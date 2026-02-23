Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rebecca Gayheart megtörte a csendet: Eric Dane özvegye először szólalt meg a tragédia óta

gyász özvegy Eric Dane
Komáromi Bence
2026.02.23.
Rebecca Gayheart szívmelengető sorokkal köszönte meg az emberek támogatását. Eric Dane özvegye arról beszélt, hogy a rajongók segítsége kellett ahhoz, hogy ne temesse őket maga alá a gyász.

Április 19-én feketébe borult a világ. Elveszítettük a Grace klinika és az Eufória sztárját, Eric Dane-t. A sármos sorozatsztár egy éve küzdött gyógyíthatatlan betegségével, az ALS-sel. Nem sokkal a színész halála után napvilágra került, hogy utolsó napjaiban már Johnny Depp egyik ingatlanjában élt és 24 órás ápolói felügyeletre szorult. Most felesége, Rebecca Gayheart - akivel már nem alkottak egy párt, de közösen nevelték a lányaikat - először szólalt meg a tragédia óta.

Eric Dane özvegye az utolsó pillanatig támogatta férjét
Eric Dane özvegye az utolsó pillanatig támogatta férjét
Forrás: Shutterstock

Eric Dane felesége a szakításuk ellenére is támogatta a férjét

  • Eric Dane 53 éves korában hunyt el, ALS-beteg volt.
  • Feleségével, Rebecca Gayhearttal 2004-ben házasodtak össze és két lányuk született: Billie (15) és Georgia (14).
  • Eric Dane özvegye 2018-ban beadta a válókeresetet, azonban a sorozatsztár tavalyi ALS-diagnózisa után visszavonták azt. A házaspár tagjai hivatalosan sosem váltak el.
  • Dane-nek és Rebeccának is volt új párja, de a családjuk, majd a betegség miatt összefogtak.

Eric Dane özvegye megtörte a csendet

Most a PageSix hozta nyilvánosságra, hogy Rebecca először posztolt a férje elvesztése óta. Bejegyzésében megköszönte az emberek támogatását és elárulta, hogy rengeteget jelentett neki és a lányainak a több millió segítő üzenet.

„Lenyűgözött a közösségből áradó szeretet és támogatás. Nincsenek szavak arra a hálára, amit érzünk. Tényleg segítetteket minket ebben a rendkívül nehéz időszakban" - olvasható Rebecca 24 óráig elérhető sztorijában, amelyben közös fotókat is megosztott Ericcel, valamint a kislányaikkal.

Eric Dane özvegyének bejegyzését itt tudjátok megtekinteni:

Szívszorító fotó: Rebecca Gayheart családi fotókat osztott meg a tragikusan fiatalon elhunyt Eric Dane-ről
Szívszorító fotó: Rebecca Gayheart családi fotókat osztott meg a tragikusan fiatalon elhunyt Eric Dane-ről
Forrás: Instagram/rebeccagayheart

