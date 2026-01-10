Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 10., szombat Melánia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
orvostudomány

10 érdekesség a női hisztéria történetéről

Elektrosokk terápia 1955-ben Németországban.
Getty Images - Graphic House
orvostudomány női test szexuális élet hisztéria történelem ókor
Kővári F. Luca
2026.01.10.
Manapság gyakran bélyegzünk meg valakit, azzal hogy hisztis. Tudod, hogy valójában milyen elképesztően bizarr gondolataik voltak a legkiválóbb tudósoknak, orvosoknak és pszichológusoknak a női hisztériáról? Tarts velünk és elmesélünk 10 hihetetlen tényt a hisztéria történetéből!

Egészen a 20. század közepéig nem volt válasza az orvostudománynak arra, hogy mi lehet a „baja” a nőknek, így képesek voltak a történelem során több ezer évig női hisztériaként elkönyvelni számos egészségügyi vagy mentális problémát.

Orvosok vizsgálják a nőt, akit hisztéria gyötör 1887-ben.
Orvosok vizsgálják a nőt, akit hisztéria gyötör 1887-ben. 
Forrás:  Getty Images

10 hihetetlen tény a női hisztéria történetéből

Manapság, ha valakit olyan szavakkal illetünk, hogy „hisztis, vagy hisztérikus”, akkor azt értjük alatta, hogy egy kicsit őrült, kétségbeesett vagy kontrollálhatatlan a személy viselkedése. Ám, ez nem volt mindig így, ugyanis egészen 1980-ig a hisztéria egy olyan pszichológiai rendellenesség volt, amely megtalálható volt az Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvében. A történelem során nem volt olyan korszak, amikor ne figyeltek volna fel egy-egy újabb egészségügyi, vagy mentális problémára, viszont mivel nem tudták pontosan, hogy mik ezek, ezért gyakran mindent a „női hiszti” gyűjtőnév alá soroltak. 

Egészen az epilepsziától kezdve, a klinikai depresszión át, a bizarr betegségekig egyetemesen hisztériaként emlegették az orvostudomány által egyáltalán nem kutatott területeket.

Kíváncsi vagy, hogyan vélekedtek a történelem során a női hisztériáról

10 bizarr elmélet a történelemből a női hisztériával kapcsolatban

1. Az ókorban i. e. 1600 körül az egyiptomiak úgy gondolták, hogy a nőknél azért figyelhető meg az intenzív és drasztikus hangulatváltozás, mert a méhük fel-le mozog. 

Korabeli tanulmány a vándorló méhről.
Korabeli tanulmány a vándorló méhről. 
Forrás: Wikimedia-Science-Museum-Group

Azért, hogy kiküszöböljék ezt a problémát, egy bizarr kezelési módot választottak: akikről az hitték, hogy felfele ment a méhük, azoknak bűzös dolgokat raktak a szájuk és orruk elé. Ha pedig azt hitték, hogy lefele ment, ez fordítva tették.

2. Hippokratész volt az első, aki megfigyelte, tanulmányozta és lejegyezte a hisztériás nőket. Ő volt az első, aki a nevét is megalkotta. A „hisztéria” kifejezés a görög hystera szóból jött létre, ami pedig a görög méh szóból ered. Az ókori orvos úgy hitte, hogy a beteljesületlen szexuális vágy miatt alakul ki ez a jelenség, mivel a mérgező hangulatok eluralkodnak a nők testében. Azt is leírta, hogy vizsgálatai szerint főleg a szüzeket, az egyedülállókat, a terméketlen nőket és özvegyeket érinti a probléma.

3. A görög származású római orvos-filozófus Galénosz, az ókor egyik legelismertebb szakemberének számított. Galénosz úgy vélte, hogy nem a méh elmozdulása lehet a ludas, ami olyan testi tüneteket okoz, mint a szorongás, az álmatlanság, az ájulás, a depresszió vagy a fájdalom, hanem a testben rekedt „női mag”. Hippocratis Librum de Humoribus című írásában kezelésnek a házasságot és a szülést javasolja, vagy pedig a szexuális tevékenységet az önmegtartóztatás helyett. Úgy hitték, hogy a férfi ondó gyógyító hatású, így a nemi élet két célt is szolgált. 

Claudius Galénosz portréja.
Claudius Galénosz portréja. 
Forrás:  AFP

Ezzel szemben a híres filozófus, Platón is úgy gondolta, hogy a problémák okozója a „vándorló méh”.

4. Epheszoszi Szóranosz szintén egy ókori orvos volt, aki már kicsit több empátiával, és kedvezőbb módszerekkel próbálta felvenni a harcot a hisztériával szemben. A tudományos nőgyógyászat és szülészet megalapítójaként azt terjesztette, hogy ilyen problémáknál a lehető legnagyobb kényeztetéssel kell eljárni: ajánlotta a forró fürdőket, olajokat és a masszázsokat. 

