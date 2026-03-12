Íme a 10 leghíresebb K-pop banda: ezt kell tudni a műfajról és az egész őrületről

A leghíresebb K-pop bandák az elmúlt években valóságos popkulturális jelenséggé váltak. Ami korábban főként Dél-Korea zenei exportja volt, ma már globális szórakoztatóipari erő: stadionturnék, milliárdos streamingszámok és olyan rajongótáborok, amelyek képesek percek alatt trenddé tenni egy dalt a világ bármely pontján.

A Blackpink az egyik leghíresebb K-pop bandák közé tartozik.

Forrás: Getty Images

Mi az a K-pop? A leghíresebb K-pop bandák és a műfaj titkai A K-pop bandák világszerte milliókat hódítanak meg zenéjükkel és látványos produkcióikkal.

A leghíresebb K-pop bandák között fiú- és lánycsapatok egyaránt szerepelnek.

Megmutatjuk azt is, mi az a K-pop, és létezik-e K-pop banda Magyarországon.

A koreai vagyis K-pop bandák sikerének titka nem csupán a fülbemászó dalokban rejlik. A műfaj egy egészen komplett látványvilág: precíz koreográfiák, elképesztően igényes videóklipek és idol-kultúra, amelyben az előadók nemcsak énekesek, hanem divatikonok és influenszerek is, akik szinte bármit el tudnak nekünk adni. Vegyük csak példának az új babahajőrületet, amivel egyből fiatalabbnak tűnhetsz.

Ha még keresed a kedvenc K-pop bandád, akkor jó hírünk van! Összegyűjtöttünk 10 olyan bandát, akik manapság igazán népszerűek hazánkban.

A 10 legjobb formáció a K-pop bandák listájáról

BTS

A BTS gyakorlatilag a modern K-pop globális nagykövete. A hét tagból álló fiúcsapat rekordokat döntött meg a streamingplatformokon, és első koreai előadóként töltötte meg az amerikai stadionokat. Dalaik gyakran társadalmi témákat érintenek, miközben a látványos koreográfiák sem maradnak el.

Blackpink

Ha valaki azt mondja K-pop lánybandák, szinte biztos, hogy a Blackpink ugrik be elsőként. A négytagú csapat elképesztő vizuális világgal, erős női energiával és slágergyanús dalokkal uralja a YouTube-ot.

Enhypen

Az Enhypen egy realityműsorból indult, de villámgyorsan a legnépszerűbb K-pop együttesek közé került. Lenyűgöző koreográfiájuk és erős konceptalbumjaik miatt a fiatal rajongók egyik kedvence.

IU

Bár sokan szólistaként ismerik, IU a koreai popzene egyik legmeghatározóbb alakja. Finom, érzelmes hangja és dalszerzői tehetsége miatt a K-pop egyik legelismertebb előadója.