Szoboszlai Dominik kislányáról vallott: „Semmiképpen ne focizzon"

Az élsport világa kívülről csillogó és fegyelmezett, belülről viszont kőkemény munka, lemondás és mentális hullámvasút. Ezt pontosan tudja Szoboszlai Dominik is, aki ma már nemcsak a pályán, hanem az élet más területén is új szerepben bizonyít: édesapaként. Dominik, Musimbe Dávid Dennisnek öntötte ki a lelkét egy interjúban.
Szoboszlai Dominik: „semmiképpen ne focizzon”
- Szoboszlai Dominik szerint az apaság teljesen átírta a prioritásait.
- Szeretné, ha kislánya élsportoló lenne – de nem feltétlenül focista.
- Az érzelmek kimutatását tanulnia kellett, és ebben felesége, Buzsik Borka segítette.
A Liverpool FC középpályása őszintén beszélt arról, mennyire megváltoztatta az életét kislánya születése. Felesége, Buzsik Borka tavaly adott életet első gyermeküknek, és azóta – ahogy a focista fogalmaz – minden szabad percét igyekszik a családjával tölteni.
„Most ugye még nagyon pici, szóval még neki a játék az az, hogy elég, ha csak foglalkozol vele”
– mondta a focista a humorista, Musimbe Dennis műsorában. A mondat egyszerű, de mögötte ott van minden: egy világsztár, aki megtanulta, hogy néha a legfontosabb „gyakorlat” az, ha csak jelen van.
Élsport igen, futball nem? Szoboszlai Dominik kislánya nem lesz sportoló
A beszélgetés egyik legmeglepőbb része mégis az volt, amikor a jövőről kérdezték. Szoboszlai nem kertelt: szeretné, ha a lánya sportos életet választana. Sőt, az élsporttól sem riadna vissza – de egy dolgot kizárna.
„Szeretném, de semmiképpen ne focizzon. Most vagyok így vele” – vallotta be.
Hogy miért? Mert pontosan tudja, mivel jár. A profi futball nemcsak gólokról és kupákról szól, hanem sérülésekről, kritikákról, folyamatos bizonyítási kényszerről és arról a mentális nyomásról, amit csak az ért igazán, aki benne él. És szülőként nem szeretne nyomást helyezni a gyerekére.
Ha rajta múlna, inkább a teniszpályán látná viszont a kislányát. Szeretné, ha teniszezne, de természetesen nem fogja ezt a pályát erőltetni.
Kimondatlan érzések öröksége
A pályán magabiztos és határozott, a magánéletben viszont sokáig nem ment könnyen az érzelmek kimutatása. Szoboszlai őszintén beszélt arról is, hogy családjukban nem volt szokás a látványos érzelemnyilvánítás. Elmondása szerint, sosem volt erre igénye és már az édesapja se volt az az érzelgős típus. Szerinte mivel az apja fiatalon elveszítette a szüleit, biztosan hatással volt rá, és így közvetve rá is. A tanult minták azonban nem végzetesek.
„De mióta megismerkedtem Borkával, azóta én is full máshogy próbálom” – mondta.
Az apaság ezen az úton még egy lépéssel továbbvitte. Ma már tudatosan figyel arra, hogy a kislánya mindig érezze, mennyire szereti. Egy kemény világban edződött sportoló tanulja a gyengédséget – és talán ez az egyik legnagyobb győzelme.
Álomból cél, célból valóság
Szoboszlai szerint az álmok egy ponton túl már nem is álmok.
„Egy idő után az álmodozás céllá változik, mert olyan közelinek érzed, hogy már a célod, és nem az álmod.”
Ez a mentalitás tette őt azzá a játékossá, aki a világ legszexibb focistái közt szerepel és aki ma teltházas stadionokban fut ki a gyepre. De van egy másik célja is: hogy jó apa legyen. Hogy a lánya biztonságban, szeretetben és támogatásban nőjön fel. Lehet, hogy egyszer valóban élsportoló lesz. Lehet, hogy nem. De egy biztos: olyan apai háttérrel indul, ahol az alázat, a kitartás és a szeretet nemcsak szavakban mutatkozik meg, hanem tapasztalatokban is.
Ezek is érdekelhetnek: