filmes kritizálta élesen az AI-t. Guillermo del Toro a Gotham Awards díjátadó után került a címlapokra azzal, hogy azt mondta: „a francba az MI-vel”. Egy hónappal korábban az NPR-nek pedig azt mondta, hogy inkább meghalna, minthogy mesterséges intelligenciát használjon a filmjeiben. Az Avatar rendezője, James Cameron nemrég elmondta, hogy ő teljesen megtiltotta a generatív AI használatát az Avatar folytatásainak készítésekor, és hozzátette: „Tiszteljük a színészeket és nem helyettesítjük őket”.