A haláluk után is minket választanak imádott háziállataink: megható részleteket árult el az állatmédium

Egy háziállat elvesztését szörnyen nehéz feldolgozni. Az üresen maradt fekhely, a csendes lakás, a megszokott szuszogás hiánya sok gazdi mindennapját kísérti. Nancy Mello, a Connecticutban élő állatmédium azonban azt állítja: szőrös társaink a haláluk pillanatától kezdve mindent megtesznek azért, hogy valamilyen módon továbbra is kapcsolatban maradjanak velünk.

Minden gazdi retteg a pillanattól, amikor el kell búcsúznia szeretett háziállatától

Forrás: Getty Images

A háziállatok a túlvilágról is üzennek gazdáikak

Nancy évek óta dolgozik állatkommunikátorként, már gyerekkora óta képes meghallani az állatok üzeneteit, akár élnek, akár már a túlvilágon vannak. Tapasztalatai alapján biztos abban, hogy a kutyák és a macskák nem feledkeznek meg rólunk a haláluk után sem.

„Azt akarják, hogy tudjuk: jól vannak, és velünk maradnak” – állítja Nancy. „A háziállatok úgy érzik, kapcsolatba kell lépniük velünk, miután elhunytak. Azt akarják, hogy tudjuk: jól vannak, és továbbra is mellettünk vannak. Látják, min megyünk keresztül, és segíteni szeretnének enyhíteni a fájdalmunkat.”

A házikedvencek jeleket küldenek a túlvilágról

Szerinte az elhunyt állatok gyakran jeleket küldenek a gazdiknak, sokszor már a halál utáni első napokban, de akár hetekbe is telhet, mire kapcsolatot teremtenek. Ezek a jelek lehetnek apró, nehezen megfogható történések, például egy ismerős nesz, egy hirtelen eszünkbe jutó emlék vagy egy különös, megmagyarázhatatlan érzés.

Az állatok tudják, mikor kell átlépniük a szivárványhídon

Mello szerint a háziállatok pontosan tudják, mikor jön el az idejük. Sőt, ő úgy véli, ők maguk választják meg, mikor és hogyan távoznak.

„Minden állat autonóm, megvannak a saját vágyaik, szükségleteik. Van, aki a napfényben akarja tölteni az utolsó napját, más még egyszer utoljára szeretné megkóstolni a kedvenc csemegéjét” – mesélte.

„Minden haláleset egy gyönyörűen hangszerelt tánc. Van, amelyik állat bevárja, hogy a gazdája készen álljon, más pedig akkor megy el, amikor a család éppen nincs jelen, mintha ezzel akarna megkímélni minket.”

Vannak kutyák, amelyek a kedvenc fájuk tövében vagy halk zeneszó mellett szeretnének elmenni, míg mások az állatorvos segítségével távoznak békében.