Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
spanyol királyi család

Katalin hercegnét letaszíthatják a trónról: Leonóra hercegnő lehet a modern kor legszebb királynője

spanyol királyi család királynő szépség
Simon Benedek
2026.01.16.
Spanyolországban egyre népszerűbb a trónvárományos, Leonóra hercegnő, aki az ország első királynője lesz több mint 150 év után. Leonóra hercegnőnek nemcsak a személyisége, hanem a külseje is elragadó: sokak szerint ő lesz valaha volt egyik legszebb királynő, letaszítva Katalin hercegnét a trónról.

Leonóra hercegnő egyre népszerűbb Spanyolországban. A sajtó már úgy ír a leendő királynőt övező szeretetről, mint „Leonóramánia”. Az ifjú hercegnő nemrég első önálló külföldi útját is teljesítette: Portugáliában államfői szinten tárgyalt.

Leonóra hercegnő.
Leonóra hercegnő már tudatosan készül a trón átvételére. 
Forrás: Getty Images Europe
  • Leonóra hercegnő egyre népszerűbb Spanyolországban.
  • Első önálló külföldi útján államfői szinten tárgyalt a trónörökös hercegnő.
  • Tudatosan készül a trónralépésre.
  • Ő lehet a modern kor egyik legszebb és legkarakteresebb királynője.

Leonóra hercegnő lehet a modern kor legszebb királynője?

Leonóra 2005-ben született, és 2014 óta hivatalosan is Asztúria hercegnője, vagyis a spanyol trón várományosa. A sajtó egyre gyakrabban beszél „Leonóramániáról”, miután a fiatal hercegnő népszerűsége látványosan nő, különösen a fiatalabb generációk körében. Leonóra láthatóan nem akar divatikon lenni, azonban természetes szépsége és kisugárzása miatt sokan már most a modern kor legszebb királynőjeként emlegetik. Az viszont biztosan kijelenthető, hogy a spanyol trónörökös ott van a 21. század legszexibb hercegnői között. 

Leonóra hercegnő.
Leonóra hercegnő lehet a modern kor legszebb uralkodónője?
Forrás: Getty Images Europe

Spanyolországban utoljára I. Izabella uralkodott királynőként a 19. században, azóta kizárólag férfi monarchiák követték egymást a trónon. A jelenlegi öröklési rend azonban egyértelmű: VI. Fülöp király legidősebb gyermeke, Leonóra hercegnő az első számú trónörökös. Leonóra pedig már most teljes értékű tagja a királyi intézménynek, szerepvállalása pedig fokozatosan erősödik. Tanulmányait a rangos UWC Atlantic College-ban végezte Walesben, ahol nemzetközi, diplomáciai szemléletű képzést kapott. Ezt követően hároméves katonai kiképzésbe kezdett: szárazföldi, tengeri és légi kiképzésen is részt vett.

Leonóra hercegnő és apja, VI. Fülöp spanyol király.
Leonóra hercegnő és apja, VI. Fülöp spanyol király. 
Forrás: Getty Images Europe

Ezek is érdekelhetnek a királyi családokról:

A történelem leggyönyörűbb női: éteri szépségük és hatalmuk mindenkit lenyűgözött − GALÉRIA

Kíváncsi vagy, hogy kik voltak a történelem során azok, akik intelligenciájukkal és bájukkal mindenkit levettek a lábukról? Akkor nézd meg a leggyönyörűbb nőkről készült galériánkat!

Nekik sem jöhet össze mindig: 5 uralkodónő kínos divatbakija

Noha a koronás főket stylistok és tervezők garmadája veszi körbe, olykor ők is mellényúlhatnak ruhásszekrényükben. Összeszedtük az 5 legkínosabb divatbakit uralkodónőktől.

Európa legszebb tündérmeséi - Amikor egy földi halandó és egy királyi sarj találkozik 2. rész

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu