Kimondjuk: 5 lámpatípus, amivel 2026-ban átléped az ízléstelenség határát

A megfelelő világítás szinte egyetlen kattintásra otthonossá varázsolja a szobát. Egy rosszul megválasztott lámpa azonban teljesen tönkreteheti a hangulatot. Ha szeretnéd 2026-ban is követni a stílusos és trendi lakberendezési szabályokat, akkor ezeket a ciki lámpatípusokat hagyd ott, ahol már amúgy is lenniük kellene, a múltban.
5 ciki lámpa, amitől azonnal meg kell szabadulnod
A lakberendezési trendek úgy jönnek-mennek, mint az évszakok, ami egykor szuper stílusosnak számított, holnap már a legnagyobb lakber red flag lehet. Ez pedig vonatkozik a világítástrendekre is. A Homes & Gardens magazin szakértői összegyűjtötték azokat a lámpatípusokat, amelyeket a lakberendezési trend 2026-ban messziről el fog kerülni. Lesz itt mennyezeti lámpa és asztali változat is, industrial és modern darab, de egyben mind megegyeznek, hogy jövőre már sehol sem lesznek szívesen látott vendégek.
1. Edison izzó
Először csak a kávézókban lógtak csupasz Edison-izzók, majd szépen beosontak az otthonainkba is. Tedd a kezed a szívedre, ugye, hogy már akkor sem volt értelmük? Hiszen fényt nem igazán adnak, persze hangulatvilágításnak jók voltak. Ráadásul már annyiszor láttuk, hogy a varázs rég kiszállt belőlük. Egykor történelem előtti romantikának szánták, de mára inkább dekorációs unalommá vált.
2. Sárgaréz lámpabúra
A sárgaréz egy gyönyörű anyag, nagyon kedvelt például a fürdőszoba látható vezetékeinél, de a lakásban máshol már inkább ciki. Miért? Mert túl lett használva. Ha már fém, akkor kövesd inkább azt a 2026-os lakberendezési trendet, amely egyszerre többféle fémes tónust vegyít egyetlen csillogó darab helyett. Arról már nem is beszélve, hogy a gyakori rossz felületkezelés miatt ezek a sárgaréz lámpák sokszor olcsó hatást keltenek.
3. Szputnyik csillár
Ez a retró, szerteágazó csillár egykor ikon volt, de a modern köntösnek köszönhetően elveszítette az egyéniségét. Ma pedig mindegy, hogy mikor készült, mind egységesen taszító, mivel odalett az a luxusérzés, amitől anno különlegesnek számított. Tudjuk, hogy nehéz lesz megválnod tőle, de elérkezett az idő, hogy új kedvencet válassz a plafonra.
4. Indusztriális lámpa
Az ipari dizájn évek óta hatalmasat megy, a kilátszó csövek, a kezeletlen fémelemek és a nyers fa a mai napig nagyon kedvelt, bár az indusztriál stílus kissé megfáradt. Most pedig elérkezett az a pont, amikor a lakberendezők is rájöttek, túlhasználták. Az első áldozat az ipari lámpa, ami ridegségével és nehézkes hatásával egyáltalán nem illik egy barátságos otthonba. Még a modern, fényes, vezeték nélküli verziók is vesztettek a vonzerejükből.
5. LED-es karikamennyezeti lámpa
A minimalista otthonok kedvencének is leáldoztak. Szinte hihetetlen, hogy volt idő, amikor az ultrakarcsú világító gyűrűk frissnek, modernnek és jövőbe mutatóan high-technek tűntek. Manapság azonban inkább rettentően kínos lakberendezési hibának számít a használatuk, ráadásul még az egyediségük is szertefoszlott.
2026-ban a lakberendezésben a természetesség és az egyediség kerül előtérbe. A hideg, ipari vagy túldíszített lámpák ideje lejárt, helyüket a meleg fényű, organikus formájú és természetes anyagokból készült világítótestek veszik át. Ha stílusos, otthonos hangulatot szeretnél teremteni az otthonodban, akkor ideje lecserélni a múltidéző lámpákat.
