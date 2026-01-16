Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
intimitás

Mindennapos szexet fogadtak egy évre – Eleinte nyűg volt, de aztán valami megváltozott

Getty Images - Fabrice LEROUGE
intimitás szex kihívás
Simon Benedek
2026.01.16.
Egy háromgyermekes édesanya egy évig tartó, mindennapos szexkihívásba kezdett. Brittany Gibbons őszintén beszélt arról, milyen hatással volt ez a párkapcsolatára és a mindennapjaira. A mindennapos szex nem a mennyiségről szólt, hanem arról, hogyan lehet megőrizni az intimitást a házasságban.

Ahogy telnek az évek, a munka, a gyereknevelés és a mindennapi stressz gyakran háttérbe szorítja a házastársak intim életét. Statisztikák szerint a húszas éveikben járó amerikai párok átlagosan 4-5 naponta élnek nemi életet, ami az idő előrehaladtával egyre csökken. Brittany Gibbons számára ezért is tűnt szinte emberfeletti vállalásnak, amikor elhatározta, hogy egyéves, mindennapos szexkihívásba kezd.

Szexkihívás: egy nő és egy férfi az ágyban mindennapos szexet fogadott.
Mindennapos szexkihívást teljesített egy háromgyermekes édesanya.
Forrás:  Getty Images
  • Egy házaspár elhatározta, hogy egy éven keresztül minden nap ágyba bújnak egymással.
  • Az édesanya szerint eleinte csak nyűg volt, de később hatalmas változást tapasztaltak. 
  • Ma már nem ragaszkodnak a mindennapi légyottokhoz, azonban az egyéves kihívás pozitív következményeit sosem felejtik el. 
  • Mutatjuk a részleteket!

Mindennapos szexkihívás: kötelező volt ágyba bújniuk egymással

Brittany Gibbons azután határozta el, hogy a férjével belekezdenek egy 365 napos szexkihívásba, hogy úgy érezte, kezdenek kiégni, és a szenvedély alábbhagyott a házasságukban. A kihívás eleje korántsem volt zökkenőmentes: az első hetekben Brittany beszámolója szerint már a gondolat is kimerítette, hogy a munka és három gyermek mellett még az intim együttlétek számára is figyelnie kell. Idővel azonban fordulat következett be: a közös esti pásztorórák nem kötelező légyottok lettek, hanem várva várt pillanatok. Az édesanya szerint a mindennapos szex erősítette a kötődést közte és a férje között, ami a a hálószobán kívül, a mindennapokban is megjelent.

„Eleinte nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy álltam a mosdó mellett, vettem ki a kontaktlencséimet, és hirtelen eszembe jutott, hogy még szexelnem kell elalvás előtt. Háromgyerekes, otthonról dolgozó anyaként ez a gondolat teljesen kimerített” – mondta Brittany, aki a fordulatról is megosztotta a gondolatait:

„Ahogy teltek a hónapok, elkezdtem várni ezeket a pillanatokat. A szex további intim pillanatokat szült, és ezek a szeretetteljes, összekapcsolódott érzések lassan a hálószobán kívül is éreztették a hatásukat, és a mindennapi életünk részeivé váltak”.

Több együttlét = boldogabb párkapcsolat?

Brittany elmondás szerint a szexkihívásuk nem csak az intim életükbe hozott javulást. A pozitív hatások a párkapcsolatukban is jelentkeztek. Az édesanya sokáig küzdött a saját testképével, ám a kihívásnak hála nőtt az önbizalma, felszabadultabban viszonyult önmagához és jobban érezte magát a bőrében. Mivel a kihívást 2022-ben csinálták, ezért ma már – négy évvel később – nem ragaszkodnak a napi rendszerességhez, azonban a kapcsolatuk sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban volt – számolt be a LadBible

„Romantikusabbak lettünk egymással, megérintettük egymás karját, amikor elhaladtunk, hosszabban csókolóztunk reggel, és nem csak a szokásos, hideg puszit adtuk. Kapcsolatunk erősebb és jobb lett, amint az intimitásunk virágzott” – nyilatkozta az édesanya, akinek a tapasztalatai szerint a legtöbb pár nem azért hanyagolja el a szexet, mert ne lenne fontos, hanem mert elveszik a teendők sűrűjében. 

Ezek is érdekelhetnek az intim együttlétekkel kapcsolatban:

A Z-generáció átformálja a médiát: kevesebb erotikát és több intimitást akarnak látni

Több barátság, kevesebb szex. A Z-generáció ízlése a filmekre is hatással van.

Megdöbbentő: ezt árulja el rólad a szexuális partnereid száma

Gondoltad volna?

Felkészületlenül vág bele sok fiatal az első szexuális kapcsolatba

A prevenció és szűrés kiemelt fontosságú.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu