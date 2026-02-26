Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök Edina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
házasság

Megvillantotta méregdrága eljegyzési gyűrűjét Horváth Csenge − Videó

házasság Horváth Csenge eljegyzési gyűrű
Life.hu
2026.02.26.
Fésűs Nelly gyönyörű lánya egy Instagram-sztoriban mutatta meg az új ékszerét. Horváth Csenge hamarosan férjhez megy.

Feleség és édesanya lesz a gyönyörű modell. Úgy tudni, Horváth Csenge és szerelme még a baba megszületése előtt összeházasodnak. A szépség Instagram-sztoriban villantotta meg új gyűrűjét, ami egyértelműen nem egy átlagos ékszer.

Horváth Csenge hamarosan édesanya és feleség lesz.
Horváth Csenge hamarosan édesanya és feleség lesz.
Forrás: Instagram

Horváth Csenge eljegyzési gyűrűje tökéletes ékszer

A Tiffany-stílusú gyűrű tökéletesen passzol Horváth Csenge stílusához, így nem csoda, hogy a modell láthatóan büszkén viseli. Az arany ékszer közepén egy hatalmas kő csillog és a briliáns foglalata is apró drágakövekkel van kirakva. A Bors megkérdezett egy szakértőt, aki bővebben is beszélt a gyönyörű gyűrűről és annak értékéről. 

@life.hu_official

Megvillantotta méregdrága eljegyzési gyűrűjét Horváth Csenge Fésűs Nelly gyönyörű lánya egy Instagram-sztoriban mutatta meg az új ékszerét. #life #HorváthCsenge #FésűsNelly #eljegyzés #eljegyzésigyűrű #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Az esküvő részleteiről egyébként még semmit nem lehet tudni és Csenge is csak annyit árult el, hogy a polgári szertartást még mindenképp a gyermekük érkezése előtt szeretnék megtartani. Horváth Csenge 2025 év végén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy vőlegényével, Barabás Ottóval gyermeket várnak és nemrégiben terhespocakját is megmutatta.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Egyre közelebb a gyermekáldás: Horváth Csenge megmutatta a kerekedő pocakját - Fotó

A modell mindössze néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy gyermeket vár. A gyönyörű kismama most megmutatta, hogy mekkorát nőtt már a pocakja. Mutatjuk Horváth Csenge terhesfotóját.

A várandós Horváth Csenge hosszú posztban reagált az elmúlt hetek történéseire

Fésűs Nelly lánya első gyermekét várja. Horváth Csenge közösségi oldalán vallott érzéseiről, és arról, hogy élte meg a családját érő támadásokat.

Közeleg a nagy nap: férjhez megy a várandós Horváth Csenge

Feleség és édesanya lesz a gyönyörű modell. Horváth Csenge és szerelme még a baba megszületése előtt összeházasodnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu