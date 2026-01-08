Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tartós halláskárosodása és felismerhetetlen arca lett az elrontott plasztikai műtéttől egy skót nőnek

Northfoto - SWNS
szépség plasztika arcplasztika
Nagy Kata
2026.01.08.
Az önbizalma és a mentális egészsége is ráment egy elrontott plasztikai műtétekre annak a 48 éves skót nőnek, aki csak egy egyszerű arcfelvarrást szeretett volna, de amit kapott, az egy életre megnyomorította.

Angela Paterson traumatikus élményként írta le azt az elrontott plasztikai műtétet, ami után tartós halláskárosodást szenvedett, az arca és a nyaka pedig tele lett hegekkel. A nő ma már odáig jutott, hogy retteg kimenni az utcára és keresi a megoldást, amivel visszanyerheti az eredeti külsejét. 

Angela Paterson az elrontott plasztikai műtétei előtt
Angela Paterson így nézett ki az elrontott plasztikai műtét előtt. 
Forrás: Northfoto

Tönkretette az életét egy elrontott plasztikai műtét 

Kezd ijesztővé válni, hogy szinte minden nap szembejön velünk egy elbénázott plasztikai beavatkozás: van, akinek Voldemort-orrot csinálnak a kókler orvosok, más olyan szájat kapott, ami leginkább egy allergiás reakcióra hasonlít, hogy az elrontott fenékplasztikákról már ne is beszéljünk.

 A 48 éves skót nő, Angela Paterson is beállt abba a sorba, amibe senki nem szeretne: ő csupán egy kicsit fiatalosabbnak akart tűnni, ezért Litvániába repült, hogy egy klinikán kedvezményes arcfelvarrást csináltasson.

Ezt megelőzően két éven át spórolt, a 7000 fontba, azaz nagyjából 3 millió forintba kerülő műtétre, így érthető módon elképesztő izgalommal várta a beavatkozás napját, ami azonban egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Angela ugyanis már az ébredés után észrevette, hogy sokkal rosszabbul hall, ráadásul komoly fájdalmak is gyötörték. 

Angela a plasztikai műtét után
Angela arcán fura gödrök jelentek meg. 
Forrás: Northfoto

Az igazi sokk azonban csak akkor jött, amikor a kötések is lekerültek: mindenféle indokolatlan dudorok keletkeztek a nő arcán és nyakán és a végeredmény inkább ijesztő, mint fiatalos lett. 

Bár a klinikán biztosították, hogy ezek a duzzanatok normálisak, Angela nem hagyta annyiban a dolgot, pláne, hogy a halláskárosodás azóta is tart. Fél évvel a műtét után a klinika felajánlotta a nőnek, hogy akciós áron kaphat egy helyreállító műtétet, de ő érthető módon már nem szeretne élni ezzel. 

Angela Paterson sebe az arcfelvarrás után
A skót nő füle mögött értelmezhetetlen alakzat rajzolódott ki. 
Forrás: Northfoto

Az emberek kritizálnak és azt mondják, hogy megérdemlem, amit kaptam, amiért külföldön csináltattam meg a műtétet egy ismeretlen plasztikai sebésszel, de engem nem érdekelnek ezek a vádak. Az én döntésem volt és vállalom a következményeket. 

mondta Angela a The Sunnak. A nő most úgy döntött, nem hagyja annyiban a dolgot: Törökországba készül egy újabb plasztikai beavatkozásra, ami reményei szerint végre megadja számára az áhított tökéletes külsőt

Mi történt a litvániai klinikán Angela Patersonnal? 

A 48 éves skót nő arcfelvarrást szeretett volna, ezért két évig spórolt egy litvániai műtétre, ami aztán egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. A nagyjából 3 millió forintba kerülő beavatkozás után Angela halláskárosodást szenvedett és fura dudorok jelentek meg az arcán és a nyakán. Bár a klinika állította, hogy ez a gyógyulási folyamat része, egy idő után felajánlották a nőnek, hogy akciós áron helyrehozzák az arcát egy újabb műtéttel. Angela azonban nem szeretne ezzel élni, így Törökországban készül egy helyreállító műtétet csináltatni. 

