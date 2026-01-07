Téli meseországgá változott az ország – Galéria

Ha ma kinézel az ablakon, valószínűleg úgy érzed, mintha egy mesekönyv lapjai elevenedtek volna meg. Kattints galériánkért, amelyben szerkesztőségünk legszebb felvételeit gyűjtöttük össze! Nincs is szebb a végtelen hó látványánál.

Mindenhol hó: hófödte csodavilággá változott az ország



Hó borítja a tájat

Az idei tél egyik legnagyobb havazása köszöntött be, és utoljára 2013-ban láthattunk ilyen gyönyörű, havas tájat ekkora területen. A délnyugati vidékeken a hó vastagsága elérte a 25–30 cm-t, ami igazi téli paradicsommá varázsolja a környéket. A havas tájak fotózásra és forró csokizásra egyaránt tökéletesek, nem beszélve a hangulatos sétákról a hólepte utcákon.

Keleten és délen még ma is eshet friss hó, a mínuszoknak köszönhetően pedig még egy ideig biztosan gyönyörködhetünk a hó látványában. Ha ma kint sétálsz, ne felejts el forró csokit vagy forró teát vinni, bundás kabátot húzni, és szívd magadba a mesebeli táj látványát, mert ilyen ritkán adatik meg!