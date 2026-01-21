Egy kicsit nem figyeltél, már be is varrták mindened – Nőként Dzsingisz kán háremében

A Mongol Birodalom feje – akit a felperzselt föld kánjának is neveztek – folyamatosan újabb és újabb területeket hódított meg a 13. században. Korának legerősebb hadserege volt Dzsingisz káné: százezer katonája könnyedén elbánt kétszeres túlerővel is. Igaz, hálája jeléül csak azokat tartotta meg, akik maximálisan hűségesek voltak hozzá – a többieket, akikben kicsit is meginogott a bizalma, megölette. Pontosan így állt a nőkhöz is.

Dzsingisz kán, a Mongol Birodalom feje egyszerre volt kegyes és félelmetes a nőkkel és a férfiakkal.

Forrás: Corbis Historical

Dzsingisz kán a nőkkel sem volt kegyesebb, noha hangoztatta, hogy a nő a férfivel egyenrangú

Portyázásai során egyszerűen elrabolta azokat a nőket, akik megtetszettek neki – bekerültek a háremébe, amely egyes források szerint 7000 fős volt. Hogyan éltek itt a nők? A legnagyobb becsben tartották őket, tilos volt velük szemben bárkinek erőszakot alkalmaznia, és az önfejlesztésüket sem akadályozhatták. A társadalom teljes jogú tagjai voltak, egészen addig, amíg a fejedelem úgy nem érezte, hogy valami nem stimmel velük.

A hölgyeknek először is át kellett esniük egyfajta előválogató szépségversenyen: a csúnyábbakat elküldte vagy a katonáinak adta, de nem volt ritka az sem, hogy politikai ellenfeleinek ajándékozott belőlük, a jó szándék jeleként. A legszebb nőket megtartotta magának.

Dzsingisz kán leginkább a hosszú hajú, teltkarcsú hölgyekért rajongott, és minden éjjel más nő került az ágyába. Nem mellesleg 26 felesége volt, de mivel a szíve óriási volt, őket is nagyon szerette.

Dzsingisz kán háremébe egészen fiatal lányok is bekerülhettek.

Forrás: Shutterstock

Mi várt a hölgyekre engedetlenség esetén?

Dzsingisz kán szeretőinek nem volt szabad eljárniuk, vagy más férfiakkal kapcsolatot létesíteniük. Ha valakit mégis rajtakaptak, az keservesen megfizetett érte, és az a férfi is, aki partner volt a flörtölésben. Mindkettejüket kivégezték.

Mivel a kán gyűlölte a pletykát, azonnal száműzte azt, aki pletykát mert terjeszteni.

Kering is egy legenda egy Fatima nevű lányról, aki kifejezetten intrikus volt és meglehetősen szeretett pletykát terjeszteni a háremhölgyek között.

Amikor ezt az uralkodó megtudta, megparancsolta, hogy varrják be Fatima minden testnyílását, hogy soha egyetlen pletyka se hagyhassa el a testét.

Kész szerencse, hogy a kánnak volt egy kedvesebb, gálánsabb oldala is: 26 felesége közül az egyiket egy nap magához hívatta, mert eldöntötte, hogy egyik hű testőrének szeretné őt ajándékozni. Mielőtt átadta a szép hölgyet, őszintén elbeszélgetett vele, és biztosította arról, hogy nem azért mond le róla, mert nem kedveli, hanem mert a legjobbat akarja neki.