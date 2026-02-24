Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mindent túlragyogó luxus a vörös szőnyegen: a BAFTA-gála leggyönyörűbb ékszerei

profimedia -
világsztárok BAFTA 2026 vörös szőnyeg ékszer
Idén szó szerint ragyogtak a filmcsillagok! A 2026-os BAFTA-díjátadón a ruhák mellett a szikrázó luxusékszerek is a figyelem középpontjába kerültek. Mutatjuk, milyen kiegészítőket viseltek a sztárok.

A 2026-os BAFTA-díjátadóján nemcsak az extravagáns estélyi ruhák kápráztatták el a közönséget, hiszen a reflektorfény ezúttal a lélegzetelállító luxusékszerekre is ráirányult. Csillogó gyémántok, különleges drágakövek és ikonikus high jewelry darabok tették teljessé az A-listás sztárok vörös szőnyeges megjelenését. Mutatjuk, milyen világhírű tervezők kreációiban ragyogtak az est legnagyobb nevei! 

BAFTA 2026 luxus ékszerek
A BAFTA 2026-os gálájának legragyogóbb ékszerei.
Forrás:  Getty Image

BAFTA 2026: az ékszerek is csillogtak, nem csak a sztárok 

  • Az idei BAFTA-gálán minden A-listás sztár a legjobb formáját hozta. A vörös szőnyeg legjobban öltözött hírességei közé tartozott Kate Hudson és Emma Stone is.  
  • A zseniális ruhák mellett az extravagáns luxusékszerek is előtérbe kerültek.  
  • Nézd meg, milyen divatmárkák tervezéseit viselte Odessa A’zion, Sadie Sink, Teyana Taylor, Emma Stone és Tilda Swinton! 

A filmes díjátadó szezon egyik legfényűzőbb állomása idén is a 2026-os BAFTA volt, ahol a vörös szőnyeg valódi divatbemutatóvá változott. A londoni estéjen a mozi ünneplése mellett a stílus is főszerepet kapott: couture ruhák, drámai szabásvonalak és merész sziluettek vonultak fel a vakuk villanásában. Az extravagáns estélyik mellett azonban idén a luxusékszerek ragyogása vitte el a show-t. A legnagyobb divatházak és ékszertervezők ikonikus darabjai csillogtak a nyakakon, csuklókon és fülekben. Gyémántok, kristályok és egyedi high jewelry kreációk tették még emlékezetesebbé az A-listás sztárok megjelenését. Mutatjuk, milyen ékszerekben tündököltek az est legfényesebb csillagai! 

Odessa A’zion – Swarovski 

A fiatal színésznő egy zseniális Swarovski ékszerszettet viselt. A Mesmera choker nyaklánc és a szikrázó Sublima gyűrűk csak tovább fokozták magával ragadó szépségét. Az extravagáns kiegészítőválasztás tökéletesen passzolt Odessa lázadó öltözködési stílusához. 

BAFTA Odessa A'zion
Odessa A'zion a BAFTA-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Sadia Sink – Bulgari 

A Stranger Things sztárja új arcát mutatta meg a gálán. Gyönyörű Bulgari nyakéket és fülbevalót viselt, amelyek tökéletesen keretezték az arcát. A gyémánt ékszerek és az új frizura is sokkolta rajongóit.  

Sadie sink
Sadie Sink a BAFTA vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Emma Stone – Louis Vuitton 

Emma Stone ruháját és ékszereit is Louis Vuitton tervezte. Ez a megjelenés a minimalista divat kedvelőinek készült. A letisztult fekete estélyi és az egyszerű bedugós fülbevaló nem elnyomta, hanem fokozta a színésznő szépségét.  

emma stone
Emma Stone a BAFTA-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Tilda Swinton – Chanel 

A BAFTA-gálán több A-listás híresség is a brossok mellett döntött. Tilda egy vintage hatású Chanel brosst viselt, amely feldíszítette az amúgy nagyon egyszerű összeállítását. Tökéletesen bemutatta, hogy olykor a gyémánt a ruhára tűzve csillog a legjobban.  

Tilda Swinton
 Tilda Swinton a BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Teyana Taylor – Tiffany and Co. 

Teyana Tiffany fülbevalókban és brossal jelent meg a vörös szőnyegen. Az egyedi elgondolás egy kis plusz csavart vitt a megjelenésébe. A hatalmas drágaköves bross a régi uralkodók dekadenciáját idézte meg.  

teyana taylor
Teyana Taylor a BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

