Mit árul el rólad, ha gyakran változtatod a profilképed?

Valamilyen szinten mindannyian maszkot viselünk az online térben, de hol húzódik a határ önmagunk egészséges megmutatása és a megfelelési kényszer között? A profilkép ma már nem pusztán egy fotó. Üzenet. Jelzés. Döntés arról, mit akarsz láttatni magadból, és mit rejtesz el. Ha valaha te is elgondolkodtál azon, hogy "vajon ez még én vagyok?", akkor érdemes tovább olvasnod.

Miért változtatják egyesek gyakran a profilképeiket?

Forrás: Shutterstock

Gyakori profilképcsere: tudatos megtévesztés vagy teljesen normális viselkedés? Ha tudatosan váltogatod például a Facebook profilképed, az azt jelezheti, hogy figyelsz arra, milyen benyomást keltesz másokban.

Lehet, hogy különböző élethelyzetekben más-más oldaladat szeretnéd hangsúlyozni: hol a profizmust, hol a lazaságot, hol pedig az aktuális hangulatodat. Ebben az esetben a képváltás nem bizonytalanság, hanem inkább rugalmasság és önismeret kérdése.

Mikortól árulkodik bizonytalanságról és megfeleléskényszerről?

Susan Krauss Whitbourne klinikai pszichológus, a Massachusetts Amherst Egyetem professzora egy cikkében hangsúlyozza, hogy a közösségi médiában megjelenő képek – különösen a profilképek – az identitáskísérletezés eszközei:

„A profilkép nem csupán egy fotó, hanem egy üzenet arról, hogyan szeretnénk, hogy mások lássanak minket egy adott pillanatban. A gyakori változtatás sok esetben nem önbizalomhiányt, hanem az énkép aktív formálását jelzi”.

A szakember hozzáteszi, hogy mindannyian „szerepeket” játszunk a társas térben, és igyekszünk kontrollálni, milyen benyomást keltünk. A profilkép ennek az online színpadnak az egyik legerősebb eszköze.

Mikor jelezhet önértékelési problémát a gyakori profilképcsere?

Amennyiben azért változtatod újra és újra a profilképed, mert sosem érzed „elég jónak”, vagy folyamatosan külső visszajelzésekre vársz, az utalhat önbizalomhiányra. Ilyenkor a kép egyfajta kísérlet: hátha a következő jobban tetszik másoknak, több lájkot kap, vagy nagyobb megerősítést ad.

A döntő tehát az, mi motivál: az önkifejezés öröme vagy a folyamatos megfelelési kényszer.

Mi a valódi motivációd a profilkép cserélgetésére?

Forrás: Shutterstock

Mit sugallhat a gyakori filteres profilképcsere?

A filterek használata művivé, túlságosan idealizálttá is teheti a fotón szereplő illetőt, de ezt nem minden esetben motiválja a tudatos megtévesztés. A cél inkább egy idealizált énkép kialakítása. Egy filteres profilképpel megmutathatod azt, amilyennek látni szeretnéd magad: ha szomorú vagy, akkor vidámabbnak, ha fáradt vagy, frissebbnek vagy épp fiatalabbnak és vékonyabbnak.

Ezzel eddig semmi probléma nincs, mindaddig, amíg nem érzed úgy, hogy filter nélkül már nem is vállalhatók a rólad készült fotók. Ez ugyanis utalhat testképpel vagy önelfogadással kapcsolatos bizonytalanságra is.

És a kakukktojások: egyesek azért látják el filterrel a fotóikat, vagyis azért torzítják szándékosan, hogy az internetes algoritmusok ne találjanak rá könnyen a fotóikra.