Szóranosz emellett azt is megállapította kutatásaiban, hogy a szüléssel járó fájdalom és megterhelés túl nagy az ilyen nőknek. Úgyhogy azt tanácsolta, hogy inkább örökre maradjanak szüzek a nők a saját érdekükben.

5. A középkorban a női hisztériát úgy ismerték, mint a „méh démonát”, mert ezt a jelenséget összekötötték a boszorkánysággal és a babonás megszállásokkal. Éppen ezért ördögűzéssel próbálkoztak, hogy megszüntessék ezt a főleg idősebbeknél, özvegyeknél és egyedülálló nőknél felmerülő problémát.

Az 1692-es salemi boszorkányper.
Az 1692-es salemi boszorkányper.  
Forrás:  Getty Images

6. A reneszánsz orvosok (Girolamo Cardano és Giovanni Battista Della Porta) elvetették azt a tévhitet, hogy démonok szállták volna meg a nők lelkét. Ők a szennyezett, mérgezett vizet okolták, amiket a nők belélegezhettek. Arról is meg voltak győződve, hogy olyan anyagokat fogyasztanak a nők, amiktől hallucinálnak, emellett a méh sebezhetősége miatt alsóbbrendűnek tartották őket a férfiaknál. 

Ekkor már felmerült az a gondolatcsíra is, hogy nem a méh táján kell a probléma okát keresni, hanem az agyban, mivel gyakran a melankóliával kötötték össze.

7. A viktoriánus korban visszatért az a bizarr tévhit, hogy a méh csak úgy elmászkál a nők testében, ezért a fiatal lányoknak és asszonyoknak repülősót kellett maguknál hordaniuk, amik visszaterelté a méhet a „helyére”, megelőzve ezzel a nők elájulását. Ma már tudjuk, hogy a sok ájulás a szoros fűzők miatt történtek.

A viktoriánus korban nem a méh volt a felelős az ájulásokért, hanem a fűző.
A viktoriánus korban nem a méh volt a felelős az ájulásokért, hanem a fűző. 
Forrás: Shutterstock

8. A késő viktoriánus korban a hisztériás rohamokat úgy kezelték az orvosok, hogy kézzel masszírozták a nők intim területeit, mivel Jean-Martin Charcot, szakorvos fizikai betegségnek tekintette a problémát. 

Később Dr. J. Mortimer Granville az 1880-as évek végén feltalálta a vibrátor ősét, amivel könnyebben csökkenthették a nők rohamait.

9. Sigmund Freud, a pszichológia egyik legfontosabb alakja volt az első szakember, aki felvetette, hogy nem csupán a nőknek lehet hisztériás rohama, hanem a férfiaknak is. Azt is kifejtette, hogy kutatásai szerint azok az asszonyok szenvednek ebben a problémában, akik nem képesek teherbe esni.

Sigmund Freud úttörőként azt állította, hogy a férfiak is szenvedhetnek a hisztériától.
Sigmund Freud úttörőként azt állította, hogy a férfiak is szenvedhetnek a hisztériától.Forrás:  AFP

10. A hisztéria az 1950-es évekig egy olyan kórkép volt, amivel gyakran megbélyegeztek nőket, akiknek egyébként súlyos betegségei voltak, csak nem tudták diagnosztizálni. 

Egyre több női orvos lett a szakmában, akik elkezdték jobban vizsgálni a nők testét is, így kiderült, hogy például az epilepszia nem egyenlő a hisztériával. 

Lehullt a lepel: ez a 3 leghisztisebb csillagjegy

Minden csillagjegynek megvannak a maga sajátos jellemvonásai; és akadnak olyanok, akiknél az érzelmek túlcsordulása szinte mindennapos jelenség. Ők azok, akik könnyen kiborulnak apróságokon, drámáznak egy ártatlan megjegyzésen, és szeretik, ha körülöttük forog a világ. Vajon te is közéjük tartozol?

Sötét utazás Sigmund Freud tudatalattijában - Milyen hibát vétett a pszichiáter?

Az 1939-ben játszódó történet valós események alapján mutatja be az osztrák ideggyógyász, Sigmund Freud életének utolsó napját. A Hisztéria premierjét 2024. április 19-én tartja a Thália Színház.

Sisi titkos szelencéje: kábítószerrel élte túl a hétköznapokat a császárné

Sisi hiába volt gyönyörű, hiába hevert lábai előtt a Monarchia, mégis boldogtalan volt, ráadásul a rendszeresen jelentkező migrénje mellett depressziós lett anyósa áskálódásától.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu