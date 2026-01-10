10 érdekesség a női hisztéria történetéről

Egészen a 20. század közepéig nem volt válasza az orvostudománynak arra, hogy mi lehet a „baja” a nőknek, így képesek voltak a történelem során több ezer évig női hisztériaként elkönyvelni számos egészségügyi vagy mentális problémát.

Orvosok vizsgálják a nőt, akit hisztéria gyötör 1887-ben.

Forrás: Getty Images

10 hihetetlen tény a női hisztéria történetéből

Manapság, ha valakit olyan szavakkal illetünk, hogy „hisztis, vagy hisztérikus”, akkor azt értjük alatta, hogy egy kicsit őrült, kétségbeesett vagy kontrollálhatatlan a személy viselkedése. Ám, ez nem volt mindig így, ugyanis egészen 1980-ig a hisztéria egy olyan pszichológiai rendellenesség volt, amely megtalálható volt az Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvében. A történelem során nem volt olyan korszak, amikor ne figyeltek volna fel egy-egy újabb egészségügyi, vagy mentális problémára, viszont mivel nem tudták pontosan, hogy mik ezek, ezért gyakran mindent a „női hiszti” gyűjtőnév alá soroltak.

Egészen az epilepsziától kezdve, a klinikai depresszión át, a bizarr betegségekig egyetemesen hisztériaként emlegették az orvostudomány által egyáltalán nem kutatott területeket.

Kíváncsi vagy, hogyan vélekedtek a történelem során a női hisztériáról?

10 bizarr elmélet a történelemből a női hisztériával kapcsolatban

1. Az ókorban i. e. 1600 körül az egyiptomiak úgy gondolták, hogy a nőknél azért figyelhető meg az intenzív és drasztikus hangulatváltozás, mert a méhük fel-le mozog.

Korabeli tanulmány a vándorló méhről.

Forrás: Wikimedia-Science-Museum-Group

Azért, hogy kiküszöböljék ezt a problémát, egy bizarr kezelési módot választottak: akikről az hitték, hogy felfele ment a méhük, azoknak bűzös dolgokat raktak a szájuk és orruk elé. Ha pedig azt hitték, hogy lefele ment, ez fordítva tették.

2. Hippokratész volt az első, aki megfigyelte, tanulmányozta és lejegyezte a hisztériás nőket. Ő volt az első, aki a nevét is megalkotta. A „hisztéria” kifejezés a görög hystera szóból jött létre, ami pedig a görög méh szóból ered. Az ókori orvos úgy hitte, hogy a beteljesületlen szexuális vágy miatt alakul ki ez a jelenség, mivel a mérgező hangulatok eluralkodnak a nők testében. Azt is leírta, hogy vizsgálatai szerint főleg a szüzeket, az egyedülállókat, a terméketlen nőket és özvegyeket érinti a probléma.