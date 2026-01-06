Kimondjuk: 5 lámpatípus, amivel 2026-ban átléped az ízléstelenség határát

A megfelelő világítás szinte egyetlen kattintásra otthonossá varázsolja a szobát. Egy rosszul megválasztott lámpa azonban teljesen tönkreteheti a hangulatot. Ha szeretnéd 2026-ban is követni a stílusos és trendi lakberendezési szabályokat, akkor ezeket a ciki lámpatípusokat hagyd ott, ahol már amúgy is lenniük kellene, a múltban.

Öt ciki lámpa, amit egy trendi, stílusos otthonban le kell cserélni jövőre.

Forrás: Shutterstock

A megfelelő világítás otthonossá, a rossz lámpa rideggé teszi a teret.

2026 lakberendezési trendjei új korszakot hoznak a világításban.

Az Edison-izzó hangulatfénye idejétmúlt, már nem számít stílusosnak.

A sárgaréz lámpabúrák olcsó hatást keltenek.

A szputnyik csillár elveszítette egyediségét, ma már retró klisé.

Az indusztriális lámpák rideg hatásúak, nem illenek a barátságos otthonokba.

A LED-es karikamennyezeti lámpák kimentek a divatból, sablonossá váltak.

2026-ban a természetes anyagok, lágy fények és egyedi formák lesznek trendben.

5 ciki lámpa, amitől azonnal meg kell szabadulnod

A lakberendezési trendek úgy jönnek-mennek, mint az évszakok, ami egykor szuper stílusosnak számított, holnap már a legnagyobb lakber red flag lehet. Ez pedig vonatkozik a világítástrendekre is. A Homes & Gardens magazin szakértői összegyűjtötték azokat a lámpatípusokat, amelyeket a lakberendezési trend 2026-ban messziről el fog kerülni. Lesz itt mennyezeti lámpa és asztali változat is, industrial és modern darab, de egyben mind megegyeznek, hogy jövőre már sehol sem lesznek szívesen látott vendégek.

1. Edison izzó

Először csak a kávézókban lógtak csupasz Edison-izzók, majd szépen beosontak az otthonainkba is. Tedd a kezed a szívedre, ugye, hogy már akkor sem volt értelmük? Hiszen fényt nem igazán adnak, persze hangulatvilágításnak jók voltak. Ráadásul már annyiszor láttuk, hogy a varázs rég kiszállt belőlük. Egykor történelem előtti romantikának szánták, de mára inkább dekorációs unalommá vált.

A csupasz Edison izzóknak jövőre már végleg befellegeztek.

Forrás: Shutterstock

2. Sárgaréz lámpabúra

A sárgaréz egy gyönyörű anyag, nagyon kedvelt például a fürdőszoba látható vezetékeinél, de a lakásban máshol már inkább ciki. Miért? Mert túl lett használva. Ha már fém, akkor kövesd inkább azt a 2026-os lakberendezési trendet, amely egyszerre többféle fémes tónust vegyít egyetlen csillogó darab helyett. Arról már nem is beszélve, hogy a gyakori rossz felületkezelés miatt ezek a sárgaréz lámpák sokszor olcsó hatást keltenek.