Ha ezek a hobbijaid, jobb, ha mélyen eltitkolod − azonnali gyűlöletet válthatsz ki velük

Mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Ezt a kérdést már te is biztosan gyakran megkaptad. Van erre nem jó válasz? Egyesek szerint talán igen, hiszen hiába tölt fel, inspirál és segít kikapcsolódni egy hobbi, ha az emberek előítéletesek vele szemben. Így akár már a második kérdésnél elvághatod magad egy kapcsolatban, társaságban, netán munkahelyen. Nézzük meg, melyek váltanak ki negatív első benyomást!

Ha ezek a hobbijaid, jobb, ha nem kötöd mindenki orrára.

Forrás: 123.rf.com

Miért ronthatja el a rólad alkotott képet azzal, hogy mi a hobbid?

A szabadidős tevékenységek, legyenek azok aktív vagy épp passzív kikapcsolódások, bizony árulkodnak rólad. Egyrészt segíthetnek megfelelő párt találni, beilleszkedni egy új társaságba, akár új barátokat szerezni. Másrészt azonban könnyen el is távolíthatnak másoktól, csupán azért, mert bizonyos hobbiknak rossz hírük van, negatív emberi tulajdongásokat és hozzáállást feltételeznek. Azt tudjuk, hogy a nők szerint melyik a legvonzóbb férfihobbi, most nézzük meg azokat, amelyek ellenszenvet válthatnak ki.

Közösségi média

Nemcsak a tartalomgyártókról van szó, sőt, róluk a legkevésbé, hiszen egy hivatásos influenszer számára − aki 2050-re teljesen megváltozhat − számára ez már nem hobbi, hanem munka. Nem is azokról, akik gyakran pörgetik a social média feedeket. Azok, akiknek a közösségi média a hobbija, a gyakori posztolás és utánkövetés jellemez. Az ugyanis, aki folyamatos önpromócióval éli az életét, hiúságot és felszínességet sugall. A social oldalakon közzétett magánélet, a trendek követése, a FOMO mind olyan attitűdök, amelyek az emberek többségében ellenszenvet váltanak ki. Igen, még akkor is, ha nekik is vannak paraszociális kapcsolataik, és vágynának hasonló figyelemre.

Forrás: 123.rf.com

Autók

Kissé elcsépelt? Ne hidd! Az elsősorban férfiakra jellemző autók iránti rajongás él és virul. Még olyan személyiségteszt is van, ami az álomautód alapján fedi fel, ki is vagy valójában. Nem lehet meglepő, hogy ez a hobbi két erős érzelmet képes kiváltani az emberekből. Egyesek a technikai érdeklődést és szenvedélyt látják benne, míg mások hajlamosak unalmasnak, kiszámíthatónak látni az ilyen hobbit űzőket. Ráadásul, ha a rajongás gyűjtői mániával is társul, ott bizony már más is felütheti a fejét. A YourTango gyűjtésében az autókkal kapcsolatos hobbi mindenképp az előítéletek kereszttüzében találja magát.

Kriptovaluták

A digitális vagy virtuális pénznemek iránti érdeklődés okozza talán a legtöbb félreértést és ítéletet. A kriptovaluták világa sokak szemében kockázatos, bizonytalan és tele van átverésekkel. Ezeket a negatív asszociációkat pedig könnyen rávetíthetik a hobbiból kriptovalutázókra is.

Valóban megítélhető vagy a hobbid alapján? Feltetted már magadnak a kérdést, hogy „milyen hobbi illik hozzám”? Fontos, hogy erre ne mások elvárásai alapján válaszolj! Hiszen, bár sokat elárul rólad a hobbid, nem az határoz meg téged. Az emberek véleménye leggyakrabban saját félelmeikről és előítéleteikről árulkodik, nem pedig arról, hogy milyennek látnak téged. Ami másnak furcsa vagy idegen, az számodra lehet örömforrás és végtelen önkifejezés. Végső soron pedig ez az, ami igazán számít.

