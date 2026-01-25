Ha ezeket látod egy pasi Instagram-profilján, azonnal menekülj: nem lehet jó a vége

Az Instagram valóságos aranybánya lehet, ha valaki kíváncsi egy ember személyiségére. Egy fotó, egy felirat vagy egy póz is segíthet felderíteni valakinek a rejtett jegyeit. Mutatjuk, hogy mik azok az Instagram-jelek, amik esetén azonnal menekülj!

Instagram-jelek: a túl sok szelfi vészjósló lehet.

Forrás: Getty Images

Az Instagram-profilok vizuális lenyomatot adnak valaki személyiségéről.

A túl sok szelfi vagy tükörkép az önimádat és a narcisszizmus jele lehet.

A dühös, vitatkozó kommentreakciók a mások véleményére való túlzott fókuszt jelzik.

Nagy számú provokatív nő követése hűtlenségre és bizonytalan kapcsolati magatartásra utal.

Instagram-jelek, amik láttán fogd menekülőre

A közösségimédia-profilok ma már sok mindent elárulnak a tulajdonosaikról. Egy Instagram‑fiók például nemcsak képek gyűjteménye, hanem egyfajta vizuális lenyomata is valaki életének. A pszichológusok és online randizási szakértők szerint bizonyos minták gyakran társulnak nárcisztikus személyiségjegyekkel. Mutatjuk, melyik Instagram-jelek azok, amelyek esetén jobb, ha nem alakítasz ki kapcsolatot valakivel.

Önimádat

Ha egy Instagram-profilon szinte kizárólag tükrös fotók és szelfik vannak, akkor az nemcsak felszínességre utal, hanem arra is, hogy az illető valóságos önimádó, ezért valószínűleg nem lennél vele túl boldog egy párkapcsolatban. A túl sok, egymáshoz nagyon hasonló önarckép ráadásul gyakran a nárcizmus jele is egyben, amit online profilok esetében szakértők is azonosítottak mint potenciális „red flag”.

Reakció a kommentekre

Ma már természetes, ha valaki figyel a közösségi médiás jelenlétére, azonban ha valaki folyamatosan dühösen reagál, vitatkozik és letilt a profilján, az arra utal, hogy túlságosan fontos neki mások véleménye. Ráadásul ez a fajta viselkedés – a lájkok és kommentek iránti megszállottság – a nárcisztikus férfiak jellemzője.

Tú sok nő követése

Egy másik gyakran említett közösségi médiás red flag, ha valaki nagyon sok provokatív profilú nőt követ. Ha az ilyen profilok teszik ki a követett személyek nagy részét, és közben látható, hogy idegen hölgyek posztjaihoz kommentel vagy ezeket lájkolja, akkor valószínűleg nem túlságosan hűséges típus. A felhasználói beszámolók szerint az ilyen viselkedés gyakran kapcsolódik önbizalom‑problémákhoz és se veled, se nélküled kapcsolatokhoz.