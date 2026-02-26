Látványos bukás a Bridgerton 4. évadának második fele: ez az egyetlen bátor húzása

Csillogó bálok, tiltott szerelem és feketébe boruló díszletek. A Bridgerton negyedik évada most nemcsak elcsábít, hanem meg is ráz. Mint az áram. Fájdalmasan. Vigyázat, a kritika spoilert tartalmaz!

Bridgerton 4. évad part 2: a gyötrelmes lezárás nem nyerte el a tetszésünket.

Forrás: profimedia

Bridgerton 4. évad második fele – kritika: szenvedély, társadalmi feszültség és egy meglepően súlyos veszteség A második négy epizód végre egyensúlyba hozza a központi románcot és a mellékszálakat.

Benedict karakterfejlődése valódi társadalmi kérdéseken keresztül történik.

A romantika mellett a gyász és a konvenciók ára is hangsúlyos szerepet kap.

Kedves nyájas olvasó! A Bridgerton negyedik évadának első fele látványos, de kissé szétesett volt. Benedict meggondolatlan ajánlata Sophie-nak olyan cliffhangert hagyott maga után, amely egyszerre volt romantikus és kifejezetten kínos. A második rész azonban nem próbálja gyorsan „kijavítani” ezt a botlást. Sőt. Ehelyett borzasztó sokáig hagyja, hogy a mondat súlya ránehezedjen a szereplőkre – és a nézőre is.

Egy jelenet, ami mindent elmond

Az egyik legerősebb epizód közepén Benedict (Luke Thompson) és Sophie (Yerin Ha) egy félhomályos folyosón találkoznak a Bridgerton-házban. A ház már alszik, a gyertyák csonkig égtek, a csend sűrű. Benedict bocsánatot kér – de nem nagy gesztussal, nem térdre rogyva. Zavartan, őszintén, kissé megtörten. Sophie pedig nem omlik a karjaiba. Elmondja, mit jelentett számára az ajánlat: hogy újra egy férfi döntene az élete felett, státuszba zárva, láthatatlanul.

Ez a jelenet nem hangos. Nincs zene, nincs túlzó melodráma.

Mégis itt válik egyértelművé, hogy az évad második fele komolyan veszi a hatalmi dinamikát. Benedict rádöbben: amit ő romantikus kompromisszumnak gondolt, az Sophie számára megaláztatás.

A showrunner, Jess Brownell, finoman, de következetesen bontja le a klasszikus tündérmesei keretet. Itt nem elég a herceg jó szándéka – a rendszer maga hibás.

És eddig volt jó. Ezután jön egy olyan soft erotikus jelenet, ami még az első évadon is túlmutat. Való igaz, pozitív, hogy a női szexuális vágyakat helyezi előtérbe – mint ahogy azt az eddigi évadokban is tette – de ez a 38 másodpercen túlmutató együttlét már kicsit sok volt. És érthetetlen is.