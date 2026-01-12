Mit használtak a nők vécé helyett régen? Meghökkentő higiéniai praktikák

Ma a női mosdóhasználat sokszor tabutémának számít. Pedig mindenkinek vannak szükségleteik, és ez egy természetes folyamat. A múlt éjjeli edényeitől ma már messze járunk. Nézd meg, hogyan alakultam ki a mosdók és mi lesz az illemhelyek jövője.

Illemhelyek és mosdók a modern világban.

Forrás: Shutterstock

A mosdó kialakulása és a női higiénia A vécé nem volt mindig olyan egyértelmű helység, mint ma.

Hosszú múlt, és feltalálások sora vezetett az okos vécéig.

A modern vécézés elképesztőbb, mint gondolnád.

Akárcsak a régi fürdési szokások, mára a vécézési rituálék is átalakultak. Egészen a 18. századig az illemhelyek kérdése egyáltalán nem számított szégyenletes dolognak. Nem voltak külön erre a célra fenntartott helyiségek, így az emberek ott könnyítettek magukon, ahol éppen rájuk jött a szükség. A modern higiénia fejlődése azonban új normákat hozott: a 19. században a mellékhelyiségek tabuvá váltak, a 20. századra pedig már a művészek is reflektáltak erre a változásra, például Judy Chicago vagy Sarah Lucas provokatív alkotásaikkal.

Prédikációk és a női leleményesség találkozása

A Napkirály udvarában prédikáló egyik sármos jezsuita papnak és hosszú prédikációinak köszönhetően kellett a nőknek különböző praktikákat bevetniük az 1700-as években. Louis Bourdaloue jezsuita szónok olyan hosszan és szenvedélyesen beszélt, hogy női hallgatói egyetlen mondatáról sem akartak lemaradni. A hölgyek, hogy ne kelljen félbeszakítaniuk az áhítatot, egy speciális edényt, a később bourdaloue-nak nevezett porcelántálkát használták szükségleteik elvégzésére, amelyet idővel erre a célra külön gyártani is kezdtek. Idővel ezek a praktikus eszközök széles körben elterjedtek, bár inkább az arisztokrata hölgyek kiváltságai maradtak. A cselédek feladata volt ezek kiürítése és tisztítása.

Bidék és pisitölcsérek

A női higiénia fejlődése során számos új eszköz jelent meg. A faülésbe épített bidék például évszázadok óta léteznek, de a modern kor új megoldásokat hozott. 2009-ben például megjelent a rózsaszín, hordozható pisitölcsér, ami a mai világ bourdaloue-jának is tekinthető. Egyre több nő használja fesztiválokon, túrákon, vagy ha épp nincs a közelben tiszta mosdó.