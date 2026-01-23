Több mint 22 milliárd forintot takarított meg a magyar családoknak a Lidl digitális hűségprogramja

A mindennapi megélhetési költségek mellett a háztartások számára kulcskérdéssé vált a tudatos bevásárlás. A Lidl Magyarország 2021-benvezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, hogy olyan felhasználóbarát szolgáltatást nyújtson vásárlóinak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.

A rendszeres Lidl Plus felhasználók jelentős összeget takaríthattak meg.

Forrás: Lidl

Kiváló minőségű termékek kedvező áron

„Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt. Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával” – emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója, majd hozzátette: „Üzleti stratégiánk alappillére, hogy kiváló minőségű termékeket kínáljunk mindenki számára elérhető, kedvező áron. Erre a stabil alapra épül rá a Lidl Plus, amely az egyébként is kedvező árainkon felül nyújt további, közvetlen pénzügyi előnyt vásárlóinknak. Piacvezető élelmiszerláncként – 2025. évi árbevételünk alapján - továbbra is azon dolgozunk, hogy árpolitikánkkal stabil gazdasági támasza maradjunk a magyar háztartásoknak”.

Fontos elem a kasszakupon

Az innovatív applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek a személyre szabott kuponok aktiválásban és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében. Ezek olyan plusz forrást jelenthetnek, amelyek segítik a vevőket abban, hogy például kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthassanak hozzá, valamilyen ajándéktermékben vagy éppen számlavégi kedvezményben részesüljenek.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kasszakupon” is, amely az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével nem csak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék intézni a bevásárlást.

Mindemellett érdemes beállítani a kedvenc áruházat is, mert így az egyedi, helyi akciókról is értesülhetnek a felhasználók.