Fogamzásgátlás a középkorban: gyomorforgató módszerekkel védekeztek

A sötét középkor kifejezés nem véletlenül terjedt el. Ebben az időszakban az emberek az élet minden területén barbár szokásokat alkalmaztak. Nem volt ez másként a fogamzásgátlással kapcsolatban sem, ami a középkorban közel sem a maihoz hasonló elveken alapult. A gyermekáldás megelőzése az egyház szemében bűn volt, azonban a nők titokban mégis használtak különböző praktikákat. Mutatjuk, miket!

A fogamzásgátlás a középkorban egészen más volt, mint napjainkban.

Fogamzásgátlás a középkorban: furcsa, gyomorforgató módszerekkel harcoltak a gyermekáldás ellen

A fogamzásgátlás története már az ókortól eredeztethető. Egészen az ókori Egyiptomtól vannak információink a gyermekáldás elleni védekezésről. Az I. e. 1550 körül keletkezett papirusztekercsekben esik szó különböző pesszáriumokhoz hasonló eszközökről, amelyek mézből, akácfalevelekből és gyolcsból készültek. Az igazán gyomorforgató és furcsa fogamzásgátló módszerek azonban inkább a sötét középkorból származnak.

Liliomgyökér

A középkorban, amikor a hivatalos egyházi álláspont szigorúan elítélte a fogamzásgátlást, a nőknek kreatív megoldásokhoz kellett folyamodniuk a nem kívánt terhesség elkerülésére. Egyik ilyen módszer volt a liliomgyökér és a kerti ruta használata. A nők ezeket a növényeket megtisztítva és aprítva a hüvelyükbe helyezték, abban a hitben, hogy csökkentik a termékenységet vagy akár meg is akadályozzák a fogantatást. A liliomgyökér erős hatóanyagai és a kerti ruta vegyületei miatt ezek a fogamzásgátlási praktikák részben irritáló hatásúak voltak, ami állítólag csökkentette a megtermékenyítés esélyét. A mai tudásunk szerint azonban ezek a módszerek nagyon bizonytalanok és inkább veszélyesek voltak a nőkre nézve. A középkori nők számára ugyanakkor szinte az egyetlen elérhető, „tudományos” megoldást jelentették. Ezt a tudást gyakran női közösségekben adták tovább, titokban, mivel az egyház szigorúan büntette a fogamzásgátlás minden formáját.