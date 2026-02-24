Szenvedély, botrány, magány – Jászai Mari, aki a színpadon díva volt, a szerelemben mégis mindig elbukott

1850. február 24-én, egy szegény komáromi családban született meg az a kislány, akiből később a magyar színjátszás egyik legnagyobb, legviharosabb sorsú dívája lett: Jászai Mari. A neve ma már fogalom – díj, tér, színházi legenda őrzi emlékét –, de az ő élete korántsem volt diadalmenet. Szenvedély, szélsőségek, végzetes szerelmek és önmarcangoló magány kísérte végig útját.

Jászai Mari, – a Nemzeti Színház nagyasszonya és a legnagyobb magyar tragika – 32 éves korában.

Forrás: Wikipédia

Jászai Mari a magyar színjátszás legendás tragikája volt.

Viharos szerelmei és boldogtalan házassága végigkísérték életét.

Emlékiratai őszintén vallanak szenvedélyeiről és magányáról.

Jászai Mari fiatalon – A nehéz kezdetek története

Krippel Máriaként született. Szigorú, indulatos ácsmester apja sós vízbe áztatott kötéllel verte őt és 7 testvérét. Anyja korán meghalt, a rideg mostoha csak fokozta a rettegést. Ötévesen szolgálni küldték: szennyes szalmán aludt, éhezett, patkányok rágták a haját. Egyetlen menedéke a könyv lett. A megalázott, szeretetre vágyó lányban már akkor égett az a makacs tűz, amely később a tragédia királynőjévé emelte.

Viharos házasságok és csapodár szerelmek

Jászai Mari élete nem csak a színpadon volt drámai. Magánéletét is szenvedély követte, olykor végletes döntéseket hozott.

Fiatalon férjhez ment, Kassai Vidorhoz, de a házasság gyorsan megromlott, két évig tartott csak. A korabeli beszámolók és saját feljegyzései szerint nehezen viselte a kötöttséget. Egyszerre vágyott biztonságra és szabadságra. Ez a kettősség végigkísérte az életét.



Szerelmei hevesen kezdődtek és fájdalmasan végződtek. Több férfihoz is gyengéd szálak fűzték – többek között Feszty Árpádhoz, Reviczky Gyulához, Szomory Dezsőhöz és még sokakhoz –, de egyik kapcsolat sem tudott tartós menedéket adni számára. Szenvedélyes volt, büszke, olykor kíméletlen. Ha szeretett, elementáris erővel tette. Ha csalódott, abba beleroppant.



A csapodár jelző sokszor felbukkan a neve mellett, de ez a szó talán igazságtalanul egyszerű. Inkább arról volt szó, hogy nem tudott fél szívvel élni. Minden érzését végletekig élte meg, és ennek árát ő maga fizette meg.