Megvillantotta méregdrága eljegyzési gyűrűjét Horváth Csenge − Videó

Feleség és édesanya lesz a gyönyörű modell. Úgy tudni, Horváth Csenge és szerelme még a baba megszületése előtt összeházasodnak. A szépség Instagram-sztoriban villantotta meg új gyűrűjét, ami egyértelműen nem egy átlagos ékszer.

Horváth Csenge hamarosan édesanya és feleség lesz.

Forrás: Instagram

Horváth Csenge eljegyzési gyűrűje tökéletes ékszer

A Tiffany-stílusú gyűrű tökéletesen passzol Horváth Csenge stílusához, így nem csoda, hogy a modell láthatóan büszkén viseli. Az arany ékszer közepén egy hatalmas kő csillog és a briliáns foglalata is apró drágakövekkel van kirakva. A Bors megkérdezett egy szakértőt, aki bővebben is beszélt a gyönyörű gyűrűről és annak értékéről.

@life.hu_official Megvillantotta méregdrága eljegyzési gyűrűjét Horváth Csenge Fésűs Nelly gyönyörű lánya egy Instagram-sztoriban mutatta meg az új ékszerét. #life #HorváthCsenge #FésűsNelly #eljegyzés #eljegyzésigyűrű #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Az esküvő részleteiről egyébként még semmit nem lehet tudni és Csenge is csak annyit árult el, hogy a polgári szertartást még mindenképp a gyermekük érkezése előtt szeretnék megtartani. Horváth Csenge 2025 év végén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy vőlegényével, Barabás Ottóval gyermeket várnak és nemrégiben terhespocakját is megmutatta.

