Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
közösségi média

Ha ezeket látod egy pasi Instagram-profilján, azonnal menekülj: nem lehet jó a vége

közösségi média jelek Instagram
Simon Benedek
2026.01.25.
Egy közösségimédia-oldal sokat elárulhat az adott személyről. Ebben a cikkben olyan Instagram-jeleket mutatunk, amiket ha felfedezel egy férfi profilján, akkor jobb, ha azonnal menekülsz.

Az Instagram valóságos aranybánya lehet, ha valaki kíváncsi egy ember személyiségére. Egy fotó, egy felirat vagy egy póz is segíthet felderíteni valakinek a rejtett jegyeit. Mutatjuk, hogy mik azok az Instagram-jelek, amik esetén azonnal menekülj!

Instagram-jelek: egy nő kezében egy telefonon egy feszítő, izmos férfi.
Instagram-jelek: a túl sok szelfi vészjósló lehet. 
Forrás:  Getty Images
  • Az Instagram-profilok vizuális lenyomatot adnak valaki személyiségéről.
  • A túl sok szelfi vagy tükörkép az önimádat és a narcisszizmus jele lehet.
  • A dühös, vitatkozó kommentreakciók a mások véleményére való túlzott fókuszt jelzik.
  • Nagy számú provokatív nő követése hűtlenségre és bizonytalan kapcsolati magatartásra utal.

Instagram-jelek, amik láttán fogd menekülőre

A közösségimédia-profilok ma már sok mindent elárulnak a tulajdonosaikról. Egy Instagram‑fiók például nemcsak képek gyűjteménye, hanem egyfajta vizuális lenyomata is valaki életének. A pszichológusok és online randizási szakértők szerint bizonyos minták gyakran társulnak nárcisztikus személyiségjegyekkel. Mutatjuk, melyik Instagram-jelek azok, amelyek esetén jobb, ha nem alakítasz ki kapcsolatot valakivel. 

Önimádat

Ha egy Instagram-profilon szinte kizárólag tükrös fotók és szelfik vannak, akkor az nemcsak felszínességre utal, hanem arra is, hogy az illető valóságos önimádó, ezért valószínűleg nem lennél vele túl boldog egy párkapcsolatban. A túl sok, egymáshoz nagyon hasonló önarckép ráadásul gyakran a nárcizmus jele is egyben, amit online profilok esetében szakértők is azonosítottak mint potenciális „red flag”.

Reakció a kommentekre

Ma már természetes, ha valaki figyel a közösségi médiás jelenlétére, azonban ha valaki folyamatosan dühösen reagál, vitatkozik és letilt a profilján, az arra utal, hogy túlságosan fontos neki mások véleménye. Ráadásul ez a fajta viselkedés – a lájkok és kommentek iránti megszállottság – a nárcisztikus férfiak jellemzője.

Tú sok nő követése

Egy másik gyakran említett közösségi médiás red flag, ha valaki nagyon sok provokatív profilú nőt követ. Ha az ilyen profilok teszik ki a követett személyek nagy részét, és közben látható, hogy idegen hölgyek posztjaihoz kommentel vagy ezeket lájkolja, akkor valószínűleg nem túlságosan hűséges típus. A felhasználói beszámolók szerint az ilyen viselkedés gyakran kapcsolódik önbizalom‑problémákhoz és se veled, se nélküled kapcsolatokhoz. 

Ezek is érdekelhetnek az online ismerkedéssel kapcsolatban:

3 napos teória: miért hűl ki a legtöbb online flört, mielőtt elkezdődne?

Tinder, Bumble, Badoo. Bárhol is húzod jobbra, ha a 3 napos teória megvalósul úgy, hogy nincs konkrét randi, akkor valószínűleg már soha nem is lesz. De miért ilyen könyörtelen az online ismerkedés?

Kudarcra vannak ítélve azok a párok, akik online ismerkedtek meg? A kutatók most lerántják a leplet

Szingli vagy és szeretnél kapcsolatot? A kutatók érdekes felfedezést tettek az online ismerkedésről.

Akik így ismerkednek, 10-szer gyorsabban találják meg az igazit

Ezekkel a tippekkel az ismerkedés gyerekjátékká válik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu