38 évesen belehalt a fenéknagyobbításba a népszerű olasz influenszer

Yulia Burtseva több mint 78 ezer követővel rendelkezett az Instagramon, ahol leginkább a férjével és a kislányukkal osztott meg vicces tartalmakat: utoljára a fenéknagyobbítása előtt posztolt december 5-én, a követői pedig valósággal lesokkolódtak a fiatal szépség halálhíre hallatán.

Yulia Burtseva fenéknagyobbításának szörnyű következményei lettek.

Forrás: profimedia

Belehalt a fenéknagyobbításba az olasz influenszer A népszerű olasz influenszer, Yulia Burtseva január 4-én váratlanul elhunyt.

A tartalomkészítő több mint 78 ezer követővel rendelkezett a közösségi média oldalán.

Yulia fenéknagyobbítást végeztetett el magán, ami végül az életébe került.

A népszerű olasz influenszer, Yulia Burtseva csupán kerekebb idomokat szeretett volna, ezért úgy döntött, hogy mint annyi nő, ő is fenéknagyobbításnak veti alá magát. Ez az eljárás az utóbbi időben kifejezetten népszerűnek számít, annak ellenére, hogy számos negatív történetet hallani róla: volt, akinek kis híján az életébe került a beavatkozás, volt, aki hetekig nem tudott ülni utána, és sajnos az is előfordult, hogy valaki belehalt a plasztikai műtét következményeibe.

Ez történt az olasz influenszerrel, Yulia Burtsevával is, akit egy olyan magát plasztikai sebésznek hívó csaló műtött meg, aki valójában soha nem járt orvosira, ennek ellenére évek óta folyamatosan végzett különböző plasztikai beavatkozásokat a magánklinikáján.

A magát sebésznek kiadó nő valószínűleg nem végzett allergiatesztet Yulián és a műtét közben alkalmazott alapanyagokat is ő vásárolta meg erősen megkérdőjelezhető forrásokból. Az influenszert a fenéknagyobbítás után azonnal kórházba szállították, ahol anafilaxiás sokk következtében elhunyt.

A csaló orvos ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és szakszerűtlen szakmai tevékenység miatt indult büntetőeljárás és a műtétben részt vevő alkalmazottak is felelősségre vonták.

