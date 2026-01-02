Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

A haláluk után is minket választanak imádott háziállataink: megható részleteket árult el az állatmédium

gyász elvesztés halál
Rideg Léna
2026.01.02.
Egy kiskedvenc elvesztése mély és maradandó fájdalom. Nancy Mello állatmédium szerint azonban háziállataink a haláluk után sem tűnnek el teljesen mellőlünk, sőt, néhányuk közelebb marad, mint gondolnánk.

Egy háziállat elvesztését szörnyen nehéz feldolgozni. Az üresen maradt fekhely, a csendes lakás, a megszokott szuszogás hiánya sok gazdi mindennapját kísérti. Nancy Mello, a Connecticutban élő állatmédium azonban azt állítja: szőrös társaink a haláluk pillanatától kezdve mindent megtesznek azért, hogy valamilyen módon továbbra is kapcsolatban maradjanak velünk.

A képen csinos fiatal nő öleli a kutyáját a havas mezőn. A háziállatok elvesztését nehéz feldolgozni.
Minden gazdi retteg a pillanattól, amikor el kell búcsúznia szeretett háziállatától
Forrás: Getty Images

A háziállatok a túlvilágról is üzennek gazdáikak

Nancy évek óta dolgozik állatkommunikátorként, már gyerekkora óta képes meghallani az állatok üzeneteit, akár élnek, akár már a túlvilágon vannak. Tapasztalatai alapján biztos abban, hogy a kutyák és a macskák nem feledkeznek meg rólunk a haláluk után sem.

„Azt akarják, hogy tudjuk: jól vannak, és velünk maradnak” – állítja Nancy.  „A háziállatok úgy érzik, kapcsolatba kell lépniük velünk, miután elhunytak. Azt akarják, hogy tudjuk: jól vannak, és továbbra is mellettünk vannak. Látják, min megyünk keresztül, és segíteni szeretnének enyhíteni a fájdalmunkat.” 

A házikedvencek jeleket küldenek a túlvilágról

Szerinte az elhunyt állatok gyakran jeleket küldenek a gazdiknak, sokszor már a halál utáni első napokban, de akár hetekbe is telhet, mire kapcsolatot teremtenek. Ezek a jelek lehetnek apró, nehezen megfogható történések, például egy ismerős nesz, egy hirtelen eszünkbe jutó emlék vagy egy különös, megmagyarázhatatlan érzés.

Az állatok tudják, mikor kell átlépniük a szivárványhídon

Mello szerint a háziállatok pontosan tudják, mikor jön el az idejük. Sőt, ő úgy véli, ők maguk választják meg, mikor és hogyan távoznak.

„Minden állat autonóm, megvannak a saját vágyaik, szükségleteik. Van, aki a napfényben akarja tölteni az utolsó napját, más még egyszer utoljára szeretné megkóstolni a kedvenc csemegéjét” – mesélte. 

„Minden haláleset egy gyönyörűen hangszerelt tánc. Van, amelyik állat bevárja, hogy a gazdája készen álljon, más pedig akkor megy el, amikor a család éppen nincs jelen, mintha ezzel akarna megkímélni minket.”

Vannak kutyák, amelyek a kedvenc fájuk tövében vagy halk zeneszó mellett szeretnének elmenni, míg mások az állatorvos segítségével távoznak békében.

Mi történik velük a halál után?

Nancy egyik legmeghatóbb élménye az, amikor – saját elmondása szerint – segíthet az állatoknak átkelni a szivárványhídon. Szerinte a kutyák békére lelnek a halál pillanatában, hasonló érzésre, mint amiről emberek mesélnek halálközeli élményeikből.

„Azok az állatok fogadják őket a túloldalon, akiket életükben ismertek: a szomszéd macskája, egy régi alomtárs, vagy akár a kertben élő mókus, amely mindig heccelte őket” – mondta. „De olyan állatok és emberek is ott vannak, akik a gazdihoz kötődtek – lehet ez a gyerekkori kutyád, de akár egy nagyszülő régi háziállata is.”

Állítása szerint a kutyák ugyanabba a mennyországba kerülnek, ahová az emberek, és továbbra is azt csinálják, amit életükben szerettek: játszanak, futkároznak, vagy épp koncerteken jelennek meg.

A háziállat dönt arról, hogy őrangyal lesz, vagy reinkarnálódik

Nancy szerint a háziállatok dönthetnek arról, visszatérnek-e a Földre. Megfigyelése alapján általában ugyanabba a családba születnek újra, ahol korábban éltek. „Sokszor látom, hogy egy gyerekkori kutya később egy új családtagként tér vissza a gazdájához, amikor már felnőtt” – magyarázta.
Más állatok viszont a túlvilágon maradnak, és vezetőként, afféle őrangyalként kísérik tovább az embert. „Ilyenkor tanácsot adnak, segítenek más irányba terelni az életünket, és vigyáznak ránk a háttérből”– magyarázta.

Aki valaha is elveszített már egy szeretett állatot, annak mindez talán vigaszt nyújthat, még akkor is, ha mindenki máshogy is gondolkodik a túlvilágról. Egy biztos, a háziállatok feltétlen szeretete nem csak életükben, de azon túl is velünk marad. Hiszen a házikedvenceknek csak egy céljuk van az életben, elajándékozni a szívüket.

Lovaggá ütött pingvin és parancsot megtagadó harcikecske – Karrierista állatok a királyi családok szolgálatában

Ha azt hitted, csak uralkodók és elnökök írták be magukat a történelembe, tévedtél. Bundás és tollas állatok is töltöttek be felelősségteljes posztokat.

Figyelj, mit jelentenek az álmok! Ez a 4 szimbólum fontos üzenetet rejt

Reggel felébredve az álmod nem hagy nyugodni? Jó, ha tudod, hogy ez nem véletlen! De vajon mit jelentenek az álmok? Néhány furcsa álom sajnos nem túl jó előjel a kapcsolatodra nézve.

A kutyák vagy a gyerekek az okosabbak? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

Az emberek hajlamosak a kutyákat túlzott intelligenciával felruházni. Ez az általános vélekedés adott alapot arra, hogy a kutatók összehasonlítsák a kutyák és a gyerekek intelligenciaszinjtét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu