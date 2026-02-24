Mia Goth-tal való szakítása után újra csajozik Shia LaBeouf − Videón a csók a barna bombázóval

Shia LaBeouf és Mia Goth körülbelül egy éve költöztek külön, de arról nem szól a fáma, beadták-e a válókeresetet. A párnak két közös gyereke van, tehát így vagy úgy mindig egymás élete részei lesznek. A legutóbbi hírek szerint azonban Shia becsajozott, persze az is lehet, hogy csak futó kalandról van szó.

Shia LaBeouf botrányt botrányra halmoz.

Shia LaBeoufot csók közben kapták lencsevégre

Shia LaBeouf nemrégiben azzal került a címlapokra, hogy őrizetbe vették, mert verekedésbe keveredett a Mardi Gras ünnepségen. Később kiengedték és a lapinformációk szerint ott folytatta a bulizást, ahol abbahagyta. Verekedése után ismét a bulvárlapok címlapjára került, miután New Orleans-ban egy bárban lencsevégre kapták, amint szenvedélyesen csókolózik egy ismeretlen nővel − írja a TMZ. Az intim pillanatokról készült felvételeken jól látható, ahogy a színész többször is megcsókolja a nőt, akivel egy jó órát beszélgetett.

TMZ reports Shia LaBeouf was arrested after getting into a fight during Mardi Gras in New Orleans.pic.twitter.com/BxDqSkMGXv — Pop Base (@PopBase) February 17, 2026

Mia Goth elvonóra küldené Shiát

Mia Goth – aki közel egy évvel ezelőtt szakított férjével – azt szeretné, ha a színész segítséget kérne alkoholizmusa miatt és elvonóra menne. A 32 éves színésznő a különválás ellenére továbbra is fontosnak tartja, hogy LaBeouf stabil szereplője legyen közös, hároméves lányuk életének. Eközben ismerőseik arról számoltak be, hogy LaBeouf évek óta tombol és gyakran agresszív, csak mindez sokáig zárt ajtók között zajlott.

