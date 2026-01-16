Mindennapos szexet fogadtak egy évre – Eleinte nyűg volt, de aztán valami megváltozott

Ahogy telnek az évek, a munka, a gyereknevelés és a mindennapi stressz gyakran háttérbe szorítja a házastársak intim életét. Statisztikák szerint a húszas éveikben járó amerikai párok átlagosan 4-5 naponta élnek nemi életet, ami az idő előrehaladtával egyre csökken. Brittany Gibbons számára ezért is tűnt szinte emberfeletti vállalásnak, amikor elhatározta, hogy egyéves, mindennapos szexkihívásba kezd.

Forrás: Getty Images

Mindennapos szexkihívás: kötelező volt ágyba bújniuk egymással

Brittany Gibbons azután határozta el, hogy a férjével belekezdenek egy 365 napos szexkihívásba, hogy úgy érezte, kezdenek kiégni, és a szenvedély alábbhagyott a házasságukban. A kihívás eleje korántsem volt zökkenőmentes: az első hetekben Brittany beszámolója szerint már a gondolat is kimerítette, hogy a munka és három gyermek mellett még az intim együttlétek számára is figyelnie kell. Idővel azonban fordulat következett be: a közös esti pásztorórák nem kötelező légyottok lettek, hanem várva várt pillanatok. Az édesanya szerint a mindennapos szex erősítette a kötődést közte és a férje között, ami a a hálószobán kívül, a mindennapokban is megjelent.

„Eleinte nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy álltam a mosdó mellett, vettem ki a kontaktlencséimet, és hirtelen eszembe jutott, hogy még szexelnem kell elalvás előtt. Háromgyerekes, otthonról dolgozó anyaként ez a gondolat teljesen kimerített” – mondta Brittany, aki a fordulatról is megosztotta a gondolatait:

„Ahogy teltek a hónapok, elkezdtem várni ezeket a pillanatokat. A szex további intim pillanatokat szült, és ezek a szeretetteljes, összekapcsolódott érzések lassan a hálószobán kívül is éreztették a hatásukat, és a mindennapi életünk részeivé váltak”.

Több együttlét = boldogabb párkapcsolat?

Brittany elmondás szerint a szexkihívásuk nem csak az intim életükbe hozott javulást. A pozitív hatások a párkapcsolatukban is jelentkeztek. Az édesanya sokáig küzdött a saját testképével, ám a kihívásnak hála nőtt az önbizalma, felszabadultabban viszonyult önmagához és jobban érezte magát a bőrében. Mivel a kihívást 2022-ben csinálták, ezért ma már – négy évvel később – nem ragaszkodnak a napi rendszerességhez, azonban a kapcsolatuk sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban volt – számolt be a LadBible.