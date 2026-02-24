Mindent túlragyogó luxus a vörös szőnyegen: a BAFTA-gála leggyönyörűbb ékszerei

A 2026-os BAFTA-díjátadóján nemcsak az extravagáns estélyi ruhák kápráztatták el a közönséget, hiszen a reflektorfény ezúttal a lélegzetelállító luxusékszerekre is ráirányult. Csillogó gyémántok, különleges drágakövek és ikonikus high jewelry darabok tették teljessé az A-listás sztárok vörös szőnyeges megjelenését. Mutatjuk, milyen világhírű tervezők kreációiban ragyogtak az est legnagyobb nevei!

A BAFTA 2026-os gálájának legragyogóbb ékszerei.

Forrás: Getty Image

BAFTA 2026: az ékszerek is csillogtak, nem csak a sztárok Az idei BAFTA-gálán minden A-listás sztár a legjobb formáját hozta. A vörös szőnyeg legjobban öltözött hírességei közé tartozott Kate Hudson és Emma Stone is.

A zseniális ruhák mellett az extravagáns luxusékszerek is előtérbe kerültek.

Nézd meg, milyen divatmárkák tervezéseit viselte Odessa A’zion, Sadie Sink, Teyana Taylor, Emma Stone és Tilda Swinton!

A filmes díjátadó szezon egyik legfényűzőbb állomása idén is a 2026-os BAFTA volt, ahol a vörös szőnyeg valódi divatbemutatóvá változott. A londoni estéjen a mozi ünneplése mellett a stílus is főszerepet kapott: couture ruhák, drámai szabásvonalak és merész sziluettek vonultak fel a vakuk villanásában. Az extravagáns estélyik mellett azonban idén a luxusékszerek ragyogása vitte el a show-t. A legnagyobb divatházak és ékszertervezők ikonikus darabjai csillogtak a nyakakon, csuklókon és fülekben. Gyémántok, kristályok és egyedi high jewelry kreációk tették még emlékezetesebbé az A-listás sztárok megjelenését. Mutatjuk, milyen ékszerekben tündököltek az est legfényesebb csillagai!

Odessa A’zion – Swarovski

A fiatal színésznő egy zseniális Swarovski ékszerszettet viselt. A Mesmera choker nyaklánc és a szikrázó Sublima gyűrűk csak tovább fokozták magával ragadó szépségét. Az extravagáns kiegészítőválasztás tökéletesen passzolt Odessa lázadó öltözködési stílusához.

Odessa A'zion a BAFTA-gála vörös szőnyegén.

Forrás: Getty Image

Sadia Sink – Bulgari

A Stranger Things sztárja új arcát mutatta meg a gálán. Gyönyörű Bulgari nyakéket és fülbevalót viselt, amelyek tökéletesen keretezték az arcát. A gyémánt ékszerek és az új frizura is sokkolta rajongóit.