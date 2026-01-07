Téli meseországgá változott az ország – Galéria

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rideg Léna
2026.01.07.
Országszerte vastag hótakaró borítja a tájat. Helyenként akár 30 centiméter hó esett az éjszaka, a havas utcák és mezők pedig páratlan látványt nyújtanak.

Ha ma kinézel az ablakon, valószínűleg úgy érzed, mintha egy mesekönyv lapjai elevenedtek volna meg. Kattints galériánkért, amelyben szerkesztőségünk legszebb felvételeit gyűjtöttük össze! Nincs is szebb a végtelen hó látványánál.

Mindenhol hó: téli mesevilággá változott az ország
Mindenhol hó: hófödte csodavilággá változott az ország 


Hó borítja a tájat

Az idei tél egyik legnagyobb havazása köszöntött be, és utoljára 2013-ban láthattunk ilyen gyönyörű, havas tájat ekkora területen. A délnyugati vidékeken a hó vastagsága elérte a 25–30 cm-t, ami igazi téli paradicsommá varázsolja a környéket. A havas tájak fotózásra és forró csokizásra egyaránt tökéletesek, nem beszélve a hangulatos sétákról a hólepte utcákon.

Keleten és délen még ma is eshet friss hó, a mínuszoknak köszönhetően pedig még egy ideig biztosan gyönyörködhetünk a hó látványában. Ha ma kint sétálsz, ne felejts el forró csokit vagy forró teát vinni, bundás kabátot húzni, és szívd magadba a mesebeli táj látványát, mert ilyen ritkán adatik meg!

Kövesd figyelemmel a hóhelyzetet a Köpönyeg.hu-n! Itt minden aktualitást megtalálsz az időjárással kapcsolatban!

Mesebeli hóvarázs: fehér lepelbe öltözött az ország

 

