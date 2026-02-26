Szoboszlai Dominik kislányáról vallott: „Semmiképpen ne focizzon"

Az élsport világa kívülről csillogó és fegyelmezett, belülről viszont kőkemény munka, lemondás és mentális hullámvasút. Ezt pontosan tudja Szoboszlai Dominik is, aki ma már nemcsak a pályán, hanem az élet más területén is új szerepben bizonyít: édesapaként. Dominik, Musimbe Dávid Dennisnek öntötte ki a lelkét egy interjúban.

Szoboszlai Dominik először beszélt ilyen nyíltan a kislányáról.

Forrás: AFP

Szoboszlai Dominik: „semmiképpen ne focizzon” Szoboszlai Dominik szerint az apaság teljesen átírta a prioritásait.

Szeretné, ha kislánya élsportoló lenne – de nem feltétlenül focista.

Az érzelmek kimutatását tanulnia kellett, és ebben felesége, Buzsik Borka segítette.

A Liverpool FC középpályása őszintén beszélt arról, mennyire megváltoztatta az életét kislánya születése. Felesége, Buzsik Borka tavaly adott életet első gyermeküknek, és azóta – ahogy a focista fogalmaz – minden szabad percét igyekszik a családjával tölteni.

„Most ugye még nagyon pici, szóval még neki a játék az az, hogy elég, ha csak foglalkozol vele”

– mondta a focista a humorista, Musimbe Dennis műsorában. A mondat egyszerű, de mögötte ott van minden: egy világsztár, aki megtanulta, hogy néha a legfontosabb „gyakorlat” az, ha csak jelen van.

Élsport igen, futball nem? Szoboszlai Dominik kislánya nem lesz sportoló

A beszélgetés egyik legmeglepőbb része mégis az volt, amikor a jövőről kérdezték. Szoboszlai nem kertelt: szeretné, ha a lánya sportos életet választana. Sőt, az élsporttól sem riadna vissza – de egy dolgot kizárna.

„Szeretném, de semmiképpen ne focizzon. Most vagyok így vele” – vallotta be.

Hogy miért? Mert pontosan tudja, mivel jár. A profi futball nemcsak gólokról és kupákról szól, hanem sérülésekről, kritikákról, folyamatos bizonyítási kényszerről és arról a mentális nyomásról, amit csak az ért igazán, aki benne él. És szülőként nem szeretne nyomást helyezni a gyerekére.

Ha rajta múlna, inkább a teniszpályán látná viszont a kislányát. Szeretné, ha teniszezne, de természetesen nem fogja ezt a pályát erőltetni.

Kimondatlan érzések öröksége

A pályán magabiztos és határozott, a magánéletben viszont sokáig nem ment könnyen az érzelmek kimutatása. Szoboszlai őszintén beszélt arról is, hogy családjukban nem volt szokás a látványos érzelemnyilvánítás. Elmondása szerint, sosem volt erre igénye és már az édesapja se volt az az érzelgős típus. Szerinte mivel az apja fiatalon elveszítette a szüleit, biztosan hatással volt rá, és így közvetve rá is. A tanult minták azonban nem végzetesek.