A haláluk után is minket választanak imádott háziállataink: megható részleteket árult el az állatmédium

Egy háziállat elvesztését szörnyen nehéz feldolgozni. Az üresen maradt fekhely, a csendes lakás, a megszokott szuszogás hiánya sok gazdi mindennapját kísérti. Nancy Mello, a Connecticutban élő állatmédium azonban azt állítja: szőrös társaink a haláluk pillanatától kezdve mindent megtesznek azért, hogy valamilyen módon továbbra is kapcsolatban maradjanak velünk.
A háziállatok a túlvilágról is üzennek gazdáikak
Nancy évek óta dolgozik állatkommunikátorként, már gyerekkora óta képes meghallani az állatok üzeneteit, akár élnek, akár már a túlvilágon vannak. Tapasztalatai alapján biztos abban, hogy a kutyák és a macskák nem feledkeznek meg rólunk a haláluk után sem.
„Azt akarják, hogy tudjuk: jól vannak, és velünk maradnak” – állítja Nancy. „A háziállatok úgy érzik, kapcsolatba kell lépniük velünk, miután elhunytak. Azt akarják, hogy tudjuk: jól vannak, és továbbra is mellettünk vannak. Látják, min megyünk keresztül, és segíteni szeretnének enyhíteni a fájdalmunkat.”
A házikedvencek jeleket küldenek a túlvilágról
Szerinte az elhunyt állatok gyakran jeleket küldenek a gazdiknak, sokszor már a halál utáni első napokban, de akár hetekbe is telhet, mire kapcsolatot teremtenek. Ezek a jelek lehetnek apró, nehezen megfogható történések, például egy ismerős nesz, egy hirtelen eszünkbe jutó emlék vagy egy különös, megmagyarázhatatlan érzés.
Az állatok tudják, mikor kell átlépniük a szivárványhídon
Mello szerint a háziállatok pontosan tudják, mikor jön el az idejük. Sőt, ő úgy véli, ők maguk választják meg, mikor és hogyan távoznak.
„Minden állat autonóm, megvannak a saját vágyaik, szükségleteik. Van, aki a napfényben akarja tölteni az utolsó napját, más még egyszer utoljára szeretné megkóstolni a kedvenc csemegéjét” – mesélte.
„Minden haláleset egy gyönyörűen hangszerelt tánc. Van, amelyik állat bevárja, hogy a gazdája készen álljon, más pedig akkor megy el, amikor a család éppen nincs jelen, mintha ezzel akarna megkímélni minket.”
Vannak kutyák, amelyek a kedvenc fájuk tövében vagy halk zeneszó mellett szeretnének elmenni, míg mások az állatorvos segítségével távoznak békében.
Mi történik velük a halál után?
Nancy egyik legmeghatóbb élménye az, amikor – saját elmondása szerint – segíthet az állatoknak átkelni a szivárványhídon. Szerinte a kutyák békére lelnek a halál pillanatában, hasonló érzésre, mint amiről emberek mesélnek halálközeli élményeikből.
„Azok az állatok fogadják őket a túloldalon, akiket életükben ismertek: a szomszéd macskája, egy régi alomtárs, vagy akár a kertben élő mókus, amely mindig heccelte őket” – mondta. „De olyan állatok és emberek is ott vannak, akik a gazdihoz kötődtek – lehet ez a gyerekkori kutyád, de akár egy nagyszülő régi háziállata is.”
Állítása szerint a kutyák ugyanabba a mennyországba kerülnek, ahová az emberek, és továbbra is azt csinálják, amit életükben szerettek: játszanak, futkároznak, vagy épp koncerteken jelennek meg.
A háziállat dönt arról, hogy őrangyal lesz, vagy reinkarnálódik
Nancy szerint a háziállatok dönthetnek arról, visszatérnek-e a Földre. Megfigyelése alapján általában ugyanabba a családba születnek újra, ahol korábban éltek. „Sokszor látom, hogy egy gyerekkori kutya később egy új családtagként tér vissza a gazdájához, amikor már felnőtt” – magyarázta.
Más állatok viszont a túlvilágon maradnak, és vezetőként, afféle őrangyalként kísérik tovább az embert. „Ilyenkor tanácsot adnak, segítenek más irányba terelni az életünket, és vigyáznak ránk a háttérből”– magyarázta.
Aki valaha is elveszített már egy szeretett állatot, annak mindez talán vigaszt nyújthat, még akkor is, ha mindenki máshogy is gondolkodik a túlvilágról. Egy biztos, a háziállatok feltétlen szeretete nem csak életükben, de azon túl is velünk marad. Hiszen a házikedvenceknek csak egy céljuk van az életben, elajándékozni a szívüket.