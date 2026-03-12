„Nyugodj békében Apu!" Hősként halt meg a népszerű gasztroinflunszer

Követői tízezrei és családja gyászolja a héten elhunyt gasztroinfluenszert, Benjamin „Ben" Robert Woodot. A főként sör- és hamburgerkóstolóként tevékenykedő videós március 9-én halt meg, miközben másokon próbált segíteni. Az önzetlen tartalomkészítő az egyike volt, annak a három embernek, akik hősként haltak meg a chilei tengerparton. Jövünk a megrázó részletekkel.

Három ember, köztük egy gasztroinfluenszer vesztette életét szerdán Chilében, miközben egy bajbajutott nőnek próbáltak segíteni

A gasztroinfluenszer, az édesapja és barátnője is belehalt az életmentésbe

Ben éppen a algarrobói strandon sétált a barátnőjével, és az édesapjával, amikor nem messze tőlük észrevették, hogy egy Patricia del Pilar Bello Labe nevű nő beleesett a hajójáról a hullámzó tengerbe. A családtagok nem teketóriáztak, azonnal berohantak a vízbe és úszni kezdtek a nő felé. Később a hajó utasai közül Patricia partnere is csatlakozott az életmentéshez. Sajnálatos módon a hullámok olyan erősnek bizonyultak, hogy senkinek nem sikerült visszakapaszkodnia a járműre.

Sajtóinformációk szerint a néhány perccel később kiérkező mentőhelikopter már csak egyetlen ember életét tudta megmenteni. Ben, a 77 éves édesapja, Norman Ray Wood és a gasztroinfluenszer barátnője, María José Duarte Ureta és Patricia életüket vesztették a tengerben.

A tragikus esemény óta gyászoló kommentek ezrei gyülekeznek Ben Instagram-oldalán, ahol a gasztroinfluenszer tinédzserlánya szívszorító sorokkal búcsúzott el a családtagjaitól:

„Ez az én családom. A furcsa az, hogy azt gondolhatnátok, hogy már csak én és a húgom maradtunk, pedig nem így van. Anyukám és apukám mindig itt lesz velünk és veletek is. A szüleim hatalmas szeretettel és szenvedéllyel viseltettek a munkájuk, a családjuk és az életük felé. Nyugodj békében Anyu! Nyugodj békében Apu" – olvasható a Ben oldalán megosztott 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban.

A gasztroinfluenszer Instagram-oldalán sorra gyülekeznek a gyászoló kommentek

