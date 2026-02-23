Rebecca Gayheart megtörte a csendet: Eric Dane özvegye először szólalt meg a tragédia óta

Április 19-én feketébe borult a világ. Elveszítettük a Grace klinika és az Eufória sztárját, Eric Dane-t. A sármos sorozatsztár egy éve küzdött gyógyíthatatlan betegségével, az ALS-sel. Nem sokkal a színész halála után napvilágra került, hogy utolsó napjaiban már Johnny Depp egyik ingatlanjában élt és 24 órás ápolói felügyeletre szorult. Most felesége, Rebecca Gayheart - akivel már nem alkottak egy párt, de közösen nevelték a lányaikat - először szólalt meg a tragédia óta.

Eric Dane özvegye az utolsó pillanatig támogatta férjét

Forrás: Shutterstock

Eric Dane felesége a szakításuk ellenére is támogatta a férjét Eric Dane 53 éves korában hunyt el, ALS-beteg volt.

Feleségével, Rebecca Gayhearttal 2004-ben házasodtak össze és két lányuk született: Billie (15) és Georgia (14).

Eric Dane özvegye 2018-ban beadta a válókeresetet, azonban a sorozatsztár tavalyi ALS-diagnózisa után visszavonták azt. A házaspár tagjai hivatalosan sosem váltak el.

Dane-nek és Rebeccának is volt új párja, de a családjuk, majd a betegség miatt összefogtak.

Eric Dane özvegye megtörte a csendet

Most a PageSix hozta nyilvánosságra, hogy Rebecca először posztolt a férje elvesztése óta. Bejegyzésében megköszönte az emberek támogatását és elárulta, hogy rengeteget jelentett neki és a lányainak a több millió segítő üzenet.

„Lenyűgözött a közösségből áradó szeretet és támogatás. Nincsenek szavak arra a hálára, amit érzünk. Tényleg segítetteket minket ebben a rendkívül nehéz időszakban" - olvasható Rebecca 24 óráig elérhető sztorijában, amelyben közös fotókat is megosztott Ericcel, valamint a kislányaikkal.

Eric Dane özvegyének bejegyzését itt tudjátok megtekinteni:

Szívszorító fotó: Rebecca Gayheart családi fotókat osztott meg a tragikusan fiatalon elhunyt Eric Dane-ről

Forrás: Instagram/rebeccagayheart

