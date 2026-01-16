Katalin hercegnét letaszíthatják a trónról: Leonóra hercegnő lehet a modern kor legszebb királynője

Leonóra hercegnő egyre népszerűbb Spanyolországban. A sajtó már úgy ír a leendő királynőt övező szeretetről, mint „Leonóramánia”. Az ifjú hercegnő nemrég első önálló külföldi útját is teljesítette: Portugáliában államfői szinten tárgyalt.

Forrás: Getty Images Europe

Leonóra 2005-ben született, és 2014 óta hivatalosan is Asztúria hercegnője, vagyis a spanyol trón várományosa. A sajtó egyre gyakrabban beszél „Leonóramániáról”, miután a fiatal hercegnő népszerűsége látványosan nő, különösen a fiatalabb generációk körében. Leonóra láthatóan nem akar divatikon lenni, azonban természetes szépsége és kisugárzása miatt sokan már most a modern kor legszebb királynőjeként emlegetik. Az viszont biztosan kijelenthető, hogy a spanyol trónörökös ott van a 21. század legszexibb hercegnői között.

Forrás: Getty Images Europe

Spanyolországban utoljára I. Izabella uralkodott királynőként a 19. században, azóta kizárólag férfi monarchiák követték egymást a trónon. A jelenlegi öröklési rend azonban egyértelmű: VI. Fülöp király legidősebb gyermeke, Leonóra hercegnő az első számú trónörökös. Leonóra pedig már most teljes értékű tagja a királyi intézménynek, szerepvállalása pedig fokozatosan erősödik. Tanulmányait a rangos UWC Atlantic College-ban végezte Walesben, ahol nemzetközi, diplomáciai szemléletű képzést kapott. Ezt követően hároméves katonai kiképzésbe kezdett: szárazföldi, tengeri és légi kiképzésen is részt vett.

Leonóra hercegnő és apja, VI. Fülöp spanyol király.

Forrás: Getty Images Europe

