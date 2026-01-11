Arcrekonstrukcióra volt szüksége annak a nőnek, akinek egy fertőzés elkezdte megenni az arcát

A 47 éves Vanessa Carter egy olyan súlyos autóbalesetet szenvedett, ami kis híján az életébe került, de talán maguk az orvosok sem gondolták volna, hogy a legnagyobb veszélyt a nő életére majd egy különleges fertőzés jelenti majd.

Majdnem megölte egy autóbaleset utáni fertőzés az amerikai nőt

Vanessa Carter autóbalesete szó szerint az egész életét megváltoztatta: az ütközés során olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy betörtek az arccsontjai, eltört az állkapcsa, az orra és a jobb szemét is elveszítette.

A kórházba kerülés után hosszú, fizikailag és érzelmileg is kimerítő gyógyulási időszak vette kezdetét, ám azután sem lett könnyebb a helyzet: Vanessa több mint 10 évig küzdött azért, hogy visszakapja az arcát és számtalan plasztikai beavatkozáson és implantátumbeültetésen vett részt.

A cél nem csupán a fizikai helyreállítás volt, hanem az is, hogy a nő visszakapja az önbizalmát és újra úgy mehessen ki az utcára, hogy közben nem takargatja az arcát. Hat évvel a baleset után Vanessa egy arcprotézist kapott, ami arra volt hivatott, hogy áthidalja az orra és a törött arccsontja közötti nagy rést, ám a műtét után egy ijesztő mellékhatást vett észre: genny kezdett szivárogni az arcának azon a részén, ahová a protézist behelyezték.

Vezetés közben nedvességet éreztem az arcomon, belenéztem a tükörbe és láttam, hogy ömlik a genny a bőröm alól. Elképesztően megijedtem és azonnal a kórház felé vettem az irányt.

– mesélte a nő a Mirrornak.

A vizsgálatok során kiderült, hogy Vanessa egy különleges fertőzést kapott, ami visszatérően kiújul és konkrétan lerágja az arcát, mivel hatására a bőr napról napra vékonyabbá válik.

Egy sürgősségi műtét során azonnal eltávolították az arcprotézist, majd kiderült, hogy veszélyes, antibiotikum-rezisztens fertőzése van, úgynevezett meticillin-rezisztens Staphylococcus aureus, ami napjainkban egyre inkább elterjedtebb. A nőt három évig kezelték, míg sikerült megszüntetniük a fertőzést, majd egy dél-afrikai orvos újra elvégezte rajta a teljes arcrekonstrukciót, ami ezúttal sikerrel is járt.