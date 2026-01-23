Kiderült: ez az az illat, amely mindenkit boldoggá tesz

A COVID-19 első tüneteinek egyike volt a szaglás elvesztése, és aki maradandó károsodást szenvedett, tudja, milyenek a mindennapok a tájékozódást segítő illatok és szagok nélkül. Számos kísérlet bizonyította, hogy az illatok és az emlékek között szoros kapcsolat van, ami részben azzal magyarázható, ahogy agyunk feldolgozza az információkat. Egy parfüm, egy illatgyertya, vagy a szegfűszeges narancs illata – azaz az információ – közvetlenül az amygdalába és a hippokampuszba érkezik, amelyek az érzelmek és emlékek feldolgozásáért felelős agyterületek.

Illat, ami mindenkit boldoggá tesz? Igen, létezik! Forrás: Shutterstock

Az illatmolekulák vagy az agyunk által „lefordított” információ tesz minket boldoggá?

Melyik az az illat, ami mindenkit boldoggá tesz?

Hogyan dolgozza fel agyunk az illatokat?

Melyik az az illat, ami mindenki életébe képes boldogságot vinni?

Létezik egy különleges illat, ami azonnal jobb kedvre derít

Emellett lecsendesíti az elmét, nyugtatja az idegeket, és olyan érzéseket ébreszt, amelyek a legkedvesebb emlékeinkhez kötődnek. Ez az illat nem más, mint a fenyő, a karácsony szimbóluma.

Rachel Herz, a Brown Egyetem szagláskutatója egy roppant érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Tanulmányában is kitér rá, hogy a fenyőben nincsenek olyan vegyületek, amelyek közvetlenül boldoggá tennének, ebből pedig az következik, hogy a kellemes érzés nem illatmolekuláknak köszönhető, hanem inkább annak, hogy a fenyőillat mit jelent számunkra.

Amint megérezzük a fenyő illatát, agyunk előhívja azokat az érzelmeket, amelyek az emlékeinkhez kötődnek. Legtöbbünknek kellemes karácsonyi pillanatok, békés családi összejövetelek jutnak eszünkbe. Igazából ettől válunk boldoggá, ettől lesz emelkedettebb a kedvünk.

A fenyő igazi dopaminbomba.

Forrás: Shutterstock

A fenyőillat hatása a karácsonyi készülődés idején

A karácsonyi közeledtével az átlagosnál sokkal derűsebbnek, izgatottabbnak érezzük magunkat, ami nem csoda, hiszen ilyenkor egymást érik a karácsonyi vásárok, a levegő csupa olyan illattal telik meg, amikről eszünkbe jutnak az elmúlt karácsonyok, a szeretteink, egy puha pléd és a bekuckózós romantikus, filmnézős esték. A fenyőfa díszítése közben is eluralkodik rajtunk az öröm, a szívünk nyitottabb, egyesek még dalra is fakadnak.