Budapesten járt Viggo Mortensen, a Gyűrűk Ura Aragornja − Videó

Viggo Mortensen, akit sokan a Gyűrűk Ura Aragornjaként ismernek, a Magyar Nemzeti Múzeumban felkereste az Attila-kiállítást, és megtekintette a múzeum régészeti tárlatát is.

Viggo Mortensen és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, Kaszab Zsuzsanna.

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Viggo Mortensenre a múzeum munkatársa lett figyelmes

Kaszab Zsuzsanna, aki azonnal felismerte a színészt, elmondta, a Gyűrűk Ura sztárja egyedül érkezett, így a többi látogató nem is tudta, hogy kivel nézi együtt a kiállított műtárgyakat. Zsuzsanna egy közös fotó elkészítésére is megkérte a színészt, és pár szót beszélgetett is vele. Zsuzsanna a Magyar Tolkien Társaság alapító tagja, és mindig magánál hordja a tagsági igazolványát, amelyet a most Oscar-díjra is jelölt színész aláírásával tett igazán különlegessé. „Viggo Aragorn II.” – dedikálta Viggo Mortensen az igazolványt.

Zsuzsanna élménybeszámolóját az alábbi videóban hallgathatod meg

