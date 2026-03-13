Nagy változtatást jelentett be Katalin hercegné: a rákdiagnózis után teljesen átértékelte az életmódját

Vilmos herceg és Katalin hercegné Londonban sörfőzdéket kerestek fel. Amikor kínálták őket, Katalin nemet mondott. Hozzátette, amióta rákkal diagnosztizálták szinte egyáltalán nem fogyaszt alkoholt.

Forrás: Getty Images/Future Publishing

Sörfőzdéket látogatott meg Katalin hercegné és Vilmos herceg

A walesi hercegi pár londoni programja során a híres Bermondsey Beer Mile sörfőzdenegyedbe látogatott. Felkeresték a Borough Market piacot is, majd betértek a Faber Beerhall sörözőbe, ahol sört és almabort kínáltak nekik. A hercegné azonban udvariasan visszautasította az alkoholt. A söröző tulajdonosának, Hannah Rhodesnak elmondta: „A diagnózisom óta nem nagyon iszom alkoholt. Ez valami olyasmi, amire most sokkal jobban oda kell figyelnem.” Katalin végül egy pohár üdítőt kért − írja az Express.

Katalin hercegné rákbetegsége és a gyógyulás

A hercegné 2024 januárjában esett át egy tervezett hasi műtéten. A műtét sikeres volt, ám az utólagos vizsgálatok rákos sejteket mutattak ki. Márciusban Katalin egy videóban tudatta a világgal a diagnózist, és elárulta, hogy orvosai megelőző célú kemoterápiát javasoltak számára. 2025 januárjában Katalin hercegné hivatalosan is megerősítette, hogy remisszióban van.

