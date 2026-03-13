Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Idegösszeomlást kapott Natascha Kampusch: szabadulása után közel 20 évvel is börtönben érzi magát

bécs natascha kampusch wolfgang priklopil idegösszeomlás
A világszerte ismert osztrák nő, aki 2006-ban nyolc év fogság után szökött meg elrablójától, komoly nehézségekkel küzd. Natascha Kampusch mentális állapotáról a testvére beszélt egy dokumentumfilmben.

Először nyilatkozik családja Natascha Kampusch mentális állapotáról. A gyerekként elrabolt nő, aki sokáig a harc és túlélés szimbóluma volt, az utóbbi időben teljesen visszahúzódott, állapota aggodalomra ad okot.

Natascha Kampusch összeomlott.
Forrás: Getty Images
  • Natascha Kampusch 38 éves, és Bécsben él.
  • Családja azt állítja, idegösszeomlása van.
  • Nővére szerint „többnyire a saját világában él”.
  • A család attól tart, hogy szökése közelgő évfordulója újra erős médiavisszhangot vált ki.
  • Natascha Kampuscht 1998-ban rabolta el Wolfgang Priklopil, és nyolc évig tartotta fogva.

A családja szerint nagyon rossz Natascha Kampusch mentális állapota

Natascha Kampusch története évtizedek óta a modern európai bűnügyi történelem egyik legismertebb esete. Bár a nő 2006-ban kiszabadult fogságából, családja szerint a múlt terhei még ma is komoly hatással vannak az életére. Nővére, Claudia Nestelberger, aki jelenleg nagyrészt a testvére ügyeit intézi, arról beszélt, Natascha csak árnyéka önmagának.„Mindenki tudja, hogyan szokott Natascha a kamerák előtt beszélni. Ez most teljesen eltűnt. Többnyire a saját világában él, újra egyfajta fogságban van. Szívszorító ezt látni és tehetetlennek érezzük magunkat” − nyilatkozta. A család beszámolója szerint a Bécsben élő Kampusch ma már szinte felismerhetetlen, teljesen más, mint az a nő, aki 2006-os szökése után nyugodtan, összeszedetten és határozottan szólalt meg a kamerák előtt. A hozzátartozók a Bildnek úgy fogalmaztak: „hiába szabad, még mindig áldozat Natascha Kampusch.”  

Natascha Kampusch − A szabadság csapdájában címmel dokumentumfilm készült

Szökésének közelgő huszadik évfordulója környékén a család ismét számos médiamegkeresést kap a világ minden tájáról. Attól tartanak, hogy Kampusch állapota a sajtóérdeklődés miatt tovább romlik. A hozzátartozók ezért egy dokumentumfilmben, amit az ORF március 16-án ad le, beszélnek az összeomlás hátteréről, és megpróbálják feltárni a mögöttes okokat.

Natascha Kampusch fogsága történetéről 3096 nap címmel könyvet írt, amiből film is készült.
Forrás: Getty Images Europe

A földi poklot élte át nyolc évig Natascha Kampusch

Az osztrák Natascha Kampusch gyermekként rabolták el és 8 évig tartották fogságban. A kislány az iskolából ment haza, amikor Wolfgang Priklopil berántotta az autójába, majd a háza mindössze 5 négyzetméteres pincéjében tartotta fogva. Natascha nyolc évig, egészen pontosan 3096 napig élt fogságban. Elrablója éheztette, lelkileg és testileg bántalmazta, rendszeresen megerőszakolta a lányt, akinek végül sikerült megszöknie. Wolfgang Priklopil ezután öngyilkos lett, Natascha pedig sokáig kerülte a nyilvánosságot, és próbálta feldolgozni, ami vele történt. 25. születésnapján aztán megtörte a csendet, és őszintén vallott arról, hogy elrablója szex közben megkötözte, magához bilincselte, és válogatott szörnyűségeket csinált vele. Natascha korábban azt nyilatkozta, úgy véli, a rendőrség nem kereste eléggé, de már nem hibáztat senkit. Arról is beszélt, hogy terápiára jár, és hiába szabadult ki a fogságból, azóta is a történtek börtönében él, és a legjobban azt szereti, ha ki se kell mozdulnia otthonról. Az átélt borzalmakból könyvet írt, amiből film is készült. 

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

