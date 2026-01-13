42 év után találtak rá lakásában az elhunyt nőre − Amikor beléptek, a látvány mindenkit lesokkolt

Egy szomorú eset, ami megmutatja, mit okoz az emberi kapcsolatok hiánya. Hedviga Golik úgy tűnt el, hogy senki se vette észre. Nem ment bevásárolni, nem találkozott a szomszédaival, a napok hetekké duzzadtak, ám a fiatal ápolónőt senki sem kereste. Otthona küszöbét több mint négy évtizeddel később lépték csak át, és amit ott találtak, mindenkit megdöbbentett.

Hedviga Golik egy zágrábi lakásban hunyt el, mumifikálódott holttestére csak évtizedekkel később találtak rá. (a kép illusztráció)

Forrás: Fortepan Artfókusz Fábián József

Hedviga Golik igaz története a magányról és a társadalmi elidegenedésről üzen

Hedviga Golik 1924-ben született Rijeka városában. Később átköltözött a horvát fővárosba, Zágrábba, ahol ápolónőként helyezkedett el. 1961-ben költözött be egy társasház 18 négyzetméteres apró, tetőtéri lakásába. Bejárata teljesen el volt különítve a négyemeletes épület többi lakásától. Magányos életében nem voltak barátok, a legtöbb szomszédja alig emlékezett rá, és jellemzően nem is foglalkoztak vele. Munkahelyét feltehetően otthagyta vagy kirúgták. Így gyakorlatilag az sem tűnt fel senkinek, hogy valamikor 1966 körül Hedviga Golik egyedül, magányosan meghalt. Néhányan azt hitték, hogy elköltözött, vagy csatlakozott egy vallási csoporthoz. Az azonban senkinek sem jutott eszébe, hogy sosem hagyta el otthonát, és hosszú évtizedeken át senki nem vette észre, hogy Hedviga Golik már nem él. A lakók még a lakás rezsijét is fizették, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket.

42 év után végre feltárult az ajtó

Az esetre végül 2008-ban derült fény. Amikor esedékessé vált a bérház nagyszabású átalakítása, Hedviga Golik lakásának zárját feltörték, és több mint negyven év után beléptek. A lakásban egy időkapszulához hasonló képet találtak a 60-as évekből: poros bútorok, pókhálók, egy fekete-fehér képcsöves televízió, valamint egy teáscsésze az asztalon, amiből a tea már rég elpárolgott. A legmegdöbbentőbb azonban Hedviga Golik mumifikálódott holtteste volt, amit a saját ágyában találtak meg. A boncolás nem tudta pontosan megállapítani se a halál okát, se az idejét, de arra jutottak, hogy az ápolónő természetes okok miatt hunyt el.

A zágrábi rendőrség megerősítette, hogy Hedviga Golik eltűnését hivatalosan soha senki sem jelentette. Magányos életében nem volt egyetlen ember sem, akinek feltűnt volna a hiánya. A szomszédok a '80-as években ugyan már gyanították, hogy a nő nem él, de mivel mindenki igényt formált az apró lakásra, nem fordultak a hatóságokhoz, helyette szerették volna egymás közt elrendezni az ingatlan sorsát. A feltehetően elhagyott lakásról végül a közös képviselő tett bejelentést 1991-ben, de a délszláv háború kitörése miatt − amiről korábban már Dér Heni is megosztotta fájó emlékeit − ez az egész elfelejtődött.