cirkadián ritmus

Idén korábban állítjuk előre az órát: ekkor kezdődik a nyári időszámítás 2026-ban

cirkadián ritmus nyári időszámítás óraátállítás
Már az időjáráson is érezhető, hogy itt a tavasz. Hamarosan pedig eljön az óraátállítás ideje, elkezdődik a nyári időszámítás.

2026-ban az óraátállítás március 28-ról 29-re virradó éjszaka lesz. Egy órával előre kell állítani az időt, így egy órával kevesebbet alhatunk. Ez a dátum azt is jelenti, hogy ebben az évben a szokásos tavaszi óraátállításra a megszokottnál egy nappal korábban kerül sor.

Miért lesz előbb 2026-ban az óraátállítás?

Március első vasárnapja nem ugyanarra a dátumra esik, idén március 29-re. 

  • 2025-ben egy nappal,
  • 2024-ben pedig két nappal később kellett átállítani az órákat.

Honnan datálódik az óraátállítás?

Az óraátállítás gondolata egészen a 18. századig nyúlik vissza. Benjamin Franklin vetette fel először 1784-ben, hogy az emberek a Naphoz igazítva keljenek és feküdjenek, így kevesebb gyertyát használnának. A gyakorlatot azonban nem ő, hanem a németek vezették be először 1916-ban, az első világháború idején, amikor az energiatakarékosság valóban létkérdés volt. Magyarországon a nyári időszámítást először 1916-ban, az Osztrák–Magyar Monarchia részeként vezették be energiamegtakarítási céllal

Eltörlik az óraátállítást? 

2018-ban az Európai Bizottság javaslatot tett az óraátállítás eltörlésére, mivel a kutatások szerint az energiamegtakarítás mértéke elhanyagolható, viszont az óraátállítás számos negatív hatással jár: megzavarja az alvásritmust, növeli a fáradtságot és a koncentrációs zavarokat. A tagállamok 2019-ig dönthettek volna arról, melyik időszámítást tartanák meg véglegesen, de máig nem született határozat. Magyarország a kormány álláspontja szerint inkább a nyári időszámítás mellett tenné le a voksát, vagyis azt támogatná, hogy este tovább legyen világos.

Hogyan hat a szervezetre az óraátállítás?

Az óraátállítás sokkal többet jelent egy elveszített (vagy megnyert) óránál: a szervezet belső órája, az úgynevezett cirkadián ritmus érzékenyen reagál az időeltolódásra. A tavaszi átállás után gyakori az átmeneti fáradtság, az alvászavar, a fejfájás és a koncentráció csökkenése, de a hangulatingadozás és az ingerlékenység sem ritka. A hormonális működés – különösen a melatonin és a kortizol termelődése – néhány napra kibillenhet az egyensúlyából, ami a női szervezetben még intenzívebben jelentkezhet, különösen stresszes időszakban vagy ciklusérzékenység esetén, de a gyerekek és háziállatok is megérzik. A szakértők szerint a fokozatos esti lecsendesedés, a képernyőidő csökkentése és a tudatos alvásrutin segíthet abban, hogy a test és a lélek gyorsabban alkalmazkodjon az új időrendhez.

