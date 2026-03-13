Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
magyar nemzeti múzeum

Budapesten járt Viggo Mortensen, a Gyűrűk Ura Aragornja − Videó

Getty Images/Mondadori Portfolio Editorial - Mondadori Portfolio
magyar nemzeti múzeum gyűrűk ura viggo mortensen
Life.hu
2026.03.13.
Viggo Mortensen dán színész a Magyar Nemzeti Múzeumban az Attila-kiállítást nézte meg.

Viggo Mortensen, akit sokan a Gyűrűk Ura Aragornjaként ismernek, a Magyar Nemzeti Múzeumban felkereste az Attila-kiállítást, és megtekintette a múzeum régészeti tárlatát is.  

Viggo Mortensen és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, Kaszab Zsuzsanna.
Viggo Mortensen és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, Kaszab Zsuzsanna.
Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Viggo Mortensenre a múzeum munkatársa lett figyelmes

Kaszab Zsuzsanna, aki azonnal felismerte a színészt, elmondta, a Gyűrűk Ura sztárja egyedül érkezett, így a többi látogató nem is tudta, hogy kivel nézi együtt a kiállított műtárgyakat. Zsuzsanna egy közös fotó elkészítésére is megkérte a színészt, és pár szót beszélgetett is vele. Zsuzsanna a Magyar Tolkien Társaság alapító tagja, és mindig magánál hordja a tagsági igazolványát, amelyet a most Oscar-díjra is jelölt színész aláírásával tett igazán különlegessé. „Viggo Aragorn II.” – dedikálta Viggo Mortensen az igazolványt.

Zsuzsanna élménybeszámolóját az alábbi videóban hallgathatod meg

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Lányaihoz szólt volna Eric Dane: mesterséges intelligenciával akarta visszakapni a hangját

Rebecca Gayheart felidézte, hogyan próbálta visszaszerezni elveszített hangját az ALS-ben szenvedő Eric Dane. A színész halála előtt titokban egy mesterséges intelligenciát fejlesztő céggel dolgozott együtt, hogy ismét megszólalhasson és egy utolsó üzenetet hagyhasson a lányainak.

Meghalt A Korona és a Downton Abbey színésznője

81 éves korában elhunyt Jane Lapotaire brit színésznő, akit a nagyközönség A Korona és a Downton Abbey című sorozatokból is ismerhetett. A Tony-díjas művész halálhírét a Royal Shakespeare Company erősítette meg.

Ennyit ért valójában Sohpie hozománya: a Bridgerton lányokéhoz képest semmiségnek számított

Régen árcédula volt a házasságokon. A hozomány évszázadokig valamennyi társadalmi rétegben jelen volt, története még annál is érdekesebb, mely legutóbb a Bridgerton családban kapott fontos szerepet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu