Mia Goth-tal való szakítása után újra csajozik Shia LaBeouf − Videón a csók a barna bombázóval

rosszfiú Mia Goth Shia LaBeouf
Egy éve szakított Mia Goth-tal a színész, és azóta nem lehetett tudni, jár-e valakivel. Most azonban Shia LaBeufot lencsevégre kapták egy lánnyal.

Shia LaBeouf és Mia Goth körülbelül egy éve költöztek külön, de arról nem szól a fáma, beadták-e a válókeresetet. A párnak két közös gyereke van, tehát így vagy úgy mindig egymás élete részei lesznek. A legutóbbi hírek szerint azonban Shia becsajozott, persze az is lehet, hogy csak futó kalandról van szó. 

CANNES, FRANCE - MAY 18: Shia LaBeouf poses during the "Slauson Rec" photocall at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 18, 2025 in Cannes, France. (Photo by Lyvans Boolaky/Getty Images)
 Shia LaBeouf botrányt botrányra halmoz.
Forrás: Getty Images Europe

Shia LaBeoufot csók közben kapták lencsevégre

Shia LaBeouf nemrégiben azzal került a címlapokra, hogy őrizetbe vették, mert verekedésbe keveredett a Mardi Gras ünnepségen. Később kiengedték és a lapinformációk szerint ott folytatta a bulizást, ahol abbahagyta. Verekedése után ismét a bulvárlapok címlapjára került, miután New Orleans-ban egy bárban lencsevégre kapták, amint szenvedélyesen csókolózik egy ismeretlen nővel − írja a TMZ. Az intim pillanatokról készült felvételeken jól látható, ahogy a színész többször is megcsókolja a nőt, akivel egy jó órát beszélgetett. 

Mia Goth elvonóra küldené Shiát

Mia Goth – aki közel egy évvel ezelőtt szakított férjével – azt szeretné, ha a színész segítséget kérne alkoholizmusa miatt és elvonóra menne. A 32 éves színésznő a különválás ellenére továbbra is fontosnak tartja, hogy LaBeouf stabil szereplője legyen közös, hároméves lányuk életének. Eközben ismerőseik arról számoltak be, hogy  LaBeouf évek óta tombol és gyakran agresszív, csak mindez sokáig zárt ajtók között zajlott. 

