Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap Ágota

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Arcrekonstrukcióra volt szüksége annak a nőnek, akinek egy fertőzés elkezdte megenni az arcát

Northfoto - William Dax / SWNS
egészség igaz történet fertőzés
Nagy Kata
2026.01.11.
A világon egyre több embert érint az a súlyos fertőzés, ami egy amerikai nő arcának majdnem a felét teljesen elpusztította egy autóbaleset után.

A 47 éves Vanessa Carter egy olyan súlyos autóbalesetet szenvedett, ami kis híján az életébe került, de talán maguk az orvosok sem gondolták volna, hogy a legnagyobb veszélyt a nő életére majd egy különleges fertőzés jelenti majd. 

Autóbalesete után fertőzést kapott Vanessa, ami majdnem az életébe került.
Autóbalesete után fertőzést kapott Vanessa, ami majdnem az életébe került.
Forrás: Northfoto

Majdnem megölte egy autóbaleset utáni fertőzés az amerikai nőt

Vanessa Carter autóbalesete szó szerint az egész életét megváltoztatta: az ütközés során olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy betörtek az arccsontjai, eltört az állkapcsa, az orra és a jobb szemét is elveszítette. 

the car after the crash. A woman who had a facial reconstruction after car a crash has described how an infection saw her new prosthetic eating her face. Vanessa Carter, 47, was involved in a serious car accident in 2004 leaving her with life changing injuries. It included a broken jaw and nose, smashed cheekbones and loss of her right eye. Due to the traumatic collision, Vanessa from Torbay, Devon had to have her face reconstructed and an artificial eye made for her. She went through several surgeries to remove tissue from the damaged and infected areas and was placed on heavy doses of antibiotics. But after a prosthetic implant was placed to bridge a gap between her cheekbone and nose, she looked in her car’s rearview mirror and saw pus leaking from the cheek where the prosthetic had been inserted. She was told she had an infection which kept coming back and eat away the skin from the side of her face, leaving her terrified as her skin became thinner and weaker each day. Photo released 28/12/2025
Forrás: Northfoto

A kórházba kerülés után hosszú, fizikailag és érzelmileg is kimerítő gyógyulási időszak vette kezdetét, ám azután sem lett könnyebb a helyzet: Vanessa több mint 10 évig küzdött azért, hogy visszakapja az arcát és számtalan plasztikai beavatkozáson és implantátumbeültetésen vett részt.

A cél nem csupán a fizikai helyreállítás volt, hanem az is, hogy a nő visszakapja az önbizalmát és újra úgy mehessen ki az utcára, hogy közben nem takargatja az arcát. Hat évvel a baleset után Vanessa egy arcprotézist kapott, ami arra volt hivatott, hogy áthidalja az orra és a törött arccsontja közötti nagy rést, ám a műtét után egy ijesztő mellékhatást vett észre: genny kezdett szivárogni az arcának azon a részén, ahová a protézist behelyezték. 

second infection after reconstruction. A woman who had a facial reconstruction after car a crash has described how an infection saw her new prosthetic eating her face. Vanessa Carter, 47, was involved in a serious car accident in 2004 leaving her with life changing injuries. It included a broken jaw and nose, smashed cheekbones and loss of her right eye. Due to the traumatic collision, Vanessa from Torbay, Devon had to have her face reconstructed and an artificial eye made for her. She went through several surgeries to remove tissue from the damaged and infected areas and was placed on heavy doses of antibiotics. But after a prosthetic implant was placed to bridge a gap between her cheekbone and nose, she looked in her car’s rearview mirror and saw pus leaking from the cheek where the prosthetic had been inserted. She was told she had an infection which kept coming back and eat away the skin from the side of her face, leaving her terrified as her skin became thinner and weaker each day. Photo released 28/12/2025
Évekkel a baleset után is az arcáért küzdött a 47 éves nő.
Forrás: Northfoto

Vezetés közben nedvességet éreztem az arcomon, belenéztem a tükörbe és láttam, hogy ömlik a genny a bőröm alól. Elképesztően megijedtem és azonnal a kórház felé vettem az irányt. 

– mesélte a nő a Mirrornak.

 A vizsgálatok során kiderült, hogy Vanessa egy különleges fertőzést kapott, ami visszatérően kiújul és konkrétan lerágja az arcát, mivel hatására a bőr napról napra vékonyabbá válik.

Egy sürgősségi műtét során azonnal eltávolították az arcprotézist, majd kiderült, hogy veszélyes, antibiotikum-rezisztens fertőzése van, úgynevezett meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus, ami napjainkban egyre inkább elterjedtebb. A nőt három évig kezelték, míg sikerült megszüntetniük a fertőzést, majd egy dél-afrikai orvos újra elvégezte rajta a teljes arcrekonstrukciót, ami ezúttal sikerrel is járt. 

post surgery after the infection was clearing. A woman who had a facial reconstruction after car a crash has described how an infection saw her new prosthetic eating her face. Vanessa Carter, 47, was involved in a serious car accident in 2004 leaving her with life changing injuries. It included a broken jaw and nose, smashed cheekbones and loss of her right eye. Due to the traumatic collision, Vanessa from Torbay, Devon had to have her face reconstructed and an artificial eye made for her. She went through several surgeries to remove tissue from the damaged and infected areas and was placed on heavy doses of antibiotics. But after a prosthetic implant was placed to bridge a gap between her cheekbone and nose, she looked in her car’s rearview mirror and saw pus leaking from the cheek where the prosthetic had been inserted. She was told she had an infection which kept coming back and eat away the skin from the side of her face, leaving her terrified as her skin became thinner and weaker each day. Photo released 28/12/2025
Vanessa a műtét után.
Forrás: Northfoto

Évtizedek óta először néztem örömmel a tükörbe. Borzasztó hálás voltam, hogy többé nem kell végignéznem azt, hogy az arcomat eltünteti egy fertőzés és újra emberi kinézetem van!

 – mondta Vanessa. 

Milyen fertőzés támadta meg Vanessa Carter arcát? 

A 47 éves Vanessa Carter arca egy autóbalesetben a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, ám a kálvária nem ért véget a helyreállító műtétekkel. A nő ugyanis egy olyan antibiotikum-rezisztens fertőzést kapott el, ami szó szerint felzabálta az arcát és ami miatt végig kellett néznie, ahogy napról napra vékonyabbá válik az arcbőre. A három éven át tartó kezelések végül sikeresen kiirtották a fertőzést és Vanessa azóta már egy sikeres arcrekonstruckión is túlesett.

Ha érdekelnek a különleges plasztikai műtétetek, ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

Vigyázz, mit kívánsz: a gyomorszűkítésen átesett nő most azért panaszkodik, mert nem tud hízni

Sokan valóságos csodafegyverként gondolnak a gyomorszűkítésre, de csak kevesen tudják, hogy milyen durva következményei lehetnek – például, hogy a fogyás egyszerűen megállíthatatlanná válik.

Plasztikai horror: brutálisan eltorzult a brazil influenszer arca

Az egész arcát újra kell építeni annak a brazil influenszernek, aki egy elrontott arcplasztika után már nyomokban sem hasonlít a régi önmagára.

Több mint 100 plasztikai műtéten esett át és majdnem belehalt a vérmérgezésbe a 42 éves modell – Hihetetlen fotók

A 42 éves Jessica Alves bár már számtalan plasztikai beavatkozáson túlesett, nem tartja magát függőnek: szerinte ő csupán egy egyszerű nő, aki a tökéletességre törekszik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu