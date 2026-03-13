Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek

Szépségtrükkök a vörös szőnyegről: ezek a legprofibb fortélyok

WireImage - Sarah Morris
arcápolás szépségápolás vörös szőnyeg
Life.hu
2026.03.13.
A hírességek sokszor a legprofibb sminkesektől, bőrápolási szakemberektől vagy éppen fodrászoktól lesik el a legjobb szépségtrükköket. Éppen ezért most kifürkésztük a legféltettebb titkokat és szépségápolási tippeket!

Egy-egy jól megválasztott hidratáló, glow up vagy fixáló púder csodákra képes a sminkünkkel. És kitől mástól inspirálódnánk szépségápolási tippek terén, ha nem a hírességektől és azok sminkeseitől! Lássuk a legprofibb fortélyokat!

Szépségápolási tippek: Kate Hudson a vörös szőnyegen
Szépségápolási tippek Kate Hudsontól: a színésznő a természetesség híve, trükkjei közé tartozik a fixáló púder finom használata.
Forrás: WireImage

Szépségápolási tippek - egyenesen a vörös szőnyegről

Scott Barnes, aki már 25 éve dolgozik együtt Jennifer Lopezzel, és rajta kívül olyan sztárokkal dolgozik együtt, mint Celine Dion és Gwyneth Paltrow, elárult egy igazán hatásos, mégis pénztárcabarát trükköt.
„Észrevettem, hogy egy kicsit másképp ül meg a smink azoknak a klienseknek a bőrén, akik az érettebb korosztályba tartoznak. Hiszen a szem alatti finom ráncokban vagy éppen a nyak redőiben könnyebben gyűlik össze a festék – árulta el egy interjúban. Éppen ezért egy olyan regeneráló stickkel keni be a bőrüket a kritikus részeken, ami azonnal hidratál, eltünteti a szárazságot, így kissé feltölti és rugalmassá teszi a bőrt. Emiatt a smink is jobban elterül, és szépen fed."

Strapabíró smink

Kate Hudson csak úgy ragyogott a Golden Globe vörös szőnyegén, és a sminkese felfedte, hogy minek volt köszönhető a makulátlan külső. 

A megfelelő alapozó felvitele után mindenképp használjunk egy fixáló púdert. Ugyanis ez segít abban, hogy ne fényesedjen ki a bőr, és egész este a helyén maradjon a festék – nyilatkozta Tonya Brewer makeup artist. Emellett extraként még fixáló sprayt is permetezzünk az arcra, így ugyanis atombiztos lesz a festék, és akár egy hajnalig tartó bulit is kibír.

Tökéletes pillák 

Ahhoz, hogy lehengerlő legyen a tekintete, Jessica Alba, a stílusikon, egy igazán profi trükköt vet be: elsőként mindig egy szempilla primert használ. Ez ugyanis segít abban, hogy a pillái még hosszabbnak tűnjenek, ne kenődjön el a spirál és a fekete szín még drámaibb legyen. Miután ebből felvitt egy réteget, vár egy kicsit, hogy megszáradjon, majd jöhet a megszokott spirál. A festéket pedig egészen a szempillatőtől viszi fel, hogy teljesen befedje a szálakat. 
„A legfontosabb szerintem a spirálozás, hiszen végül is mindenki a szemedbe néz, így sminkeléskor erre fordítom a legtöbb időt" – árulta el a színésznő.

Mesteri előkészítés

Az Avatar-filmek sztárja, Zoe Saldaña, aki nem mellesleg az egyik legjobban kereső színésznő Hollywoodban, egy komplett rutint végez el sminkelés előtt, amit a hírességek kedvenc bőrápolási szakértője, Lord Gavin McLeod-Valentin mutatott neki. Első lépésként dupla arctisztítást végez, az arcára hidratáló permetet fúj, majd jöhet egy könnyed olaj, ami gyorsan beszívódik. Ezután feltesz egy hidratáló hatású fátyolmaszkot, ami feltölti a bőrt és ragyogóvá varázsolja azt. Míg a maszk rajta van, addig egy hűsítő hatású rollerrel is átmasszírozza, hogy ezzel fokozza a vérkeringését. Így az arca üde és kisimult lesz, így leheletnyi smink is elég.

Rendezett tincsek

A női szépségápolás nemcsak a bőrről és a sminkről szól, hanem a hajápolásról is. Ugyan a szorosan hátrafogott lófarok már nem a védjegye, azért a Wicked sztárja, Ariana Grande mostanában is gyakran mutatkozik szépen hátrasimított, rendezett frizurával. Ehhez lényeges, hogy a tincsei kellően hidratáltak legyenek, vagyis egy mélyápoló maszk elengedhetetlen. Emellett egyik nagy kedvence a babahaj spirál, ami segít abban, hogy a rakoncátlan, kiálló szálakat is megregulázza.

1. Notino Dior Diorshow Overvolume Waterproof 17 720 Ft, 2. DM Max Factor Sminkfixáló spray 4599 Ft, 3. IHERB Palmers Kakaóvaj formula E-vitaminnal ajakbalzsam 1300 Ft, 4. Notino got2b Glued 4 Brows & Edges fixáló gél szemöldökre 2550 Ft, 5. Notino Cosmetics MAC Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder mattító fixáló púder 13 600 Ft , 6. Notino Crystallove Cryo Ice Roller Arcmasszírozó készülék 16 990 Ft, 7. Notino Rimmel Ultimate Boost Volume Primer alapozó bázis szempillaspirál alá 1930 Ft, 8. Notino Redken Frizz Dismiss hővédő krém a rakoncátlan haj kisimítására 13 170 Ft 
Forrás: GettyImages, Shutterstock, Notino, DM, IHERB,

