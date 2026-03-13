Idegösszeomlást kapott Natascha Kampusch: szabadulása után közel 20 évvel is börtönben érzi magát

Először nyilatkozik családja Natascha Kampusch mentális állapotáról. A gyerekként elrabolt nő, aki sokáig a harc és túlélés szimbóluma volt, az utóbbi időben teljesen visszahúzódott, állapota aggodalomra ad okot.

Natascha Kampusch összeomlott.

Natascha Kampusch 38 éves, és Bécsben él.

Családja azt állítja, idegösszeomlása van.

Nővére szerint „többnyire a saját világában él”.

A család attól tart, hogy szökése közelgő évfordulója újra erős médiavisszhangot vált ki.

Natascha Kampuscht 1998-ban rabolta el Wolfgang Priklopil, és nyolc évig tartotta fogva.

A családja szerint nagyon rossz Natascha Kampusch mentális állapota

Natascha Kampusch története évtizedek óta a modern európai bűnügyi történelem egyik legismertebb esete. Bár a nő 2006-ban kiszabadult fogságából, családja szerint a múlt terhei még ma is komoly hatással vannak az életére. Nővére, Claudia Nestelberger, aki jelenleg nagyrészt a testvére ügyeit intézi, arról beszélt, Natascha csak árnyéka önmagának.„Mindenki tudja, hogyan szokott Natascha a kamerák előtt beszélni. Ez most teljesen eltűnt. Többnyire a saját világában él, újra egyfajta fogságban van. Szívszorító ezt látni és tehetetlennek érezzük magunkat” − nyilatkozta. A család beszámolója szerint a Bécsben élő Kampusch ma már szinte felismerhetetlen, teljesen más, mint az a nő, aki 2006-os szökése után nyugodtan, összeszedetten és határozottan szólalt meg a kamerák előtt. A hozzátartozók a Bildnek úgy fogalmaztak: „hiába szabad, még mindig áldozat Natascha Kampusch.”

Natascha Kampusch − A szabadság csapdájában címmel dokumentumfilm készült

Szökésének közelgő huszadik évfordulója környékén a család ismét számos médiamegkeresést kap a világ minden tájáról. Attól tartanak, hogy Kampusch állapota a sajtóérdeklődés miatt tovább romlik. A hozzátartozók ezért egy dokumentumfilmben, amit az ORF március 16-án ad le, beszélnek az összeomlás hátteréről, és megpróbálják feltárni a mögöttes okokat.

Natascha Kampusch fogsága történetéről 3096 nap címmel könyvet írt, amiből film is készült.

A földi poklot élte át nyolc évig Natascha Kampusch

Az osztrák Natascha Kampusch gyermekként rabolták el és 8 évig tartották fogságban. A kislány az iskolából ment haza, amikor Wolfgang Priklopil berántotta az autójába, majd a háza mindössze 5 négyzetméteres pincéjében tartotta fogva. Natascha nyolc évig, egészen pontosan 3096 napig élt fogságban. Elrablója éheztette, lelkileg és testileg bántalmazta, rendszeresen megerőszakolta a lányt, akinek végül sikerült megszöknie. Wolfgang Priklopil ezután öngyilkos lett, Natascha pedig sokáig kerülte a nyilvánosságot, és próbálta feldolgozni, ami vele történt. 25. születésnapján aztán megtörte a csendet, és őszintén vallott arról, hogy elrablója szex közben megkötözte, magához bilincselte, és válogatott szörnyűségeket csinált vele. Natascha korábban azt nyilatkozta, úgy véli, a rendőrség nem kereste eléggé, de már nem hibáztat senkit. Arról is beszélt, hogy terápiára jár, és hiába szabadult ki a fogságból, azóta is a történtek börtönében él, és a legjobban azt szereti, ha ki se kell mozdulnia otthonról. Az átélt borzalmakból könyvet írt, amiből film is készült.

