Boszorkányság a 20. században? Helen Duncan, az utolsó angol boszorkány

Azt hihetnénk, hogy az újkor végével a boszorkánypereknek is leáldozott. Ez így is lett volna, ám Helen Duncan olyan messzire ment a szeánszain, hogy a brit hatóságok boszorkányság vádjával perbe fogták, majd bebörtönözték. Mindezt a második világháború alatt. Ismerd meg az utolsó angol boszorkány zavarba ejtő történetét!

Helen Duncan, akit utoljára ítéltek el boszorkánysággal Angliában.

Forrás: NORTHFOTO

Az utolsó angol boszorkányper 1944. március 23-án kezdődött az utolsó boszorkányper Angliában.

Helen Duncan ismert spiritisztát végül bűnösnek találták.

A boszorkánysággal vádolt nőt többször is csaláson érték.

Spiritiszta vagy kókler? Helen Duncan kétes karrierje

Az utolsó angol boszorkány 1897-ben született az álmos skóciai Callenderben, akit gyerekként a Hellish Nell, azaz „Pokoli Nell” gúnynevet kapta. Nem túl hízelgő becenevét különc, hisztérikus viselkedésénk, valamint állítólagos jóstehetségének köszönhette — saját bevallása szerint szellemeket is látott, és próféciáival nem csupán osztálytársaira, de mélyen vallásos édesanyjára is ráhozta a frászt.

Helen Duncan nem kullogott sarokba burgonyát hámozni különcsége miatt, helyette gyümölcsöző vállalkozást épített fel médiumként. Először Skóciában tartott szeánszokat, mely népes közönségre lelt. Ugyanis az I. világháború borzalmai, valamint a spanyolnáthajárvány miatt rengetegen menekültek a spiritualizmusba, hogy elhunyt szeretteikkel kommunikáljanak.

A szeánszokon készült fotók azonnal lebuktatták a csalást. Nem volt itt szellem, csak lepedő és papírmasé.

Forrás: Profimedia

Az utolsó angol boszorkány voltaképp ezt a piaci igényt igyekezett kielégíteni bizarr szeánszain, ahol nem spórolt a hatásvadász effektekkel. Sötétben, vörös fénnyel megvilágítva vezette a szertartásokat, függöny mögött esett transzba, a szertartások során pedig elvileg ektoplazmát, egy fehér, ragacsos anyagot termelt. Ilyenkor két „szellemi vezetőjét”, Peggyt, illetve Albertet is megidézte.

Ahogy egyre népszerűbb lett, a kétkedő hangok is megszaporodtak: 1928-ban Harvey Metcalfe részt vett a médium szeánszain, ahol titokban vakus fényképeket készített. Kiderült, hogy megidézett szellemi vezetői valójában lepedőbe öltöztetett papírmasé-babák.

Az ismert pszichológus Henry Price csalónak nyilvánította, 1931-ben pedig egyenesen a Londoni Spiritiszta Társaság cáfolta meg, hogy ő termelte az ektoplazmát. Ugyanis a vizsgálatok során kiderült, hogy a fehér anyag valójában sajtvászonból és kiöklendezett tojásfehérjéből áll. Azonban a bizonyítékok ellenére az emberek továbbra is tódultak a szeánszaira, mivel jóslatai olykor félelmetesen pontosak voltak.