2026. márc. 12., csütörtök Gergely

„Nyugodj békében Apu!" Hősként halt meg a népszerű gasztroinflunszer

Shutterstock - Pixel-Shot
Komáromi Bence
2026.03.12.
Benjamin Robert Wood nem gondolkozott, nem tétovázott, azonnal cselekedett, amikor meglátta, hogy egy bajbajutott nő az életéért küzd. A hősies gasztroinfluenszer azonban szívszorító módon belehalt a segítségnyújtásba.

Követői tízezrei és családja gyászolja a héten elhunyt gasztroinfluenszert, Benjamin „Ben" Robert Woodot. A főként sör- és hamburgerkóstolóként tevékenykedő videós március 9-én halt meg, miközben másokon próbált segíteni. Az önzetlen tartalomkészítő az egyike volt, annak a három embernek, akik hősként haltak meg a chilei tengerparton. Jövünk a megrázó részletekkel.

Három férfi, köztük egy gasztroinfluenszer vesztette életét szerdán Chilében, miközben egy bajbajutott nőnek próbáltak segíteni
Forrás: Shutterstock

A gasztroinfluenszer, az édesapja és barátnője is belehalt az életmentésbe

Ben éppen a algarrobói strandon sétált a barátnőjével, és az édesapjával, amikor nem messze tőlük észrevették, hogy egy Patricia del Pilar Bello Labe nevű nő beleesett a hajójáról a hullámzó tengerbe. A családtagok nem teketóriáztak, azonnal berohantak a vízbe és úszni kezdtek a nő felé. Később a hajó utasai közül Patricia partnere is csatlakozott az életmentéshez. Sajnálatos módon a hullámok olyan erősnek bizonyultak, hogy senkinek nem sikerült visszakapaszkodnia a járműre.

Sajtóinformációk szerint a néhány perccel később kiérkező mentőhelikopter már csak egyetlen ember életét tudta megmenteni. Ben, a 77 éves édesapja, Norman Ray Wood és a gasztroinfluenszer barátnője, María José Duarte Ureta és Patricia életüket vesztették a tengerben.

A tragikus esemény óta gyászoló kommentek ezrei gyülekeznek Ben Instagram-oldalán, ahol a gasztroinfluenszer tinédzserlánya szívszorító sorokkal búcsúzott el a családtagjaitól:

„Ez az én családom. A furcsa az, hogy azt gondolhatnátok, hogy már csak én és a húgom maradtunk, pedig nem így van. Anyukám és apukám mindig itt lesz velünk és veletek is. A szüleim hatalmas szeretettel és szenvedéllyel viseltettek a munkájuk, a családjuk és az életük felé. Nyugodj békében Anyu! Nyugodj békében Apu" – olvasható a Ben oldalán megosztott 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban.

A gasztroinfluenszer Instagram-oldalán sorra gyülekeznek a gyászoló kommentek
A gasztroinfluenszer Instagram-oldalán sorra gyülekeznek a gyászoló kommentek
Forrás: Instagram

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
