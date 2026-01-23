Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A 21. századi sörkultúra alapélménye: mindenből egy keveset − Korlátlan sörkóstolással tér vissza Magyarország egyetlen téli sörfesztiválja

Losonci Edina
2026.01.23.
A hazai téli programkínálat egyik legkülönlegesebb eseménye tér vissza februárban. Kilencedik alkalommal rendezik meg az Indoor Sörfesztivált, amely idén a New York Palace Hotel dísztermeibe költözik. A rendezvény február 6-án és 7-én várja a látogatókat.

A fesztiválon közel 100 féle csapolt sör kóstolható korlátlanul 1- 2 dl-es adagokban. A szervezők szerint a fesztivál lényege továbbra is az ízlelés élménye, a belépőjegy korlátlan kóstolást biztosít a két nap folyamán. A rendezvény az elmúlt években több ikonikus budapesti helyszínen is megfordult, korábban Várkert Bazár, a Marriott, az Intercontinental és a Gellért szállodák adtak otthont a találkozóknak, idén pedig a New York Palace-al bővült az illusztris lista.

Kilencedik alkalommal rendezik meg az Indoor Sörfesztivált, amely idén a New York Palace Hotel dísztermeibe költözik.
Forrás: Indoor Sörfesztivál

Különleges italok, finom fogások

„A sör jóval több annál, mint egy gabonaalapú, erjesztett ital, amelynek előállítása malátázott árpa (vagy más gabonafélék), víz, komló és sörélesztő felhasználásával történik. A sör karakterét az alapanyagok, a főzési technológia, a komlózás módja és az erjesztés típusa határozza meg,ami mára  társadalmi és kulturális jelenség lett. A sörfogyasztás mindig is közösséget teremtett, a középkori kolostoroktól a városi kocsmákig. A mostani fesztivál ezt a közösségi élményt helyezi be a budapesti hideg napjaiba, még akkor is, ha repkednek a mínuszok. A kézműves sörök rajongóira is gondoltunk, magyar, cseh, német, angol és belga főzdék válogatott ízei sorakoznak fel a hétvége során. A különleges italok mellett hozzájuk passzoló finom fogásokkal várjuk az érdeklődőket” − mondta Kóczián László, a fesztivál főszervezője.

A fesztiválon sörgasztronómiai párosításokkal, tematikus kínálattal és különleges jókedvvel készülnek. A programot jellemzően a hazai közönség mellett külföldi látogatók is felkeresik.

A sörfesztivál nem a mennyiségről, hanem az ízek felfedezéséről szól.
Forrás: Indoor Sörfesztivál

A sör, mint társasági és kulturális élmény

Nálunk a sörfogyasztás nem a mennyiségről, hanem az ízek felfedezéséről szól. A korlátlan kóstolás lehetőséget ad arra, hogy a különböző söröket egymás mellett lehessen ízlelni és összevetni... ez a 21. századi sörkultúra alapélménye. Az Indoor Sörfesztivál hiánypótló esemény, ahol kedves, exkluzív és kényelmes környezetben, ráérősen lehet tájékozódni, beszélgetni és új kapcsolatokat felfedezni. A sör így válik társasági és kulturális élménnyé.” - nyilatkozta Katona Csaba, történész.

 

