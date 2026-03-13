Szépségtrükkök a vörös szőnyegről: ezek a legprofibb fortélyok

Egy-egy jól megválasztott hidratáló, glow up vagy fixáló púder csodákra képes a sminkünkkel. És kitől mástól inspirálódnánk szépségápolási tippek terén, ha nem a hírességektől és azok sminkeseitől! Lássuk a legprofibb fortélyokat!

Szépségápolási tippek Kate Hudsontól: a színésznő a természetesség híve, trükkjei közé tartozik a fixáló púder finom használata.

Forrás: WireImage

Szépségápolási tippek - egyenesen a vörös szőnyegről

Scott Barnes, aki már 25 éve dolgozik együtt Jennifer Lopezzel, és rajta kívül olyan sztárokkal dolgozik együtt, mint Celine Dion és Gwyneth Paltrow, elárult egy igazán hatásos, mégis pénztárcabarát trükköt.

„Észrevettem, hogy egy kicsit másképp ül meg a smink azoknak a klienseknek a bőrén, akik az érettebb korosztályba tartoznak. Hiszen a szem alatti finom ráncokban vagy éppen a nyak redőiben könnyebben gyűlik össze a festék – árulta el egy interjúban. Éppen ezért egy olyan regeneráló stickkel keni be a bőrüket a kritikus részeken, ami azonnal hidratál, eltünteti a szárazságot, így kissé feltölti és rugalmassá teszi a bőrt. Emiatt a smink is jobban elterül, és szépen fed."

Strapabíró smink

Kate Hudson csak úgy ragyogott a Golden Globe vörös szőnyegén, és a sminkese felfedte, hogy minek volt köszönhető a makulátlan külső.

A megfelelő alapozó felvitele után mindenképp használjunk egy fixáló púdert. Ugyanis ez segít abban, hogy ne fényesedjen ki a bőr, és egész este a helyén maradjon a festék – nyilatkozta Tonya Brewer makeup artist. Emellett extraként még fixáló sprayt is permetezzünk az arcra, így ugyanis atombiztos lesz a festék, és akár egy hajnalig tartó bulit is kibír.

Tökéletes pillák

Ahhoz, hogy lehengerlő legyen a tekintete, Jessica Alba, a stílusikon, egy igazán profi trükköt vet be: elsőként mindig egy szempilla primert használ. Ez ugyanis segít abban, hogy a pillái még hosszabbnak tűnjenek, ne kenődjön el a spirál és a fekete szín még drámaibb legyen. Miután ebből felvitt egy réteget, vár egy kicsit, hogy megszáradjon, majd jöhet a megszokott spirál. A festéket pedig egészen a szempillatőtől viszi fel, hogy teljesen befedje a szálakat.

„A legfontosabb szerintem a spirálozás, hiszen végül is mindenki a szemedbe néz, így sminkeléskor erre fordítom a legtöbb időt" – árulta el a színésznő.