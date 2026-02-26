Márciusi moziajánló – Premierek, amiket ne hagyj ki!

A tavasz mozifilmekkel robban be! Ezeket a friss 2026 márciusi premiereket érdemes felírni a listádra – garantáltan feldobják az uncsi estéid. Mutatjuk a moziajánlót!

Mutatjuk a legjobb filmeket márciusban! Íme a moziajánlónk!

2026 márciusi moziajánló – Sci-fi, thriller és klasszikus horrorok a mozivásznon Különböző műfajok – sci-fi, horror és thrillerek egyaránt debütálnak.

Visszatérnek ismert karakterek és új, merész filmek is helyet kapnak.

A friss premierek izgalmas beszédtémát adnak baráti mozizásokhoz.

Agyugrász – Március 5.

Ez az animációs, sci-fi vígjáték valódi Pixar-érzés, ahol egy tini tudata egy robothód testébe kerül, így képes beszélni és együttműködni az állatokkal. A film tele van kreatív humorral, szívmelengető pillanatokkal és egy környezettudatos üzenettel, ami nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is megérinti. Az első kritikák szerint „vidám káosz”, ami igazán friss színfolt a márciusi moziforgalomban.

A Menyasszony! – Március 5.

A klasszikus Frankenstein-mítosz újragondolt változata, ami talán még Jacob Elordi változatát is lepipálja emberi szinten. Christian Bale játssza a teremtményt – ami pletykák szerint elég sok üvöltözést hozott – , miközben Jessie Buckley életre kelti a legendás „menyasszonyt”. Ez a horror-dráma elegyíti a rémisztőt a meseszerűvel, miközben a ’30-as évek Chicago-hangulatát idézi meg egy merész, élőhalott romantikus történetben.

Reminders of Him – Emlékek róla – Március 12.

Ez egy érzelmes dráma, amelyben egy korábban börtönben lévő anya próbál újra kapcsolatot teremteni lányával. A történet lassabb tempóban halad, de mélyen megérinti a nézőt – olyan film, ami után még napokig a szereplők jutnak eszedbe. A kritikusok szerint, ez a februárban megjelent Ha tudnék, belédrúgnék kínkeserveseb változata.

A Hail Mary-küldetés – Március 19.

Ryan Gosling főszereplésével egy űrbéli küldetésre induló tudós harcol az emberiség túléléséért – és ha már csak a mosolya nem lenne elég, a kék szeme, majd odaköt a képernyő elé. Ez az epikus sci-fi történet izgalmas, érzelmes és humoros elemekkel átszőtt – igazi blockbuster élmény, amit érdemes nagy vásznon nézni.