„Hogyan szedjek fel egy pasit?” – Így csináld, hogy ne tartsanak könnyű nőnek

párkeresés pasizás randizás tippek-tanácsok
Simon Benedek
2026.01.20.
Egy nőnek mindig nehezebb kifejezni a vonzódását, hiszen ebben a tekintetben az az elvárás, hogy a férfiak lépjenek először. Éppen ezért sok egyedülálló nő gondolkodik azon a kérdésen, hogy „Hogyan szedjek fel egy pasit?”. Íme néhány trükk, ami segíthet.

Egy nőnek bizonyos szempontból sokkal nehezebb dolga van, ha ki szeretné fejezni a vonzódását egy férfi iránt. Ha nem akarod te megtenni az első lépést, akkor nyugodtan bízd a férfira, de a figyelmét azért felkeltheted néhány egyszerű trükkel. Itt a válasz arra a kérdésre, hogy „Hogyan szedjek fel egy pasit?”. 

  • A nők általában nem szeretnének elsőként lépni egy férfi felé.
  • A nőknek ezért sokszor nehezebb a párválasztás, mint a férfiaknak.
  • De akkor hogyan hívható fel a pasik figyelme?
  • Az alábbi tippek és trükkök segítenek, hogyan hívd fel egy pasi figyelmét, anélkül, hogy könnyűnek tűnnél.

"Hogyan szedjek fel egy pasit?" – Így csináld!

Ha már megvan a kiszemelted, de nem mersz nyíltan kezdeményezni, ne aggódj – néhány apró trükkel könnyedén a tudtára adhatod, hogy tetszik neked. Ezekkel a pasizási tippekkel finoman éreztetheted vele a szándékaidat, és ha ő is vonzódik hozzád, garantált, hogy hamarosan randira hív! Így szedj fel egy pasit!

  • Cukkold egy kicsit

Lehet, hogy gyerekesnek hangzik, de a finom ugratás remek módja annak, hogy felkeltsd a figyelmét anélkül, hogy túlságosan rámenős lennél. A lényeg, hogy ne ess túlzásba – inkább kedvesen, játékosan csipkelődj vele. Egy-egy apró poén, amit csak ti ketten értetek, külön kis világot teremt kettőtök között, és máris megvan az a bensőséges hangulat, ami közelebb hozhat titeket egymáshoz.

  • Flörtölj másokkal

Újabb pont, ami akár red flag is lehetne egy férfinak, de valójában tényleg működik, ha egy kicsit mással flörtölsz. A féltékenység ugyanis kódolva van a férfiakban is és ha azt látják, hogy a kiszemelt nő másoknak is tetszik, akkor az inspirálja őket és nagyobb eséllyel próbálkoznak. 

  • Szemezés

Ha találkozol valakivel, aki tetszik neked, akkor bátran nézz a szemébe. A leghatékonyabb akkor lesz a szemezés, ha időnként odapillantasz, majd elkapod a tekinteted. Első alkalommal talán még nem tűnik fel neki, hogy épp vele keresed a szemkontaktust, de ha többször is megismétled, biztosan észre fogja venni. Ha már látod rajta, hogy viszonozza az érdeklődést, ne kapd el a tekinteted – nézz mélyen a szemébe, és tartsd a pillantását, ameddig csak tudod. Ez a kimondatlan játék szavak nélkül is elárul mindent.

  • Figyelj rá

Hogyan szedjek fel egy pasit?” – gondolja rengeteg nő, amikor megjelenik életében egy párkapcsolatra érdemes férfi. Hogyha esetleg egy társaságban vagytok azzal, aki bejön neked, akkor mindenképpen figyelj rá, amikor beszél – még akkor is, ha egyáltalán nem érdekel, amiről éppen diskurál. Ha a többiek nem is figyelnek, de te különös érdeklődéssel követed a mondanivalóját, akkor jó eséllyel ezt ő is észreveszi és értékelni fogja. Egy ragyogó, tiszta szempár minden esetben azt üzeni a férfinak, hogy érdeklődnek iránta.

  • Finom jelek, kezdeményezések

A túlzott kezdeményezés általában nem fekszik a nőknek, ugyanis ilyenkor túlságosan „könnyű prédának” tekintik magukat. Ezzel szemben a visszafogott, de magabiztos kezdeményezés sok férfit levesz a lábáról, mert segít áthidalni a kezdeti bizonytalanságot. Egy csábos reggeli köszönés, vagy egy könnyed meghívás ebédre, netán egy kis játékos csipkelődés már elég, hogy felkeltse egy férfi figyelmét és cselekvésre ösztönözze. A lényeg, hogy adj lehetőséget a férfinak, és finoman jelezd: nyitott vagy a közeledésre. 

