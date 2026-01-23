A hercegnő, aki Rigó Jancsiért hagyta ott arisztokrata férjét: Clara Ward és a cigányprímás szerelme

Míg a legtöbb népmesében a királylány várja, hogy megmentsék, egyes belevaló hercegnők a való életben kezükbe veszik sorsukat. Pontosan ilyen volt Clara Ward, aki nem kisebb személlyel, mint a híres prímás, Rigó Jancsival szökött meg, miután elvált arisztokrata férjétől. Vajon miért cserélte a palota pompáját kávéházi előadásokra? Egy rendkívüli történetbe kalauzolunk el.

Rigó Jancsi felesége, Clara Ward a paloták pompáját a színpadra cserélte.

Forrás: Getty Images

Clara Ward, Rigó Jancsi felesége Egy Michigani acélmágnás lányaként született.

Dollárhercegnő lett, egy belga arisztokrata vette feleségül.

Szerelembe esett Rigó Jancsival, megszöktek.

Kapcsolatuk botrányt kavart, de sikeres karriert építettek.

Válásuk után még két férje volt, szegényen halt meg.

Clara Ward az amerikai dollárhercegnő fényűző élete

Minden idők egyik legfordulatosabb életútja 1873-ban vette kezdetét Detroitban, amikor Clara Ward egy acélmágnás örököseként megszületett. Bár édesapja kétéves korában elhalálozott, a lánynak nem kellett anyagi gondok miatt aggódnia – Sokkal nagyobb fejfájást okozott neki közelgő házassága. Ugyanis Joseph, a belga Caraman-Chimay herceg tett neki ajánlatot, aki mintegy kétszer annyi idős volt, mint a lány, nem mellesleg komoly anyagi gondokkal küzdött.

Mivel egy európai arisztokrata komoly presztízst jelentett a családnak, a házasság 1890-ben megköttetett, melyből két gyerek született.

Clara Ward, az újdonsült dollárhercegnő férjével Párizsban telepedett le, ahol a társasági élet középpontjában találta magát, művészek kedvelt múzsája lett, valósággal fürdőzött a gazdagságban és presztízsben. Férjével kedvelték az előkelő éttermeket, mely nem várt módon ütötte be a koporsószöget a kihívásokkal teli házasságba.

Rigó Jancsi felesége: egy hercegnő botrányos szökése

Egy este 1896 tájékán Chimay hercege és hercegnéje szokásuk szerint egy pazar étteremben vacsoráztak, ahol a korszak egyik legkedveltebb cigányprímása szolgáltatta a zenét. Nem volt ő más, mint Rigó Jancsi, aki azonnal megtetszett Clara Wardnak. Viszonyt kezdtek, majd titkos légyottok sorozata után megszöktek, beutazták a kontinenst.

A pár egy adott ponton összeházasodott, Rigó Jancsi felesége pedig bevezette férjét az írás-olvasás rejtelmeibe, és énekesként csatlakozott a produkcióhoz.

Nem maradt el a sajtóvisszhang, hisz két híresség tiltott szerelme még ma is kiverné a biztosítékot, hát még amikor a hírek limitáltak voltak! Egy magyar lap szerint a vagyonos nő egy mai árfolyamon milliárdokat kóstáló Stradivari hegedűt ajándékozott szeretőjének. Ezekre a feltételezésekre nincs semmilyen bizonyíték, ami viszont biztos, hogy igen tekintélyes összeget, mintegy nyolc millió dollár, átszámítva 2,6 milliárd forintnyi életjáradékot kapott 1897-es válása után, mely igen gálán gesztus volt a botrány fényében.